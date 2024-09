Saints - Eagles Tipp, Prognose & Quoten | 22.09.2024

SPORT1 Betting 21.09.2024 • 09:00 Uhr Saints - Eagles Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Geht der Siegeszug von New Orleans weiter?

Unser Saints - Eagles Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.09.2024 lautet: Die Saints sind nach zwei Wochen das „heißeste“ Team der NFL. Auch der Wett Tipp heute daheim gegen die Philadelphia Eagles sagt keine Abkühlung voraus.

Ohne Wenn und Aber: Die große Überraschung der noch jungen NFL-Saison kommt aus New Orleans! Das 47:10 in Week 1 gegen die Panthers, die aktuell weiterhin das schlechteste Team der Liga sind, war noch kein so großes Ding. Aber mit dem 44:19 bei den Cowboys haben die Saints endgültig ein unerwartetes Ausrufezeichen gesetzt. 91 Punkte aus den ersten beiden Saisonspielen sowie ein Plus von 62 Zählern sind mit Abstand die Spitzenwerte nach zwei Wochen. Die nächste Bewährungsprobe folgt schon am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Eagles. Hier haben die Hausherren bei der Saints Eagles Prognose auf einmal auch die Favoritenrolle übernommen.

Wir schließen uns dem Trend an und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bwin den Saints Eagles Wett Tipp heute „Sieg Eagles“.

Darum tippen wir bei Saints vs Eagles auf „Sieg Saints“:

Die Saints Offense ist mit 91 Punkten die klare Nummer 1 der NFL

Auch QB Carr und HB Kamara führen die Liga in ihren Bereichen an

Die Eagles haben nur 2 der letzten 8 Spiele gewonnen

Saints vs Eagles Quoten Analyse:

Vor dem Start in Week 1 der NFL-Saison 2025 hätte die Einschätzung der besten Buchmacher bei der Partie zwischen New Orleans und Philadelphia sicher noch ganz anders ausgesehen. Doch den Bookies sind die Leistungen der Saints auch nicht entgangen. So gehen die Hausherren auf einmal mit einem Spread von minus 2,5 als Favoriten ins Rennen. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei 48 Zählern. Ihr bekommt für einen Heimsieg Saints Eagles Quoten von 1,77.

Auf der anderen Seite klettern die Saints Eagles Wettquoten für einen Erfolg der Gäste aus Philly auf Werte zwischen 2,20 und 2,30.

Saints vs Eagles Prognose: Wie hat Philly die Heimpleite verkraftet?

Vor der Saison hatten nur wenige Fans und Experten die Saints auf dem Zettel. Doch der neue Offensive Coordinator Klint Kubiak hat in New Orleans schon viel bewirkt. Der neue Mann hat bei seiner letzten Station in San Francisco gut bei Kyle Shanahan aufgepasst. In der Vorsaison war NO noch das Schlusslicht bei der Play Action, nun ist man hier die Nummer 1. Hinzu kommen enge Formationen und viel Motion. Quarterback Derek Carr und Running Back Alvin Kamara fühlen sich damit pudelwohl und bereit für den Saints Eagles Tipp.

Der New-Orleans-Spielmacher führt die Liga-Statistiken mit einem Passer Rating von 142,4 und fünf TDs an. Sein HB kommt nach zwei Games schon auf 198 Yards und vier Touchdowns. Zudem bilden Chris Olave und Rashid Shaheed ein exzellentes Receiver-Duo. 91 Punkte nach zwei Spielen sind der viertbeste Wert in der NFL-Geschichte. In 16 von 21 Drives brachten die Saints Punkte aufs Board. Auch die Defense sah am Sonntag gegen Dak Prescott und seine Offense sehr gut aus.

Nachdem die Eagles die vergangene Saison mit einer Bilanz von 1-6 beendet hatten, gab es viele Fragezeichen. Die Schuld für die Negativserie wurde im Staff ausgemacht und das Franchise bekam einen neuen Defensive Coordinator (Vic Fangio) und einen neuen Offensive Coordinator (Kellen Moore). In Week 1 beim 34:29-Sieg in Brasilien sah Philadelphia im Vergleich zur vergangenen Saison auch schon deutlich verbessert aus. Vor allem Neuzugang Saquon Barkley wurde mit drei Touchdowns zum Matchwinner.

In Week 2 daheim gegen die Falcons konnte der Running Back aber nicht mehr an diese Leistung anknüpfen. Bei 95 Yards blieb Barkley ohne Score. Zudem ließ er kurz vor dem Ende einen relativ einfachen Pass fallen, so dass Philly das FG zum 21:15 nehmen musste. Danach konnte Atlanta-QB Kirk Cousins, der nun in zwei von 14 Dropbacks unter Druck stand, den Drive zum 22:21 vollenden. Barkley kommt seit Beginn der Saison 2021 schon auf 16 Drops.

Saints - Eagles Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saints: 44:19 Cowboys (A), 47:10 Panthers (H), 27:30 Titans (H), 10:16 49ers (A), 16:14 Cardinals (A)

Letzte 5 Spiele Eagles: 21:22 Falcons (H), 34:29 Packers (H), 3:26 Vikings (H), 14:13 Patriots (A), 16:13 Ravens (A)

Letzte 5 Spiele Saints vs Eagles: 20:10 (A), 29:40 (A), 21:24 (A), 20:14 (H), 48:7 (H)

Diese Paarung wurde in der NFL 35 Mal ausgetragen. Die Eagles haben im direkten Vergleich mit 19 Siegen zu 16 Niederlagen knapp die Nase vorne. Zu Gast in New Orleans führen die Saints aber mit 11-8 vor der Saints Eagles Prognose.

Schaut man nur auf die vergangenen zwölf Duelle liegen die „Black and Gold“ auch mit 8-4 vorne. Das letzte Spiel ging am 1. Januar 2023 mit 20:10 in Philadelphia an die Gäste. Alvin Kamara kam dabei auf 73 Yards Rushing, blieb aber ohne Touchdown.

Unser Saints - Eagles Tipp: Sieg Saints

Ein paar Fans fangen schon mit dem Träumen an: Denn der Super Bowl LIX steigt Anfang Februar 2025 in New Orleans. Doch zuvor dürfen die Anhänger auf einen Erfolg im Saints Eagles Tipp hoffen.

Die Gäste waren noch am Montagabend auf dem Platz und müssen nun auswärts ran. Ohne A.J. Brown hatte das Passing Game der Eagles große Probleme. Auch für Sonntag wird der WR wohl nicht rechtzeitig fit.

Auf der anderen Seite ist auch die Defense von Philadelphia noch nicht in Form. Gegen die Packers ließ man im Schnitt 7,1 Yards per Play zu. Den Falcons reichten sogar 6,6 Yards per Play zum Sieg. Zudem ist die Saints-Offense um QB Derek Carr „on Fire“. Diese gute Form zusammen mit dem Heimvorteil sollte am Ende den Unterschied ausmachen.