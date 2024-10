Saudi-Arabien - Japan Tipp, Prognose, Quoten | 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 10:58 Uhr Saudi-Arabien - Japan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Können die „Samurai Blue“ den Fluch brechen?

Unser Saudi-Arabien - Japan Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 10.10.2024 lautet: Auf den ersten Blick sind die Japaner am Donnerstagabend die klaren Favoriten. Doch im Wett Tipp heute gehen wir von einem engen und torarmen Spiel aus.

Die Japaner haben in der WM-Quali-Gruppe C der Asiatischen Fußball Konföderation (AFC) mit zwei Siegen aus zwei Spielen bei 12:0 Toren einen perfekten Start hingelegt. Somit sind die „Samurai Blue“ auch weiterhin die klaren Favoriten auf Rang 1. Doch am Donnerstag sind die Männer von Coach Hajime Moriyasu beim Angstgegner zu Gast und wollen endlich den „Saudi-Arabien-Fluch“ brechen. Laut der Saudi-Arabien Japan Prognose stehen die Chancen dafür recht gut.

Wir spielen allerdings den Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Saudi-Arabien vs Japan auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 4 Duellen zwischen beiden Nationen fielen nie mehr als 2 Treffer

Japan ist seit 6 Länderspielen ohne Gegentor

Die „Samurai Blue“ sind in Saudi-Arabien noch ohne eigenen Treffer

Saudi-Arabien vs Japan Quoten Analyse:

Auf Platz 16 der Weltrangliste sind die „Samurai Blue“ immer noch das beste Land des asiatischen Fußballverbandes. Die „Grünen Falken“ werden dagegen auf Rang 56 des FIFA-Rankings geführt. So schlagen sich die Saudi-Arabien Japan Quoten recht deutlich auf die Seite der Gäste.

Bei den neuen Wettanbietern bekommt ihr für einen Sieg der Asiaten eine Höchstquote von 1,60. Auf der Gegenseite klettern die Saudi-Arabien vs. Japan Wettquoten auf einen Höchstwert von 6,10.

Saudi-Arabien vs Japan Prognose: Bleiben die „Samurai Blue“ so torhungrig?

Im August 2023 kündigte Roberto Mancini seinen Vertrag als Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Kurz darauf trat der Coach, der sein Land 2021 zum EM-Titel geführt hatte, seinen Job bei der Auswahl von Saudi-Arabien an. Der Anfang für den neuen Mann war allerdings sehr holprig. Die ersten vier Testspiele brachten nur ein Remis (3N). Dann folgte eine gute Phase mit acht Partien ohne Niederlage (6S, 2U), die allerdings mit dem frühen Aus bei der Asien-Meisterschaft im Achtelfinale gegen Südkorea endete.

Nach einem 1:1 nach Verlängerung hatten die Südkoreaner das Elfmeterschießen 4:2 gewonnen. Nun konzentrieren sich die „Grünen Falken“ auf das Ticket für die WM 2026. Auf diesem Weg ist die Mannschaft von Mancini mit einem 1:1 daheim gegen Indonesien und einem 2:1 in China in die dritte Phase der Quali gestartet, nun folgt der Saudi-Arabien Japan Tipp. Der Trainer beklagte vor den nächsten beiden Partien, dass seine Nationalspieler in der Saudi Pro League, die seit Jahren Top-Stars wie Cristiano Ronaldo und Co. ins Land lockt, zu wenig Spielzeit bekommen würden.

Auch für Japan war die vergangenen Asien-Meisterschaft eine Enttäuschung. Dabei war man nach einer guten WM 2022 und zehn Siegen am Stück als großer Favorit zu der Endrunde gereist. In der Vorrunde hatte es mit zwei Siegen und einer Niederlage hinter dem Irak aber nur für den zweiten Platz in der Gruppe D gereicht. Im Viertelfinale trafen die „Samurai Blue“ dann auf den Iran und mussten sich nach einer 1:2-Pleite aus dem Turnier verabschieden.

Erstmals seit 1992 hatte das Land bei einer Kontinentalmeisterschaft zwei Niederlagen kassiert. Zudem hatte man erstmals seit 1988 wieder ein Spiel in der Vorrunde verloren. Coach Hajime Moriyasu, der die Auswahl aber schon seit August 2018 betreut, durfte aber weitermachen und zahlte das Vertrauen zurück. Japan hat die letzten sechs Länderspiele gegen Nordkorea (2x), Myanmar, Syrien, China und Bahrain alle ohne Gegentor gewonnen. In diesem Zeitraum erzielten die Asiaten stolze 26 Tore.

Saudi-Arabien - Japan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saudi-Arabien: 2:1 China (A), 1:1 Indonesien (H), 1:2 Jordanien (H), 3:0 Pakistan (A), 1:1 Tadschikistan (A)

Letzte 5 Spiele Japan: 5:0 Bahrain (A), 7:0 China (H), 5:0 Syrien (H), 5:0 Myanmar (A), 3:0 Nordkorea (A)

Letzte 5 Spiele Saudi-Arabien vs Japan: 0:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:0 (H), 1:2 (A)

Japan führt den Vergleich gegen Saudi-Arabien mit zehn Siegen zu fünf Niederlagen auf den ersten Blick recht deutlich an (1U). Aber zu Gast bei den „Grünen Falken“ gab es für die „Samurai Blue“ bisher noch nicht viel zu holen.

In fünf Gastspielen bei den Saudis war ein 0:0 das Höchste der Gefühle. Die anderen vier Duelle wurden alle verloren, drei davon mit 0:1. So endeten die letzten fünf Partien dieser Paarung immer mit einem Heimsieg, das sorgt für Spannung in der Saudi-Arabien Japan Prognose.

In den vergangenen vier Aufeinandertreffen fielen immer weniger als 2,5 Tore. Zudem blieb das Heimteam jeweils ohne Gegentor. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit wenigen Toren.

Für den Saudi-Arabien Japan Tipp „Beide Teams treffen: Nein" bekommt ihr eine Quote von 1,62.

So seht ihr Saudi-Arabien - Japan im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 20 Uhr, King Abdullah Sports Center

Übertragung Stream: Sportdigital FUSSBALL

Bei Sportdigital FUSSBALL, dem Pay-Sender für internationalen Fußball, gibt es zahlreiche Live-Spiele aus zahlreichen Ländern zu sehen.

Dazu gehört auch die Partie zwischen Saudi-Arabien und Japan, die am Donnerstag um 20 Uhr im King Abdullah Sports Center von Dschidda angepfiffen wird.

Saudi-Arabien vs Japan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Saudi-Arabien: Al-Rubaie - Al-Tambakti, Lajami, Kadesh - Abdulhamid, Al-Juwayr, Al-Malki, S. Al-Dawsari - Al-Shehri, N. Al-Dawsari, Al-Buraikan

Ersatzbank Saudi-Arabien: Al-Kassar, Al-Najjar - Abdulhamid, Al-Ghannam, Al-Saluli, Al-Sebyan, Hamed, Al-Sibyani, Ghareeb, Al-Khaibari, Yahya, Al-Ghamdi, Radif, Maran, Al-Sahafi

Startelf Japan: Suzuki - Itakura, Taniguchi, Machida - Doan, Endo, Morita, Mitoma - Minamino, Kamada, Ueda

Ersatzbank Japan: Osako, Tani - Nagatomo, Sugawara, Seko, Sekine, Ito, Kubo, Tanaka, Nakamura, Hatate, Fujita, Maeda, Ogawa, Ohashi

Saudi-Arabien muss auf Mittelfeldmann Mohammed Kanno verzichten, nachdem dieser beim 2-1-Sieg gegen China die Rote Karte gesehen hatte.

Bei den Japanern fehlen in der Saudi-Arabien vs. Japan Prognose verletzte Spieler wie Asano (Mallorca), Tomiyasu (Arsenal) oder Ito (Bayern).

Unser Saudi-Arabien - Japan Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Japaner spielten in den letzten sechs Partien ihre Gegner in Grund und Boden. Doch in diesem Zeitraum bekamen es die „Samurai Blue“ auch höchstens mit drittklassigen Teams zu tun. Saudi-Arabien ist nun natürlich auch keine große Fußballnation, doch die Grünen Falken haben nur zwei der letzten acht WM-Endrunden verpasst. Zudem spielen sie daheim einfach gerne gegen Japan. Am Ende rechnen wir damit, dass das Spiel viel enger wird, als die Quoten das implizieren.