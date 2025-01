Regensburg - Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 17.01.2025

SPORT1 Betting 16.01.2025 • 09:00 Uhr Regensburg - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie verläuft die Rückkehr von Andre Breitenreiter?

Unser Regensburg - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.01.2025 lautet: Mit neuem, alten Coach wollen die 96er die Rückkehr ins Oberhaus schaffen. Das Debüt im Wett Tipp heute verspricht schon mal etwas Zählbares.

Hannover will in die Bundesliga zurückkehren. Dafür hat man mit Andre Breitenreiter in der Winterpause einen alten Bekannten verpflichtet. Der Coach konnte die Niedersachsen 2016/17 schon mal ins Oberhaus führen. Breitenreiter kann mit einem Schnitt von 2,33 Punkten pro Spiel den Bestwert aller 96-Trainer in der eingleisigen 2. Bundesliga vorweisen.

Diese Bilanz soll zum Auftakt der Rückrunde in der Regensburg Hannover Prognose ausgebaut werden. Wir trauen Breitenreiter ein gutes Comeback zu und spielen mit einer Quote von 1,56 bei Merkur Bets den Regensburg Hannover Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Hannover auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Von 9 Duellen gegen Hannover konnte Regensburg nur 2 gewinnen

Der Jahn ist seit 4 Zweitliga-Spielen gegen die 96er sieglos

Die Oberpfälzer stehen auf Platz 18 - die 96er auf Rang 7

Regensburg vs Hannover Quoten Analyse:

Die 96er haben in dieser Saison auswärts bisher große Probleme gehabt. Trotzdem schlagen sich die Regensburg vs Hannover Quoten recht klar auf die Seite der Gäste. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Jahn das Schlusslicht der Tabelle ist.

So wird ein Sieg der Auswärtsmannschaft mit der Höchstquote von 1,88 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr in den diversen Sportwetten Apps für einen Dreier der Hausherren Regensburg gegen Hannover Wettquoten zwischen 3,70 und 4,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Hannover Prognose: Gibt es bei den 96ern einen „Neue-Besen-Effekt“?

Elf Punkte und ein Torverhältnis von 9:39 nach der Hinrunde sprechen eigentlich eine klare Sprache. Trotzdem muss man in Regensburg noch nicht für die 3. Liga planen. Das hat der Jahn vor allem der Konkurrenz zu verdanken. Der Relegationsplatz 16 ist nur drei Punkte entfernt. Auf das rettende Ufer sind es auch nur fünf Zähler. Zudem konnten die Oberpfälzer selbst mit einem 2:1 gegen Darmstadt, dem dritten Saisonsieg, zum Hinrunden-Abschluss ein Lebenszeichen zum richtigen Zeitpunkt senden.

Andreas Patz, der vom Co-Trainer zum Chef befördert wurde, hat aber noch viel Arbeit vor sich. In der eingleisigen 2. Liga schoss kein Team an den ersten 17 Spieltagen weniger Tore (9) und blieb öfter torlos (12 Mal) als Regensburg in dieser Saison. Der SSV holte als einziges Team in dieser BL2-Saison noch keinen Punkt nach Rückstand. Immerhin holte der Aufsteiger zehn von elf Punkten daheim. Mit den Transfers von Adamyan, Suhonen, Handwerker und Ananou wurde der Kader nochmal kräftig verstärkt.

Unter Stefan Leitl war Hannover in der Hinrunde das beste Heimteam im Unterhaus. In neun Spielen hatte man mit einem Remis und einer Niederlage nur zweimal Punkte liegen gelassen. Durch die Heimstärke konnten die 96er auch die schlechten Auswärtsleistungen kompensieren, denn in der Fremde holten an den ersten 17 Spieltagen nur Regensburg (1) und Braunschweig (2) weniger Zähler als die 96er (5). So liegen die Niedersachsen auch gerade mal zwei Punkte hinter Rang 2 zurück. Trotzdem sahen die Verantwortlichen das Ziel „Aufstieg“ in Gefahr und setzten Trainer Stefan Leitl vor die Tür.

Mit gerade mal fünf Zählern aus den letzten sechs BL-Spielen hatte ein Abwärtstrend eingesetzt. Auf der Gegenseite kommen die Niedersachsen auf die wenigsten Gegentore (17) und die meisten Weißen Westen (7). Neben der Auswärtsmisere gibt es weitere Argumente, die gegen unseren Regensburg Hannover Tipp sprechen. So konnten die Niedersachsen keines der letzten fünf BL2-Auswärtsspiele bei Aufsteigern (3U 2N) gewinnen. Der neue Coach soll nun die Offensive beleben. 22 erzielte Treffer werden nur von den vier schlechtestplatzierten Klubs unterboten.

Regensburg - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 2:1 1860 München (H), 2:1 Darmstadt (H), 2:4 Karlsruhe (A), 0:1 Köln (H), 0:3 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Young Boys (H), 0:3 Magdeburg (H), 0:1 Waldhof Mannheim (H), 0:0 Hertha BSC (H), 0:1 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs Hannover: 0:2 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (A), 3:1 (H)

Für unsere Regensburg Hannover Prognose müssen wir auch auf den direkten Vergleich blicken. Von neun Duellen gegen Hannover konnte Regensburg gerade mal zwei gewinnen. Demgegenüber stehen vier Remis und drei Niederlagen.

Seit vier Vergleichen sind die Oberpfälzer ohne Sieg gegen die Niedersachsen (2U, 2N). Daheim ist der SSV gegen die 96er aber noch ungeschlagen (2S, 2U). In den neun Zweitliga-Duellen beider Teams gewann nie die Auswärtsmannschaft.

Hannover hat 2024/25 bisher 14 von 22 Toren im zweiten Durchgang erzielt. Auf der anderen Seite des Feldes mussten die 96er elf von 17 Gegentreffern in der zweiten Halbzeit hinnehmen. Der Jahn hat 24 von 39 Gegentoren nach dem Seitenwechsel kassiert.

Das führt uns zum Regensburg Hannover Tipp „Mehr Tore in 2. Halbzeit“. Dafür bekommen wir in der Winamax App eine Quote von 1,98.

So seht ihr Regensburg - Hannover im TV oder Stream:

17. Januar 2025, 18:30 Uhr, Jahnstadion, Regensburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Schon seit Jahren ist die 2. Bundesliga bei Sky daheim. Daran wird sich auch in den nächsten Spielzeiten nichts ändern. So könnt ihr das Duell zwischen Regensburg und Hannover exklusiv beim Bezahlsender sehen.

Der Anpfiff im Jahnstadion von Regensburg erfolgt am Freitagabend um 18:30 Uhr.

Regensburg vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt - Wurm, Bulic, Breunig - Viet, Suhonen, Geipl, Handwerker - Adamyan, Kühlwetter - Hottmann

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck (Tor), Bauer, Kharabara, Ouro-Tagba, Ballas, Ganaus, Bittroff, Kieffer, Pröger, Ziegele, Huth, Hein, Ananou

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Christiansen, Chakroun, Rochelt, Lee - Ngankam, Nielsen

Ersatzbank Hannover: Weinkauf (Tor), Matsuda, Gindorf, Knight, Oudenne, Kunze, Leopold, Momuluh, Tresoldi, Dehm, Wallner, Voglsammer

Bei den Hausherren werden drei der vier Neuzugänge in der Startelf erwartet.

Bei der Regensburg Hannover Prognose dürfen wir auch gespannt sein, mit welcher Ein- und Aufstellung der neue 96er-Coach seine Mannschaft aufs Feld schickt.

Unser Regensburg - Hannover Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Regensburg steht mit zehn Punkten aus neun Spielen immerhin auf Rang 12 der Heimtabelle und erhofft sich durch die Neuzugänge einen weiteren Schub. Zudem empfängt man am 18. Spieltag die auswärtsschwachen 96er, doch wir trauen dem Jahn am Freitag nicht mehr als einen Punkt zu.

Der Trainerwechsel wird Hannover einen neuen Auftrieb verleihen. Zudem kann sich die Bilanz der Niedersachsen gegen die Oberpfälzer durchaus sehen lassen.