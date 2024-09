Regensburg - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 28.09.

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 23:00 Uhr Regensburg - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Hat der Jahn das Toreschießen verlernt?

Unser Regensburg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: In Regensburg leuchtet seit dem vergangenen Spieltag die „Rote Laterne“. Diese würde man gerne schnell wieder loswerden. Das gestaltet sich im Wett Tipp heute aber nicht so einfach.

Der 1. FC Kaiserslautern ist bisher nicht sonderlich gut in die neue Saison gestartet. Immerhin feierten die Pfälzer in Ulm (2:1) und in Münster (1:0) ihre einzigen beiden Saisonsiege. Am Samstag treten die „Roten Teufel“ zum dritten Mal 2024/25 auswärts bei einem Aufsteiger an. Zu Gast in Regensburg sprechen sich die Quoten bei der Regensburg Kaiserslautern Prognose erneut für den FCK aus.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,04 bei Sunmaker den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Der FCK hat in dieser Saison schon gegen 2 Aufsteiger gewonnen

Regensburg ist seit 4 Spielen ohne Punkt und Tor

Die Pfälzer haben 3 der letzten 5 BL2-Auswärtspartien gewonnen

Regensburg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Als Schlusslicht geht der Jahn wenig überraschend als Außenseiter ins Heimspiel gegen die Pfälzer. Der Unterschied bei den Regensburg Kaiserslautern Quoten fällt aber nicht allzu deutlich aus.

Die Gäste sind mit Siegquoten zwischen 2,10 und 2,18 leicht favorisiert. Doch für einen Erfolg der Hausherren klettern die Regensburg vs. Kaiserslautern Wettquoten auch nur auf einen Schnitt von 3,20. Wenn ihr eure Ein- und Auszahlungen mit dem iPhone oder iPad tätigen wollt, findet ihr bei uns eine Übersicht über alle Apple Pay Wettanbieter.

Regensburg vs Kaiserslautern Prognose: Baut der FCK die Bilanz gegen Aufsteiger aus?

Dass es Regensburg in dieser Saison schwer haben würde, war vorauszusehen. Doch so langsam wird es für den Jahn immer enger. Seit vier Spielen ist der Aufsteiger ohne einen Treffer. Die Oberpfälzer haben 2024/25 die schlechteste Großchancen-Verwertung in der 2. Liga (8 Prozent) und unterbieten ihren xG-Wert (6,0) deutlicher als alle anderen Liga-Konkurrenten (-5). Der SSV ist erst die siebte Mannschaft, die in der eingleisigen 2. Liga nach sechs Spielen maximal ein Tor erzielt hat.

Drei Punkte nach sechs Spieltagen sind zudem eingestellter Vereins-Negativrekord. So viele hatte man nach sechs Runden auch 2012/13 auf dem Konto, als man am Ende als Tabellen-18. abstieg. 16 Gegentore zu diesem Zeitpunkt sind sogar ein neuer Tiefstwert in der Geschichte der Regensburger. Sogar gegen Mitaufsteiger Preußen Münster setzte es am vergangenen Wochenende eine bittere 0:3-Heimpleite. Von den vergangenen 13 Heimspielen im Unterhaus konnte der Jahn gerade mal zwei gewinnen, was sich deutlich auf den Regensburg Kaiserslautern Tipp auswirkt.

Im Heimspiel gegen den HSV waren die Pfälzer gegen zuletzt form- und offensivstarke Hamburger sicher nicht favorisiert. Doch Coach Markus Anfang hatte sich für ein auf Sicherheit ausgelegtes Konstrukt mit einer Doppelsechs entschieden. Gut 60 Minuten kamen die Hamburger auch nicht zur Entfaltung und lagen mit 0:2 zurück. Erst in der letzten halben Stunde konnten die Rothosen mehr Druck machen und kamen durch einen Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch zum 2:2. Die „Roten Teufel“ konnten diesem knapp verpassten Sieg aber auch noch einiges Positives abgewinnen.

Lange war der FCK sowohl in der Abwehr als auch vor dem gegnerischen Tor effektiv. Acht Punkte aus den ersten sechs Partien bedeuten aber den schwächsten Start in eine BL2-Spielzeit seit der letzten Abstiegs-Saison 2017/18. Zudem sind zwölf Gegentreffer ein neuer Negativwert in den ersten sechs Spielen einer Zweitliga-Saison. Dafür hat die Mannschaft in den letzten 17 Zweitliga-Spielen immer getroffen. Sechs Tore 2024/25 fielen nach einem ruhenden Ball. Angreifer Rangar Ache steht mit vier Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste.

Regensburg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:3 Preußen Münster (H), 0:5 HSV (A), 5:1 Unterhaching (H), 0:4 Greuther Fürth (H), 0:2 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:2 HSV (H), 1:3 Hannover (A), 1:4 VfB Stuttgart (A), 3:4 Hertha BSC (H), 1:0 Preußen Münster (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs Kaiserslautern: 0:0 (H), 3:0 (A), 4:3 n.E. (A), 1:1 (A), 3:1 (H)

Beide Vereine standen sich bisher erst sieben Mal gegenüber. Vier Duelle endeten mit einer Punkteteilung. Zudem konnte der Jahn zwei Vergleiche gewinnen, bei einer Niederlage. Der einzige Sieg des FCK gegen Regensburg war ein 3:1-Auswärtserfolg im Mai 2013.

Seit fünf Partien sind die Oberpfälzer gegen die Pfälzer ungeschlagen. Bleibt es in der Regensburg Kaiserslautern Prognose dabei? Beim vergangenen Aufeinandertreffen blieb der SSV sogar mit einem 3:0 auf dem Betzenberg und einem 0:0 daheim ohne Gegentor gegen Kaiserslautern.

Der Blick auf die Statistiken lenkt unseren Fokus auf einen weiteren möglichen Regensburg Kaiserslautern Tipp. Zusammen haben beide in Halbzeit 2 schon 18 Gegentreffer kassiert. Der FCK hat auch sieben von elf Toren im zweiten Durchgang erzielt.

Wenn ihr davon ausgeht, dass sich diese Serien fortsetzen, empfehlen wir euch den Tipp „Mehr Tore in 2. HZ“, für den ihr in der CrazyBuzzer App eine Quote von 2,04 bekommt.

So seht ihr Regensburg - Kaiserslautern im TV oder Stream:

28. September 2024, 13 Uhr, Jahnstadion

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Wie alle Partien der 2. Bundesliga ist auch das Duell zwischen Regensburg und Kaiserslautern exklusiv bei Sky zu sehen.

Los geht es im Jahnstadion am Samstagmittag um 13 Uhr.

Regensburg vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt - Ochojski, Ballas, L. Breunig, Schönfelder - Geipl, S. Ernst, Pröger, Viet, Kother - Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Weidinger - Bauer, Hottmann, Huth, Hein, Ouro-Tagba, Ganaus, Wurm, Bulic

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Gyamerah, Elvedi, Heuer, Wekesser - Kaloc, Tomiak, Tachie, Ritter, Opoku - Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic - Haas, Raschl, Mause, Toure, Hanslik, Robinson, Abiama, Zimmer

Auch wenn gegen den HSV kein Sieg heraussprang, konnte Markus Anfang mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein und könnte der gleichen Startelf noch mal eine Chance geben.

Beim aktuellen Schlusslicht herrscht vor der Regensburg Kaiserslautern Prognose dagegen eher Ratlosigkeit.

Unser Regensburg - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Jahn Regensburg hat nur eines der sieben Pflichtspiel-Duelle gegen Kaiserslautern verloren und will diese Serie am Samstag ausbauen. Doch bisher konnte der Aufsteiger seine Zweitliga-Tauglichkeit noch nicht unter Beweis stellen.

Sicher hatten die Pfälzer bisher auch noch nicht wirklich glänzen können, doch das Remis gegen den HSV am vergangenen Wochenende war ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem haben die „Roten Teufel“ in dieser Saison schon zweimal gute Erfahrungen mit Aufsteigern gesammelt.