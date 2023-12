Rostock - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 10.12.2023

Unser Rostock - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.12.2023 lautet: Aufgrund teils vogelwilder defensiver Leistungen beider Teams sehen wir in unserem Wett Tipp heute für das Spiel zwischen Rostock und Schalke Tore auf beiden Seiten.

Die bisherige Saison von Schalke 04 ist bisher kaum in Worte zu fassen. Das Team aus dem Ruhrpott startete mit der Ambition, den Wiederaufstieg in die Bundesliga in dieser Saison klar zu machen, findet sich jedoch nach 15 gespielten Partien mitten im Abstiegskampf wieder. Rostock hingegen konnte recht vielversprechend in die Saison starten, wurde seitdem jedoch kontinuierlich in der Tabelle nach hinten durchgereicht und steht nur einen Platz besser da als der kommende Gegner.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Rostock vs Schalke auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Rostock blieb erst in 3 der ersten 15 Partien in dieser Saison ohne Gegentreffer.

In den Spielen von Schalke fallen im Schnitt in der laufenden Spielzeit 4,0 Tore.

Im Schnitt fallen in den direkten Duellen zwischen Rostock und Schalke 2,9 Tore.

Rostock vs Schalke Quoten Analyse:

Die Schalker werden in den Augen der Buchmacher als leichter Favorit im kommenden Duell mit Rostock gehandelt, so steht eine Auswärtssieg-Quote in Höhe von 2,30 einer Heimsieg-Quote in Höhe von 2,90 gegenüber. Das ist in dem Sinne nachvollziehbar, da die Schalker in den letzten fünf Partien immerhin einen Aufwärtstrend verzeichnen konnten.

Dass die Knappen „Über 1,5 Tore“ in der Partie erzielen, wird mit einer Quote von etwa 2,0 als nicht übermäßig wahrscheinlich angesehen, was durchaus verwundern mag. So erzielten die Königsblauen in den letzten fünf Partien immer mindestens zwei Treffer. Dies könnte also eine durchaus verlockende Quote darstellen, vor allem wenn ihr eure Wette mit dem Oddset Sportwetten Bonus verknüpft.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Schalke Prognose: Welches Team erlangt etwas Abstand von den direkten Abstiegsplätzen?

Hansa Rostock befindet sich momentan in einem Formtief und trudelt beharrlich den Abstiegsplätzen entgegen. Vor allem die Offensiv-Reihen kommen nicht mehr in Tritt, mit 17 Toren stellt Hansa die viertschwächste Offensive der Liga. Sieben der letzten elf Partien gingen verloren, so steht Rostock mit 17 Punkten auf Platz 15 der Tabelle.

Vor allem im Kombinationsspiel nach vorne hapert es bisweilen gewaltig. Eine Passgenauigkeit von nur 72 Prozent bedeuten den letzten Platz im Liga-Vergleich und sind für eine erfolgreiche Spielweise absolut keine Grundlage. Auch in Sachen Ballbesitz liegen die Mannen von Trainer Alois Schwartz mit 43 Prozent nur auf Rang 15.

Die Schalker haben in dieser Saison das Kunststück vollbracht, mit der sechstbesten Offensive der Liga auf dem Relegations-Abstiegsplatz zu stehen, was vor allem an der teils katastrophalen Defensivarbeit der Knappen liegt. 33 Gegentore in 15 Spielen sind einfach nicht zu kompensieren. Selbst in den letzten fünf Partien, von denen immerhin drei Spiele gewonnen werden konnten, fingen sich die Königsblauen im Schnitt noch 2,0 Gegentore ein.

Bester Offensivspieler der Schalker in dieser Saison ist Rechtsaußen Kenan Karaman der auf vier Tore und ebenso viele Torvorlagen kommt. Mittelstürmer Simon Terodde, der immerhin vier Mal die Torjägerkanone in der 2. Bundesliga gewinnen konnte, hat bisher noch etwas mit Ladehemmung zu kämpfen und kommt nur auf drei Saisontore.

Rostock - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:2 Karlsruhe (A), 2:3 St. Pauli (H), 2:1 Magdeburg (A), 0:0 Hertha (H), 2:3 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 4:0 Osnabrück (H), 3:5 Düsseldorf (A), 1:2 Elversberg (H), 2:1 Nürnberg (A), 1:2 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Rostock vs. Schalke: 4:3 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 2:2 (H).

Schauen wir uns den direkten Vergleich zwischen den beiden Teams an, können wir eigentlich nur die beiden Zweitliga-Spiele in der Saison 2021/22 in unsere Bewertung aufnehmen, da alle weiteren Begegnungen in der Bundesliga stattfanden und schon mindestens 15 Jahre zurückliegen. In den zwei Partien in der 2. Bundesliga konnte jeweils das Auswärtsteam gewinnen, es fielen dabei im Schnitt 4,5 Tore.

Im DFB-Pokal mussten beide Teams in der zweiten Runde die Segel streichen. Rostock verlor gegen Nürnberg mit 2:3 nach Verlängerung, während Schalke beim Liga-Primus aus St. Pauli ebenfalls in der Verlängerung verlor.

Übrigens konnte Schalke nur zwei Mal in dieser Saison bisher eine Weiße Weste bewahren, Hansa Rostock steht mit drei Spielen ohne Gegentor nicht viel besser da. Die Gastgeber konnten zudem die letzten drei Heimspiele nicht mehr gewinnen, so könnte sich ein Tipp auf den zweiten Auswärtssieg der Königsblauen in dieser Saison als gewinnbringend herausstellen, vor allem wenn ihr ein Angebot im Bereich der Wetten ohne Einzahlung dafür in Betracht zieht.

Unser Rostock - Schalke Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In den letzten zehn Begegnungen von Rostock fielen im Schnitt 2,7 Tore, in sechs dieser Spiele trafen beide Teams mindestens ein Mal. Im Schnitt fielen in den letzten zehn Partien von Schalke 4,3 Tore pro Spiel, in acht dieser Spiele trafen beide Teams mindestens ein Mal in den gegnerischen Kasten. Wir erwarten im kommenden Duell zwischen Rostock und Schalke ein vergleichbares Ergebnis.