Red Bull Salzburg - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten

Unser Red Bull Salzburg - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum ÖFB Cup Spiel am 04.04.2024 lautet: Vier Tage nach dem Duell in der Liga treffen die beiden Top-Teams im Pokal erneut aufeinander. Im Wett Tipp heute liefern die Grazer dem Favoriten wieder einen engen Fight.

Am Sonntag gewann Salzburg das Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga zu Gast bei Sturm Graz mit 1:0. Damit hat RB in der Tabelle bei noch acht ausstehenden Spielen nun fünf Punkte Vorsprung auf den einzigen Verfolger und hat einen großen Schritt in Richtung elfter Meistertitel in Serie gemacht. Am Donnerstag stehen sich die beiden Vereine schon wieder gegenüber. Im Halbfinale des ÖFB-Cups haben nun die Bullen Heimrecht und gehen als Favorit ins Rennen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,53 bei Betway für die Wette “Sieg Sturm Graz HC +2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Sturm Graz auf “Sieg Sturm Graz HC +2 & Unter 4,5 Tore”:

Die Grazer haben 3 der letzten 5 Pokalduelle gegen RB für sich entschieden



Zwei der 3 Vergleiche in dieser Saison zwischen beiden Teams endeten ohne Sieger



Salzburg hat 2023/24 beide Niederlagen in der Bundesliga daheim kassiert

Red Bull Salzburg vs Sturm Graz Quoten Analyse:

In den heimischen Wettbewerben gehen die Bullen vor den eigenen Fans immer als klarer Favorit ins Rennen. Das ist auch bei der Red Bull Salzburg vs Sturm Graz Prognose nicht anders.

Für einen Heimsieg von RB in der regulären Spielzeit gibt es Quoten im Schnitt von 1,68. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste in 90 Minuten eine durchschnittliche Quote von 4,59.

Red Bull Salzburg vs Sturm Graz Prognose: Können die Steirer die Bullen wieder ärgern?

Der Serienmeister war nach einem großen Umbruch im vergangenen Sommer auf verschiedenen Ebenen schwer in die neue Saison gestartet. An fünf von 22 Spieltagen der regulären Bundesliga-Saison stand Salzburg nicht auf Platz 1. Zudem konnte man Verfolger Sturm zuvor einfach nicht abschütteln. Am Sonntag war RB aber routinierter und vor allem effizienter. So feierte Red Bull das 27. Auswärtsspiel in Folge ohne Niederlage.

Beide Pleiten in dieser BL-Saison setzte es im eigenen Stadion. Rechtzeitig zum Endspurt hat die Mannschaft von Coach Gerhard Struber ihre Bestform erreicht. Salzburg hat die letzten fünf Spiele alle gewonnen und dabei insgesamt nur ein Gegentor kassiert. Seit der Einführung der Punkteteilung nach der regulären Saison 2018/19 gab es in der österreichischen Meistergruppe noch nie einen anderen Tabellenführer als die Mannschaft aus der Mozartstadt.

Seit mittlerweile zwei Spielzeiten ist Sturm Graz der schärfste Verfolger des Serienmeisters aus Salzburg. In dieser Saison konnten die Steirer das Rennen besonders lange eng gestalten und träumten von der ersten Meisterschaft seit der Saison 2010/11. Im Spitzenspiel am Sonntag brachten die Hausherren wahrlich keine schlechte Leistung auf den Rasen. Am gegnerischen Sechzehner gingen den “Schwoazn” aber die Ideen aus. Trainer Christian Ilzer war am Ende trotzdem stolz auf seine Mannschaft.

Die “Blackies” stehen mit 14 Siegen, sieben Remis und drei Niederlagen bei 41:16 Toren in der Liga nur minimal schlechter da als die Bullen (17S, 5U, 2N, 51:13 Tore). Nun kann sich der Verein im Endspurt auf den Pokal konzentrieren. Vor wenigen Wochen war der SK Sturm im Conference-League-Achtelfinale am OSC Lille gescheitert. Am Donnerstag müssen die Gäste aber nach Roten Karten gegen Jon Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalee auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Red Bull Salzburg - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 1:0 Sturm Graz (A), 5:1 TSV Hartberg (H), 1:0 LASK (A), 1:0 Austria Klagenfurt (H), 7:0 Austria Lustenau (H)



Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 0:1 Red Bull Salzburg (H), 0:2 Blau Weiß Linz (H), 4:0 Austria Klagenfurt (A), 1:1 OSC Lille (A), 1:1 TSV Hartberg (A)



Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg vs Sturm Graz: 1:0 (A), 1:1 (H), 2:2 (A), 2:1 (H), 2:0 (A)



Am Sonntag feierte RB nach zwei Remis im dritten Duell dieser Saison mit dem SK Sturm den ersten Sieg. Seit fünf Vergleichen mit Salzburg wartet Graz nun auf einen Erfolg (2U, 3N). Im Pokal lief es für die “Blackies” zuletzt aber ganz gut. Seit dem Einstieg von Red Bull in Salzburg führt der Verein aus der Steiermark die Bilanz im ÖFB-Cup mit drei Siegen zu zwei Niederlagen knapp an. 2009/10 setzten sich die “Schwoazn” daheim im Achtelfinale durch (2:0).

Dann holten die Grazer 2018 im Endspiel gegen die Bullen mit einem 1:0 nach Verlängerung den Pokal. In der Vorsaison setzte sich die Truppe von Trainer Christian Ilzer in Wals-Siezenheim im Viertelfinale mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Geht das Duell am Donnerstag auch in die Verlängerung, bekommt ihr bei ODDSET für “Unentschieden” eine Quote von 3,60. Unsere Erfahrungen mit dem Anbieter bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken und Schwächen teilen wir mit euch im ausführlichen ODDSET Test!

Unser Red Bull Salzburg - Sturm Graz Tipp: Sieg Sturm Graz HC +2 & Unter 4,5 Tore

Sicherlich sind die Bullen am Donnerstag daheim zurecht die Favoriten. Wir rechnen aber erneut mit einer engen Partie und trauen den Gästen zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren ins Ziel bringen.

Denn im Pokal waren die Grazer in der jüngsten Vergangenheit besonders stark. Zudem war RB in dieser Saison vor allem daheim schlagbar. Da die Quote für diese Wette noch etwas zu niedrig ist, kombinieren wir sie im Betway-Wettkonfigurator mit dem Tipp “Unter 4,5 Tore”.