Real Madrid - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten 22.10.2024

Unser Real Madrid - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2024 lautet: Sieben Auswärtsspiele hat der BVB in der Königsklasse bereits im Santiago Bernabeu bestritten. Gewonnen haben die Schwarz Gelben zu Gast bei Real Madrid noch nie. Im Wett Tipp heute hat diese Serie weiterhin Bestand.

Überzeugend war Real Madrid in dieser Saison bisher nur selten. Die Königlichen ließen in drei von neun Liga-Spielen bereits Zähler liegen. In unserer Real Madrid Dortmund Prognose hat der BVB jedoch keine realistische Siegchance. Bis jetzt verloren die Schwarz-Gelben fünf von sieben Auswärtsspielen in Madrid.

Gastauftritte sind für Dortmund in dieser Spielzeit ein schwieriges Thema. Auf nationaler Eben gab es in drei Bundesliga-Auswärtsspielen noch keinen Dreier (1U, 2N). Den Real Madrid Dortmund Wett Tipp heute spielen wir auch deshalb auf eine Quote von 1,87 für „Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Dortmund auf „Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore“:

Real Madrid gewann die letzten 9 CL-Heimspiele in der Gruppenphase.

Dortmund ging in keinem der letzten 7 Pflichtspiele ohne eigenen Torerfolg vom Feld.

Die 7 vorangegangenen BVB-Spiele endeten allesamt mit „Über 2,5 Toren“ in der Partie.

Real Madrid vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Real Madrid Dortmund Quoten erregen im Wettanbieter Vergleich keine große Aufmerksamkeit. Zu Hause verloren die Königlichen in der Königsklasse noch nie gegen den BVB (5S, 2U), sodass die niedrigen Quoten von circa 1,50 ziemlich passend ausfallen.

Ein Auswärtssieg der Schwarz-Gelben bedarf in dieser Saison extremer Umstände. In der Ferne ruft die Mannschaft von Nuri Sahin nur selten dieselben Leistungen wie im Signal-Iduna-Park ab. Insofern sind die Real Madrid Dortmund Wettquoten für einen Erfolg des Bundesligisten mit einer maximalen Siegquote von 6,25 nicht überraschend.

Real Madrid vs Dortmund Prognose: Eine Legende

Luka Modric wurde am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg Real Madrids gegen Celta Vigo eingewechselt. Mit 39 Jahren und 40 Tagen wurde er zum ältesten Spieler der Vereinshistorie mit einer Pflichtspiel-Teilnahme.

Seine Leistungen rechtfertigen definitiv weiterhin Einsatzminuten. Modric steckte einen Pass perfekt durch die Vigo-Verteidigung, fand den eingelaufenen Vinicius Junior, der den 2:1-Endstand erzielen konnte.

Der kroatische Nationalspieler hat mit den Königlichen phänomenale Jahre erlebt und insgesamt 27 Titel abgestaubt (die meisten in der Vereinshistorie!). Einen feierte Modric im vergangenen Jahr mit den Madrilenen nach dem 2:0-Finalsieg gegen den BVB in der Königsklasse.

Die Neuauflage des letzten Champions-League-Endspiels findet im Real Madrid Dortmund Tipp im Santiago Bernabeu statt. In der Spielstätte der Königlichen gewann Dortmund noch kein CL-Spiel (2U, 5N). Der letzte Vergleich in Madrid endete torreich, aber mit einer bitteren Niederlage für die Schwarz-Gelben (2:3).

Real Madrid - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Celta Vigo (A), 2:0 Villarreal (H), 0:1 Lille (A), 1:1 Atletico Madrid (A), 3:2 Alaves (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 St. Pauli (H), 1:2 Union Berlin (A), 7:1 Celtic Glasgow (H), 4:2 Bochum (H), 1:5 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Dortmund: 2:0 (A), 3:2 (H), 3:1 (A), 2:2 (H), 2:2 (A).

Tore werden in der Real Madrid Dortmund Prognose nicht fehlen. Serhou Guirassy ist beim BVB in Topform, erzielte sieben Tore in sieben Pflichtspielen und bereits drei Treffer in der Königsklasse.

Zu Gast in Brügge (3:0), vor allem aber daheim gegen Celtic Glasgow (7:1) legten die Schwarz-Gelben eine Gala-Vorstellung hin. Vergangenes Jahr benötigte Dortmund noch acht Partien bis zum zehnten Treffer in der Champions League. Die Anzahl hat der BVB bereits nach zwei Spieltagen auf dem Konto.

Seit sieben Pflichtspielen ist die Mannschaft von Nuri Sahin nicht mehr ohne eigenen Torerfolg vom Feld gegangen. Real Madrid war in der Verteidigung zuletzt nicht immer konzentriert und behielt nur in einem der vorangegangenen sieben Pflichtspiele eine Weiße Weste.

Ein Grund dafür ist der Ausfall von Dani Carvajal. Der Außenverteidiger wird die gesamte Saison fehlen und kann auf der rechten Verteidigerposition nicht adäquat ersetzt werden. Sein Backup Lucas Vazquez hat nicht annähernd denselben defensiven Instinkt.

Somit könnte ein echter Coup gelingen, wenn ihr im Real Madrid Dortmund Tipp auf „Über 3,5 Tore" setzt. Eine Marke, die in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen geknackt wurde.

Für eine Wette auf mehrere Tore spricht ebenfalls, dass Real Madrid (3,1 xGA) und Dortmund (3,5 xGA) schon einige erwartbare Gegentore zugelassen haben und im Vergleich aller CL-Teilnehmer nur mittelmäßig abschneiden.

Die Match-Kombi „Beide Teams treffen & Über 3,5 Tore“ wäre in vier der letzten fünf Paarungen erfolgreich gewesen. Eine Wette ohne Einzahlung könnte bei Quoten von circa 2,20 gerechtfertigt werden.

Real Madrid vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Rüdiger, Garcia, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre, Vallejo, Mendy, Modric, Ceballos, Güler, Rodrygo, Endrick

Startelf Dortmund: Kobel, Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Groß, Malen, Brandt, Sabitzer, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Lührs, Mane, Kabar, Wätjen, Nmecha, Gittens, Campbell, Beier

Zusätzlich sind die erwartbaren Tore der Hausherren (4,8 xG) und der Dortmunder (4,5 xG) im Vergleich aller CL-Teilnehmer unter den sechs besten Werten zu finden.

Als Titelverteidiger und Gastgeber sind die Königlichen in der Real Madrid Dortmund Prognose aber vollkommen zurecht in der Favoritenrolle. Dortmund steht in der Bundesliga nur auf Rang 7 und hat stark mit schwankenden Leistungen zu kämpfen.

Unser Real Madrid - Dortmund Tipp: Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore

Beiden Mannschaften fehlt teilweise die Balance im Spiel, was sich vor allem beim BVB zuletzt in mehreren torreichen Begegnungen widergespiegelt hat. Das hohe Grundniveau im Angriff der Madrilenen wird den entscheidenden Unterschied ausmachen.