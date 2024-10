Regensburg - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten 19.10.2024

SPORT1 Betting 17.10.2024 • 23:00 Uhr Regensburg - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie lange genießt Enochs noch das Vertrauen?

Unser Regensburg - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Der Tabellenführer reist nach der Länderspielpause zum Zweitliga-Schlusslicht und genießt in unserem Wett Tipp heute Rückendeckung.

Unzählige Statistiken zeigen unserer Regensburg Düsseldorf Prognose die Richtung hin zu einer Value-Wette. Als Aufsteiger haben die Oberpfälzer den Platz am Tabellenende eingenommen und seit sechs Liga-Spielen kein Tor erzielt. Gleichzeitig vergaß die Hintermannschaft ihr spielerisches Niveau in der 3. Liga.

Zu Hause lassen die Fortunen bislang zu viele Punkte liegen. Auswärts hingegen flackert die perfekte Bilanz von vier Siegen aus vier Partien auf. Den Regensburg Düsseldorf Wett Tipp heute geben wir bei Happybet zu einer Quote von 3,40 für „Düsseldorf gewinnt ohne Gegentor“ ab.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Düsseldorf auf „Düsseldorf gewinnt ohne Gegentor“:

Regensburg erzielte erst ein Saisontor.

Düsseldorf gewann alle 4 Auswärtsspiele mit einer Tordifferenz von insgesamt 8:2.

Regensburg sammelte die wenigsten erwartbaren Tore (7,7 xG).

Regensburg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Uns überraschen die Regensburg Düsseldorf Quoten. Der Tabellenführer erfüllt bei den besten Wettanbietern scheinbar die Kriterien für eine Siegquote von circa 1,80 - ein relativ hoher Wert in Anbetracht der Ausgangslage.

Als Tabellenschlusslicht wird der Jahn bei den Regensburg Düsseldorf Wettquoten etwas passender eingestuft. Maximal erreichen die Hausherren im Falle ihres zweiten Saisonsiegs eine Siegquote von 4,40.

Regensburg vs Düsseldorf Prognose: Historisch schwach

Vor der Länderspielpause verlor Regensburg mit 0:3 gegen den SC Paderborn und verpasste zum sechsten Mal in Folge einen eigenen Torerfolg. Dennoch sprach Jahn-Trainer Joe Enoch davon, dass seine Mannschaft die Chancen habe, den Ball aber nicht über die Linie bringen könne.

Es hört sich nach Wunschdenken an, wenn die Worte des Trainers mit den derzeitigen Statistiken in Verbindung gebracht werden. Die Oberpfälzer gaben die wenigsten Schüsse aller Zweitligisten ab (62, geblockte Schüsse ausgenommen) und brachten davon nur 29 Prozent aufs gegnerische Tor - ebenfalls Platz 18 im Ligavergleich.

Die Anzahl der herausgespielten Großchancen (14) ist besser als bei drei anderen Teams, die Verwertungsrate hingegen (7,1 Prozent) ist wiederum der Liga-Tiefstwert. Das Verhältnis von Toren zu Schüssen (1,6 Prozent) schmerzt den Aufsteiger ebenfalls extrem.

Kein anderes Zweitliga-Team brachte weniger erwartbare Tore zustande (7,7 xG) und Verbesserungen sind kaum in Sichtweite. Den einzigen Saisontreffer erzielten die Gastgeber nach einem ruhenden Ball - aus dem Spiel heraus fehlt somit noch der erste Treffer nach dem Aufstieg, was sich im Regensburg Düsseldorf Tipp wohl nicht ändern wird.

Regensburg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:1 Augsburg (A), 0:3 Paderborn (A), 0:0 Kaiserslautern (H), 0:3 Münster (H), 0:5 HSV (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:1 Heracles (H), 0:3 HSV (H), 2:1 Fürth (A), 2:2 Köln (H), 2:0 Hertha (A).

Letzte 5 Spiele Regensburg vs. Düsseldorf: 0:1 (H), 0:3 (H), 0:4 (A), 0:0 (H), 1:1 (A).

Düsseldorf verlor am vergangenen Spieltag gegen den HSV (0:3) und beendete damit eine Serie von 21 ungeschlagenen Zweitliga-Partien in Folge. Die Tabellenführung wurde der Mannschaft von Daniel Thioune aber nicht genommen.

Düsseldorf verlor am vergangenen Spieltag gegen den HSV (0:3) und beendete damit eine Serie von 21 ungeschlagenen Zweitliga-Partien in Folge. Die Tabellenführung wurde der Mannschaft von Daniel Thioune aber nicht genommen.

Zudem dürfen die Fortunen am kommenden Wochenende in der Regensburg vs. Düsseldorf Prognose auswärts antreten. Das gefiel Düsseldorf bis jetzt besonders gut. Vier Siege aus vier Auswärtsspielen und 8:2 Tore sind die passenden Daten zu diesem Lauf.

Saisonübergreifend ist F95 seit acht Zweitliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und die Defensive ist weiterhin überzeugend. Bis auf Hannover (6) kassierte kein Team weniger Gegentore und auswärts schützten die Fortunen zu 50 Prozent den eigenen Kasten ohne Fehler.

Laut erwartbaren Gegentoren (10,7 xGA) zählt die Verteidigung der Gäste zu den vier stärksten Hintermannschaften der 2. Bundesliga.

So seht ihr Regensburg - Düsseldorf im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 13.00 Uhr, Arena Regensburg, Regensburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Regensburg hingegen erlaubte 19 Gegentore und baute innerhalb der sechs vorangegangenen Liga-Spiele ein beängstigendes Torverhältnis von 0:17 auf.

Individuelle Fehler im Defensivverbund sind ein Dauerthema in den Besprechungen von Joe Enoch, dessen Mannschaft bei 14,4 erwartbaren Gegentoren rangiert. Das wirkt sich natürlich auch auf unseren Regensburg gegen Düsseldorf Tipp aus.

Regensburg vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt, Bulic, Breunig, Wurm, Pröger, Viet, Geipl, Hein, Kühlwetter, Kother, Ganaus

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Ballas, Ziegele, Ernst, Bauer, Meyer, Ouro-Tagba, Hottmann, Huth

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier, Lunddal, Hoffmann, Oberdorf, Gavory, Zimmermann, Suso, Klaus, Johannesson, Rossmann, Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch, de Wijs,Iyoha, Mbamba, van Brederode, Appelkamp, Niemiec, Vermeij, Schmidt,

Die Hoffnungen auf einen Treffer der Regensburger nach einem Standard sind ebenfalls verschwindend gering. Düsseldorf erlaubte erst ein einziges Gegentor nach einem ruhenden Ball (1.).

Einem Kantersieg der Fortunen stehen in der Regensburg Düsseldorf Prognose dennoch einige Fakten im Weg. Düsseldorf erzielte an keinem Spieltag „Über 2,5 Tore“, blieb aber auch erst in zwei Begegnungen ohne eigenen Torerfolg.

Unser Regensburg - Düsseldorf Tipp: Düsseldorf gewinnt ohne Gegentor

Der Tabellenführer ist unser klarer Favorit in diesem Spiel. Das Prunkstück der Gäste, ihre Defensive, ermöglicht es außerdem, ein höheres Risiko einzugehen und Regensburg keinen Treffer zu gewähren.