Saarbrücken - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2024

Unser Saarbrücken - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 02.04.2024 lautet: Der Drittligist will seine unglaubliche Erfolgsgeschichte im Pokal weiter schreiben. Das müssen wir den Saarländern am Ende im Wett Tipp heute auch zutrauen.

Drittligist Saarbrücken oder Zweitligist Kaiserslautern? Einer von beiden Vereinen löst am Dienstagabend das Ticket fürs DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. Das verleiht dem „Saar-Pfalz-Derby“ der beiden Südwest-Rivalen natürlich einen besonderen und einmaligen Reiz. Die Wettquoten können sich für keinen wirklichen Favoriten entscheiden und verpassen dem höherklassigen Team nur einen leichten Bonus.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.98 bei Oddset für die Wette „Saarbrücken kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Kaiserslautern auf „Saarbrücken kommt weiter“:

Saarbrücken hat in dieser Saison schon 3 Erstligisten aus dem Wettbewerb geworfen

Der FCS hat in den letzten 21 Liga-Heimspielen lediglich 3 Niederlagen kassiert

Kaiserslautern hat im Unterhaus 2023/24 nur 2 von 13 Gastspielen gewonnen



Saarbrücken vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Für beide Vereine verläuft die Liga-Saison eher mittelmäßig bis schlecht. Der FCS wollte eigentlich im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden, steht nach 31 Spieltagen aber mit Rang 11 im grauen Mittelfeld der 3. Liga. Und der FCK muss fast die ganze Saison schon um den Verbleib in der 2. Bundesliga bangen.

Die EM 2024 Wettanbieter erwarten ein recht enges Duell und schicken die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 2.40 als minimale Favoriten auf den grünen Rasen. Denn auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren in der regulären Spielzeit auch nur Quoten im Schnitt von 2.91.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Saarbrücken vs Kaiserslautern Prognose: Geht das Märchen des FCS weiter?

Die Pokal-Geschichte von Saarbrücken in dieser Saison liest sich jetzt schon wie ein unglaubliches Märchen. In der ersten Runde hatte der FCS den Zweitligisten Karlsruhe (2:1) ausgeschaltet. Danach wurden mit den Bayern (2:1), Eintracht Frankfurt (2:0) und Borussia Mönchengladbach (2:1) gleich drei Erstligisten eliminiert. Schon 4-mal stand der Verein im DFB-Pokal-Halbfinale, scheiterte aber immer in der Runde der letzten Vier. Seit dem letzten Coup gegen die Fohlen hat der FCS nur zwei Pflichtspiele bestritten.

In Duisburg setzte es ein 0:2. Daraufhin folgte ein 4:0 im Landespokal in Neunkirchen. Das Ligaspiel am Osterwochenende gegen Essen wurde abgesagt, da auf dem schlechten Rasen des Ludwigsparks nicht zwei Spiele innerhalb von wenigen Tagen ordnungsgemäß durchgeführt werden können. In dieser Liga-Saison kommt die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl vor den eigenen Fans auf fünf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. Mit 13 Unentschieden sind die Blau-Schwarzen auch die Remis-Könige der Liga.

Im Pokal hatte Kaiserslautern mit RW Koblenz (5:0), dem 1. FC Köln (3:2), dem 1. FC Nürnberg (2:0) und Hertha BSC (3:1) nicht ganz so große Brocken aus dem Weg zu räumen wie Saarbrücken. Dennoch träumen die Pfälzer zurecht vom dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte nach 1990 und 1996. Letztmals standen die Roten Teufel 2003 im Finale gegen die Bayern (1:3). In der Liga hat mit Routinier Friedhelm Funkel schon der dritte Trainer in dieser Saison beim FCK das Sagen.

Mit sieben Punkten aus drei Ligaspielen hatte bei Kaiserslautern zuletzt auch die Formkurve deutlich nach oben gezeigt. Am Wochenende folgte aber mit der 1:3-Heimpleite gegen Düsseldorf der nächste Rückschlag. Gegen die beste Offensive der Liga hatte der FCK über 70 Minuten lang kaum etwas zugelassen. Doch ab der 74. Minute drehte die Fortuna innerhalb von sieben Minuten einen 0:1-Rückstand in den 3:1-Endstand. Durch diese Niederlage ist der FCK wieder auf Rang 16 abgerutscht.

Saarbrücken - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 4:0 Borussia Neunkirchen (A), 0:2 MSV Duisburg (A), 2:1 Gladbach (H), 2:0 Erzgebirge Aue (H), 0:0 VfB Lübeck (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:3 Düsseldorf (H), 1:1 Hannover 96 (A), 3:2 Osnabrück (H), 3:0 Hansa Rostock (A), 0:4 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken vs Kaiserslautern: 1:3 (A), 0:2 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 1:1 (A)



Nach 39 Derbys führten die Pfälzer die Bilanz mit 21 Siegen zu 11 Niederlagen (7U) an. Zwischen 2020 und 2022 spielten beide Vereine letztmals gemeinsam in der gleichen Liga (3. Liga).

In diesem Zeitraum sprach die Bilanz mit drei Siegen und einem Remis klar für Kaiserslautern. Den letzten Erfolg über die Roten Teufel feierte Saarbrücken 1992 mit einem 2:0 daheim, damals noch in der Bundesliga.

Im Pokal gab es diese Paarung in der zweiten Runde 1997/98. Damals siegte der FCK im Saarland mit 4:0. In allen vier Pokal-Partien dieser Saison erzielte Saarbrücken exakt zwei Tore. Drei dieser vier Pokalspiele endeten mit dem Ergebnis 2:1.

Unser Saarbrücken - Kaiserslautern Tipp: Saarbrücken kommt weiter

Da die Pfälzer wissen, wie schwer es Favoriten in dieser Saison im Pokal in Saarbrücken haben, wollen die Gäste am Dienstag die Außenseiterrolle für sich beanspruchen. Als höherklassiger Verein gelingt das aber nicht.

Bei den Buchmachern liegt Kaiserslautern, wenn auch nur knapp, vorne. Am Ende können wir in diesem Wettbewerb aktuell nicht gegen Saarbrücken tippen. Wer schon die Bayern, Frankfurt und Gladbach besiegt hat, wird auch vor den Roten Teufeln nicht halt machen.