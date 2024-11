Ruud - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2024

SPORT1 Betting 14.11.2024 • 11:00 Uhr Ruud - Rublev Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Scheidet Rublev erneut sieglos aus?

Unser Ruud - Rublev Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 15.11.2024 lautet: Casper Ruud zeigte sich in seinen beiden bisherigen Partien bei den ATP Finals deutlich formverbessert und darf sich im Wett Tipp heute über einen weiteren Sieg freuen.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten zeigt einen klaren Vorteil für Rublev an, den wir so in unserer Ruud Rublev Prognose nicht bestätigen können. Schaut man sich die sieben ausgetragenen Matches zwischen den beiden Top-10-Spielern an, findet man zwei Ruud-Siege aus zwei Duellen bei den ATP-Finals.

Rublev hat sich zum fünften Mal in Folge für die ATP Finals qualifiziert, ist aber wie im vergangenen Jahr schon nicht in seiner besten Form zum letzten Turnier gereist. Den Ruud Rublev Wett Tipp heute spielen wir deshalb bei Intertops zu einer Quote von 2,19 für einen „Sieg Ruud“.

Darum tippen wir bei Ruud vs Rublev auf „Sieg Ruud“:

Rublev verlor 4 seiner letzten 5 Matches.

Ruud gewann bisher beide direkten Duelle bei den ATP Finals (2021, 2022).

Rublev hat bei den ATP Finals seine letzten 6 Matches verloren.

Ruud vs Rublev Quoten Analyse:

Auf das gesamte Jahr gesehen bewegten sich die beiden Kontrahenten auf einem ähnlichen Niveau. Die Ruud Rublev Quoten zeigen dennoch leichte Unterschiede auf und legen eine leichte Favoritenrolle für den russischen Vertreter nahe.

Allerdings gewann der Weltranglisten-Achte zuletzt nur eine von fünf Begegnungen und holte bei seinen vier Niederlagen keinen einzigen Satz. Uns reizen in den besten Sportwetten Apps deswegen eher die Ruud Rublev Wettquoten für einen Sieg des Norwegers, der in der Spitze eine Quote von 2,20 erhält.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ruud vs Rublev Prognose: Wieder bei Kräften

Casper Ruud hat eine schwierige Saison hinter sich, in der er sich zwischenzeitlich mit gesundheitlichen Problemen herumschlagen musste und in der zweiten Saisonhälfte kaum im Vollbesitz seiner Kräfte war.

Umso beachtlicher ist seine Jahresbilanz (50-24) sowie sein bisheriges Auftreten bei den ATP Finals. Zunächst feierte der Norweger erstmals einen Sieg gegen Carlos Alcaraz (2:0), dann zeigte er eine großartige Leistung gegen Zverev, auch wenn gegen den wohl formstärksten Spieler kein Sieg gelungen ist (0:2). Nun will er im Ruud Rublev Tipp den nächsten Sieg.

Dennoch wirkten die Bewegungsabläufe beim Weltranglisten-Siebten wieder dynamisch und seine hohe Aufschlag-Quote gegen den Deutschen (80 Prozent) gab ihm weiteres Selbstvertrauen für das letzte Gruppenspiel.

Den dritten Spieltag bestreitet der 25-Jährige gegen Rublev, den er in beiden vorangegangenen Duellen bei den ATP Finals geschlagen hat. Auf seinem Weg ins Finale 2022 bezwang Ruud den Russen im Halbfinale.

Ruud - Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ruud: 0:2 A. Zverev, 2:0 C. Alcaraz, 0:2 B. Bonzi, 1:2 J. Thompson, 1:2 R. Bautista-Agut.

Letzte 5 Spiele Rublev: 0:2 C. Alcaraz, 0:2 A. Zverev, w.o. C. Moutet, 2:0 L. Sonego, 0:2 F. Cerundolo

Letzte 5 Spiele Ruud vs. Rublev: 0:2, 2:0, 2:1, 0:2, 0:2 (Aufg.).

Rublev ist auf der Tour ebenso für seine Vorhand-Peitsche wie für seine hohe Emotionalität bekannt, die ihm noch zu oft zum Verhängnis wird. Der Weltranglisten-Achte konnte sich in seiner Karriere noch nicht mit den ATP Finals anfreunden, was sich auf die Ruud gegen Rublev Prognose auswirkt.

Seine letzten sechs Matches im abschließenden Tour-Turnier hat der 28-Jährige allesamt verloren. Es kommt sogar noch schlimmer: Rublev hat in diesen Begegnungen keinen einzigen Satz für sich entschieden!

Zwar führt Rublev den direkten Vergleich mit Ruud komfortabel an (5-2), hat aber speziell auf Hardcourt seine Probleme mit dem Spiel des Norwegers (1-2).

Da beide Akteure nicht mit ihrer besten Jahresform zu den ATP Finals gereist sind, können wir uns ein Match über die volle Distanz sehr gut vorstellen. Mit diesem Bet365 Angebotscode gibt es für den Ruud Rublev Tipp „3 Sätze im Match“ eine Quote von 2,10.

Unser Ruud - Rublev Tipp: Sieg Ruud

Ruud hat vor dem letzten Spieltag noch realistische Chancen auf den Einzug ins Halbfinale und in seinen beiden vorangegangenen Matches einen besseren Eindruck hinterlassen.

Der agile Norweger wird Rublev laut Ruud vs Rublev Prognose durch seine hartnäckige Arbeit in der Defensive zur Weißglut treiben und den Court am Ende als Sieger verlassen.