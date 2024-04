Schalke - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Schalke - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Nach dem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus im Vorjahr verpasst Schalke den Wiederaufstieg in dieser Saison sehr deutlich und hat in unserem Wett Tipp heute gegen Düsseldorf keinen leichten Stand.

Mit nur einem Erfolgserlebnis an den vergangenen sechs Liga-Spieltagen konnte Schalke nicht wirklich überzeugen und spielt allgemein eine Saison zum Vergessen. Nach vier Jahren Zweitklassigkeit dürfen die Düsseldorfer nun vom deutschen Oberhaus träumen. Mit sechs Siegen am Stück präsentierte sich Fortuna zuletzt in der 2. Bundesliga auf der Höhe.

Für das Nordrhein-Westfalen-Derby räumen wir den Gästen aus Düsseldorf Vorteile ein und spielen unseren Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Schalke vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Bei Königsblau zeichnet sich mit nur einem Sieg in den vergangenen 6 Liga-Duellen eine leichte Formkrise ab (4U, 1N).

Düsseldorf holte in der laufenden Spielzeit 19 Punkte mehr als Schalke und liegt in der Tabelle 10 Plätze vor den Knappen.

Nur eines der vergangenen 9 Liga-Duelle in der Ferne hat die Fortuna verloren (5S, 3U).

Schalke vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am Wettmarkt „1x2″ lässt sich auf eine ausgeglichene Begegnung schließen. Siegwetten bringen einen durchschnittlichen Wert zwischen 2,40 und 2,65 mit sich, wobei die Gäste etwas niedriger bewertet werden.

Im Allgemeinen rechnen die Wettanbieter mit einem offensiv geführten Kräftemessen und tendieren zu drei oder mehr Toren. Absolut nachvollziehbar, da die letzten fünf Aufeinandertreffen auf Schalke zu drei oder mehr Treffern führten. Die letzten vier Begegnungen in Gelsenkirchen brachten zwischen beiden Mannschaften sogar mehr als 3,5 Tore mit sich. Diese Wette wird mit einer Schalke Düsseldorf Quote jenseits der 2,00 bewertet. Zur Absicherung bietet sich die Nutzung einer Freebet an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs. Düsseldorf Prognose: Holt Düsseldorf den 4. Liga-Auswärtssieg am Stück?

Schalke konnte im Vorjahr die Klasse nicht halten und stieg als Tabellenvorletzter direkt ins deutsche Unterhaus ab. Die Erwartungen waren auf Schalke groß. Grundlegend sollte der direkte Wiederaufstieg bewerkstelligt werden. Mit 33,55 Millionen Euro zeichnet sich Königsblau durch einen qualitativ hochwertigen Kader aus.

Die Leistungen sind jedoch von überschaubarer Natur. Nach 30 Spieltagen rangiert Schalke mit 36 erbeuteten Punkten nur auf dem 13. Platz und hat nur fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Auf heimischem Boden legte die Elf von Trainer Karel Geraerts vor allem gegen Teams auf den Plätzen 1 bis 10 Probleme an den Tag. Nur zwei der neun Ansetzungen im eigenen Stadion waren siegreich (3U, 4N). 80 Prozent der Paarungen endeten zu Hause mit zwei oder mehr Toren.

Schalke - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:1 SV Elversberg (A), 2:0 1. FC Nürnberg (H), 1:1 Hannover 96 (A), 0:0 Karlsruher SC (H), 2:5 Hertha BSC (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:0 Greuther Fürth (H), 2:0 SV Wehen Wiesbaden (A), 2:0 Eintracht Braunschweig (H), 0:4 Bayer Leverkusen (A), 3:1 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Düsseldorf: 3:5 (A), 1:2 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 3:3 (H).



Düsseldorf zeigte sich kürzlich auf der Höhe und holte satte sechs Siege am Stück. 55 erbeutete Punkte lassen die Elf von Trainer Daniel Thioune auf Platz 3 landen und bei sechs Punkten Vorsprung auf den Hamburger SV ernsthaft von der Relegation träumen. Der direkte Aufstieg ist bei fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten St. Pauli jedoch recht unwahrscheinlich. Dennoch werden die Düsseldorfer nichts unversucht lassen, ihren positiven Aufwärtstrend auf Schalke weiterhin zu bestätigen. Nur eines der vergangenen neun Auswärtsduelle ging verloren. Dem 3:4 in Paderborn stehen auf der anderen Seite fünf Siege und drei Remis gegenüber.

Mit satten 38 Toren stellt die Fortuna die beste Offensive in den Stadien des Gegners. Defensive Standfestigkeit ist bei 17 Gegentoren in 15 Paarungen auf gegnerischem Terrain nur bedingt gegeben. 80 Prozent der Duelle in der Fremde führten im deutschen Unterhaus zu mehr als 1,5 Toren. Offensiv geht vieles über Neuner Christos Tzolis. Mit 18 Toren fungiert der Grieche hinter Haris Tabakovic (Hertha BSC, 21) als bester Angreifer der 2. Bundesliga. Neukunden können sich bei Interwetten für ihren Schalke Düsseldorf Tipp einen zusätzlichen Bonus sichern. Der Interwetten Neukundenbonus wird in mehreren Schritten freigespielt und beläuft sich auf bis zu 100 Euro.

Unser Schalke - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Düsseldorf spielte gegenüber den Schalkern die deutlich bessere Saison und liegt in der Tabelle zehn Plätze vor Königsblau. Zudem wusste Fortuna zuletzt in der Ferne zu überzeugen und ist seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (3S, 2U). Schalke offenbarte gegen Konkurrenten der vorderen Tabellenhälfte auf heimischem Boden Probleme. In der Hinrunde setzte sich Düsseldorf daheim mit einem starken 5:3 gegen die Knappen durch. Unabhängig vom Austragungsort haben die Fortunen nur eines der letzten sechs Kräftemessen mit Schalke verloren (4S, 1U). Sieben Mal trennten sich beide Teams zuletzt mit drei oder mehr Toren.