Real Madrid - Las Palmas Tipp, Prognose, Quoten 19.1.2025

Unser Real Madrid - Las Palmas Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.01.2025 lautet: Die Königlichen litten zuletzt im Supercopa-Finale gegen Barcelona und in der Copa del Rey gegen Celta de Vigo, ohne Gegentore geht es aktuell nicht. Im Wett Tipp heute treffen auch gegen Las Palmas beide Mannschaften.

Die Bühne ist bereit für ein spannendes Duell im Estadio Santiago Bernabéu, wenn Real Madrid am 19. Januar 2025 um 16:15 Uhr auf Las Palmas trifft. Real Madrid, Tabellenzweiter, hat seine letzten zehn Pflichtspiele beeindruckend mit einer Bilanz von acht Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage bestritten und geht als klarer Favorit ins Spiel.

Las Palmas, derzeit auf Platz 14, kämpft um jeden Punkt. Beide Teams treten mit einigen Verletzungssorgen und Sperren an, was die Dynamik des Spiels beeinflussen könnte. Der erfahrene Schiedsrichter Alejandro Quintero wird die Partie leiten. In der Real Madrid Las Palmas Prognose muss das Heimteam seine Offensivkraft zeigen, um die Abwehr von Las Palmas zu überwinden.