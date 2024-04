Rostock – Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2024

Unser Rostock - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.04.2024 lautet: Für Hansa geht es um den Verbleib im deutschen Unterhaus. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber aus Mecklenburg-Vorpommern in Front.

Darum tippen wir bei Rostock vs Magdeburg auf „Sieg Rostock (HC +1) & Über 1,5 Tore“:

Rostock vs Magdeburg Quoten Analyse:

Rostock vs. Magdeburg Prognose: Zieht Rostock an Magdeburg vorbei?

Drei Jahre sind in Rostock seit dem Aufstieg ins deutsche Unterhaus vergangen. Zweimal konnte in den letzten beiden Jahren auf Rang 13 die Klasse gehalten werden. In dieser Saison könnte es für die Hanseaten jedoch eng werden. 31 erbeutete Punkte reichen derzeit lediglich für den Relegationsplatz.

Das 0:4 in Berlin grenzte schon fast an Arbeitsverweigerung und ließ vor allem im Spiel nach vorne jegliche Entschlossenheit vermissen. Dennoch konnten sich zuvor vor allem die Leistungen im Ostseestadion sehen lassen.

Rostock - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Magdeburg ist seit zwei Jahren in der 2. Bundesliga vertreten und möchte gerne ein weiteres bleiben. Die zuletzt erbrachten Leistungen machen aber nur sehr wenig Mut. Seit sechs Spieltagen warten die Mannen von Trainer Christian Titz auf ein Erfolgserlebnis. Der letzte Dreier resultierte nach einem 3:0 am 23. Spieltag auf heimischem Boden gegen Schalke. Im Anschluss kamen drei Remis und drei Niederlagen zum Vorschein. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mittlerweile von acht auf zwei Zähler geschrumpft.

Vor allem in der Ferne überzeugten die Recken aus Sachsen-Anhalt nicht und holten über die gesamte Saison hinweg nur zwei Siege. Satte 50 Prozent der Paarungen auf gegnerischem Boden gingen verloren. Offensiv gaben die Magdeburger auswärts kein gutes Bild ab und verpassten in sieben von 14 Begegnungen einen eigenen Treffer. Die Defensive zeigte sich oftmals nicht auf der Höhe und kassierte 24 Gegentore.

Bereits in der Hinrunde musste die Elf von Trainer Christian Titz auf heimischem Boden gegen Hansa Rostock eine knappe Niederlage (1:2) akzeptieren. Dabei gingen die Gastgeber sogar in Front. Tipp-Freunde, die auch diesmal davon ausgehen, dass Magdeburg zuerst trifft und am Ende dennoch leer ausgeht, erhalten bei Interwetten eine Quote von 13,00. Neukunden dürfen sich zusätzlich über den Interwetten Willkommensbonus in Höhe von 100 Prozent bis zu 100 Euro freuen.