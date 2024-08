Regensburg - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 09.08.2024

von SPORT1 Betting 08.08.2024 • 09:10 Uhr Regensburg - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer schnappt sich die ersten Punkte der neuen Saison?

Unser Regensburg - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.08.2024 lautet: Die beiden SSVs sind in der Vorsaison gemeinsam aufgestiegen und treffen nun schon am 2. Spieltag im Unterhaus aufeinander. Eine klare Favoritenrolle ist im Wett Tipp heute fürs direkte Duell nicht auszumachen.

In der Saison 2024/25 gehen in der 2. Bundesliga mit dem SSV Ulm, Jahn Regensburg und Preußen Münster drei Aufsteiger an den Start. Die Neulinge kamen im Unterhaus aber nicht gut aus den Startlöchern und gingen zum Auftakt allesamt als Verlierer vom Platz. Letztmals hatten in der Spielzeit 2006/07 gleich drei Aufsteiger ihr erstes Saisonspiel in der 2. Liga verloren. Doch zumindest ein Team wird am kommenden Spieltag etwas Zählbares aufs eigene Konto bringen. Denn im Jahnstadion treffen am Freitagabend in der Regensburg Ulm Prognose zwei Teams direkt aufeinander.

Wir entscheiden uns beim Regensburg Ulm Tipp mit einer Quote von 1,87 bei Bet365 für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Ulm auf „Unter 2,5 Tore“:

In beiden Duellen der letzten Saison hätten die Wetten „Unter 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen: Nein“ Erfolg gehabt

Am Freitag treffen 2 der 3 besten Defensiven der vergangenen Drittliga-Saison aufeinander

Die beiden Aufsteiger kamen am ersten Spieltag dieser Zweitliga-Spielzeit nur auf Expected-Goals-Werte von 0,45 bzw. 0,47

Regensburg vs Ulm Quoten Analyse:

Beim Duell der Aufsteiger können sich die Wettanbieter mit Startguthaben auf keinen Favoriten festlegen. Die Hausherren liegen bei den Regensburg Ulm Quoten mit Siegquoten im Schnitt von 2,47 hauchdünn vorne.

Denn für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr auch nur durchschnittliche Regensburg Ulm Wettquoten von 2,72.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Ulm Prognose: Wer findet sich schneller in Liga 2 zurecht?

Absteiger Regensburg hatte 2023/24 eine tolle Hinrunde gespielt. Mit 42 Punkten und nur einer Niederlage lagen die Oberpfälzer klar auf Kurs „Direkter Wiederaufstieg“. In der zweiten Saisonhälfte ging dem Jahn dann aber die Puste aus. 21. Zähler reichten im Tableau der Rückserie nur noch für Rang 18. Die Männer von Coach Joe Enochs retteten sich aber in die Relegation und setzten sich dort gegen Wehen Wiesbaden durch. So gewann der SSV saisonübergreifend auch nur eines der vergangenen neun Pflichtspiele (4U, 4N).

Auch im eigenen Stadion reichte es in den vergangenen acht Pflichtpartien lediglich für einen Sieg (5U, 2N). Vor dem Abstieg in der Spielzeit 2022/23 hatte sich der Verein immerhin sechs Spielzeiten am Stück im Unterhaus halten können. Die Verantwortlichen konnten nun die Aufstiegstruppe zusammenhalten und wollen wieder so lange wie möglich zweitklassig bleiben. Am ersten Spieltag in Hannover hatte der Aufsteiger aber zu viel Respekt, war hinten vor allem zu Beginn zu unsortiert und zeigte offensiv zu wenig Durchschlagskraft. So setzte es eine verdiente 0:2-Pleite, die durchaus auch höher hätte ausfallen können.

Nach zwei Meisterschaften in Folge ist der SSV Ulm nach 23 Jahren in die 2. Bundesliga zurückgekehrt. Die Spatzen wollen nun natürlich in erster Linie die Klasse halten. Das Gerüst der Aufstiegsmannschaft ist geblieben. Mit einem eingespielten Team, einer hohen Fitness sowie viel Laufbereitschaft wollen die Schwaben die mangelnde Qualität und die fehlende Erfahrung kompensieren. Der Start in die neue Spielzeit daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern verlief allerdings etwas unglücklich.

Stürmer Felix Higl hatte das Team von Trainer Thomas Wörle kurz nach der Pause in Führung geschossen. Doch dann musste der Aufsteiger Lehrgeld bezahlen. Nach zwei individuellen Fehlern ging man mit einer 1:2-Pleite vom Feld. Das war die erste Niederlage für die Ulmer nach zuvor 18 ungeschlagenen Partien in der 3. Liga (13S, 5U). Nun sollen in der Fremde Punkte her. Der SSV war das beste Auswärtsteam der vergangenen Drittliga-Saison (36 Punkte) und ist seit acht Liga-Gastspielen ohne Niederlage (6S, 2U).

Regensburg - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:2 Hannover (A), 2:2 Eltersdorf (H), 2:0 Vilzing (A), 2:1 Wehen Wiesbaden (A), 2:2 Wehen Wiesbaden (H)

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:2 Kaiserslautern (H), 2:2 Stuttgart II (H), 1:1 Ingolstadt (A), 3:1 Unterhaching (A), 1:1 Basel (A)

Letzte Spiele Regensburg vs Ulm: 0:1 (A), 2:0 (H), 1:6 (H), 1:3 (A)

In der vergangenen Spielzeit trafen beide Vereine erstmals seit der Saison 1960/61 aufeinander. Am 15. Spieltag 2023/24 gewann der Jahn daheim gegen den SSV mit 2:0, verlor dann aber das Rückspiel in Ulm mit 0:1.

Mit den beiden SSVs treffen zwei der drei besten Defensiven der vergangenen Drittliga-Saison im Regensburg Ulm Tipp aufeinander. Die beiden Aufsteiger gaben am ersten Spieltag dieser Zweitliga-Spielzeit nur drei Schüsse auf das gegnerische Tor ab.

Auch die Expected-Goals-Werte lagen gerade mal bei 0,45 bzw. 0,47. Diese Statistiken sprechen dafür, dass uns im direkten Duell auch kein Torfestival in der Regensburg Ulm Prognose erwartet. Trotzdem gibt es bei Merkur Bets für den Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ eine Quote von 2,05. Noch besser spielt sich diese Wette in Verbindung mit dem Merkur Bets Bonus.

Unser Regensburg - Ulm Tipp: Unter 2,5 Tore

Uns geht es beim Aufsteiger-Duell ähnlich wie den Buchmachern. Ein klarer Favorit ist bei den Regensburg Ulm Quoten nicht auszumachen. Beide Neulinge sind in der 2. Bundesliga noch nicht angekommen. Im direkten Duell kann nun alles passieren.

Da die beiden SSVs aber schon in der Vorsaison eine gute Defensive hatten und sich zum Auftakt der neuen Saison im Spiel nach vorne noch schwer getan haben, rechnen wir mit einem engen Spiel und wenigen Toren.