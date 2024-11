Schalke - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 29.11.2024

SPORT1 Betting 28.11.2024 • 09:00 Uhr Schalke - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer kann seine Serie fortsetzen?

Unser Schalke - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.11.2024 lautet: In der Arena auf Schalke treffen am Freitagabend zwei formstarke Teams aufeinander. Aus diesem Grund geht der Wett Tipp heute von Treffern auf beiden Seiten aus.

In der jüngeren Vergangenheit war Schalke für schwer angeschlagene Kontrahenten eher ein Aufbaugegner. Am vergangenen Spieltag trotzten die Königsblauen aber im Volksparkstadion nach einem 0:2-Rückstand dem HSV noch ein 2:2 ab und sorgten so beim Gegner für die Entlassung von Trainer Steffen Baumgart. In Gelsenkirchen scheint es dagegen mit drei BL2-Spielen in Folge ohne Niederlage (1S, 2U) unter Coach Kees van Wonderen endlich ein wenig aufwärts zu gehen. Die aufsteigende Form will S04 auch in unserer Schalke Kaiserslautern Prognose bestätigen. Doch der Gegner am Freitagabend kann sogar fünf ungeschlagene Ligapartien in Serie vorweisen.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,56 bei NEO.bet den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Schalke vs Kaiserslautern auf „Beide Teams treffen“:

Schalke hat in den letzten vier BL2-Heimspielen insgesamt 10 Tore erzielt

In den jüngsten 4 Duellen zwischen beiden Vereinen fielen zusammengenommen 16 Treffer

Der FCK netzte in den vergangenen fünf Ligaspielen 12-mal ein

Schalke vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

In der Tabelle hat der FCK auf Rang 9 mit 20 Punkten gegen S04 auf Platz 13 mit 13 Zählern deutliche Vorteile. Aufgrund des Heimvorteils schlagen sich die Schalke vs Kaiserslautern Wettquoten aber dennoch knapp auf die Seite der Hausherren.

So bekommt ihr für einen Dreier der Gastgeber bei den besten Buchmachern Quoten im Schnitt von 2,15. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Pfälzer Schalke gegen Kaiserslautern Quoten zwischen 3,05 und 3,15 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Kaiserslautern Prognose: Wie stabil ist der Aufschwung bei S04?

Kees van Wonderen ist auf Schalke schon der dritte Trainer in dieser Saison. Seine Vorgänger waren Karel Geraerts (4 Punkte aus den ersten 6 Spielen) und Interimscoach Jakob Fimpel (4 Punkte aus 2 Spielen). Und auch unter van Wonderen hatte S04 mit dem 0:1 in Hannover, dem 3:4 zu Hause gegen Fürth und dem 0:3 im Pokal in Augsburg zunächst große Probleme. Doch so langsam macht die Truppe Fortschritte. Zwar kann die Mannschaft immer noch nicht überzeugen. Trotzdem holte man bei Aufsteiger Ulm ein 0:0 und feierte einen 2:0-Heimsieg gegen erschreckend harmlose Regensburger.

Beim HSV lag Königsblau nach zwei schweren individuellen Fehlern mit 0:2 hinten, konnte sich aber mit viel Moral am Ende doch noch ein 2:2 erkämpfen. Bei den Knappen von einer Trendwende zu sprechen, wäre immer noch zu früh. Doch so langsam geht es in die richtige Richtung. Das Polster auf Rang 16 beträgt aber weiterhin nur zwei Zähler. 13 Punkte nach 13 Partien bedeuten geteilt schwächste Saison in der 2. Liga. Schon sechs Mal hat man in dieser Spielzeit ein Gegentor nach einem schweren individuellen Fehler kassiert (Ligahöchstwert). S04 hat immerhin die drittbeste „Shot Conversion“ der Liga.

Nach dem 0:1 Anfang Oktober in Elversberg sah es für Kaiserslautern gar nicht gut aus. Der FCK hatte nur drei Punkte Polster auf den Relegationsrang. Auch Coach Markus Anfang geriet unter Druck. Doch mit fünf Spielen in Folge ohne Niederlage (3S, 2U) haben die Pfälzer den Bock umgestoßen. Auf einmal liegt der FCK nur noch zwei Zähler hinter Rang 3 zurück. Beim 3:2 am vergangenen Wochenende daheim gegen Braunschweig machten es die Roten Teufel unnötig spannend. Die Hausherren mussten einen strittigen Elfmeter und einen Patzer von FCK-Keeper Julian Krahl hinnehmen.

Am Ende reichte es aber zum verdienten Sieg. Mit 20 Punkten nach 13 Partien spielt der Verein seine beste Zweitliga-Saison seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2022. An den vergangenen fünf Spieltagen holte nur Darmstadt mehr Punkte (13) als die Männer von Coach Anfang (11). Nur zwei Teams haben weniger Schüsse zugelassen als der FCK. Ragnar Ache war in seinen letzten fünf BL2-Spielen an fünf Toren beteiligt (4 Tore, 1 Vorlage). Seit Beginn des 9. Spieltags kommt nur Darmstadts Isac Lidberg auf mehr Scorerpunkte (6).

Schalke - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:2 Hamburger SV (A), 2:0 Jahn Regensburg (H), 0:0 Ulm (A), 0:3 Augsburg (A), 3:4 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:2 Eintracht Braunschweig (H), 3:2 Union Luxemburg (H), 0:0 Nürnberg (A), 2:2 Magdeburg (H), 1:2 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Kaiserslautern: 1:4 (A), 3:0 (H), 4:1 (A), 1;2 (H), 0:1 (H)

Beide Traditionsvereine standen sich schon 90-mal gegenüber. Schalke führt die Bilanz mit 34 Siegen zu 31 Niederlagen knapp an (25U). In der Bundesliga ist die Bilanz mit jeweils 28 Erfolgen und 22 Remis komplett ausgeglichen. Kaiserslautern gewann allerdings vier der letzten sechs Pflichtspiele gegen Schalke (2N).

Das sind für die Roten Teufel genauso viele Erfolge wie in den 15 Aufeinandertreffen davor zusammen. In der letzten Saison gab es bei diesem Duell jeweils deutliche Heimsiege. Schalke gewann daheim mit 3:0, kassierte im Rückspiel auf dem Betzenberg aber eine deutliche 1:4-Pleite.

Mit Kenan Karaman und Moussa Sylla stellt Schalke 04 als einziger Zweitligist zwei Spieler, die in dieser BL2-Saison bei mindestens sieben Toren (beide je 7). Buchmacher Winamax hat hier einen tollen Schalke - Kaiserslautern Tipp parat.

Wir bekommen eine Quote von 1,92, wenn sich einer der beiden Angreifer am Freitag in die Torschützenliste einträgt. Was der Anbieter sonst noch so auf Lager hat, verraten wir euch im ausführlichen Winamax Test .

So seht ihr Schalke - Kaiserslautern im TV oder Stream:

29. November 2024, 18:30 Uhr, Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Sky hat sich seit Jahren die Exklusivrechte für die 2. Bundesliga gesichert. Der Bezahlsender überträgt alle Partien als Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu zählt auch die Partie zwischen Schalke und Kaiserslautern.

Der Ball rollt ab Freitagabend um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena von Gelsenkirchen.

Schalke vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Schallenberg, M. Kaminski, Murkin - Grüger, Seguin, Sylla, Bachmann, Younes - Karaman

Ersatzbank Schalke: R. Hoffmann (Tor), Gantenbein, Sanchez, Tempelmann, Hamache, Remmert, Aydin, Donkor, Kalas

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Tomiak, Toure - Ronstadt, Aremu, Kaloc, Kleinhansl, Yokota, Hanslik - Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Heck (Tor), Robinson, Opoku, Tachie, Mause, Gyamerah, Redondo, Ritter, Raschl, Sirch

Die Hausherren müssen nur auf Spieler wie Antwi-Adjei, Höjlund und Lasme verzichten. Bei den Gästen fallen Heuer, Zuck, Klement, Ritter und Zimmer aus. Dafür steht Tomiak nach seiner fünften Gelben Karte wieder zur Verfügung.

Unser Schalke - Kaiserslautern Tipp: Beide Teams treffen

Eine Schalke - Kaiserslautern Prognose fällt uns gar nicht leicht. Bei beiden Teams zeigt die Formkurve aktuell nach oben. Für S04 sprechen die Qualität und der Heimvorteil. Beim FCK wirkt der Aufwärtstrend dagegen nachhaltiger und stabiler.

Am Ende rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten. Alleine in den letzten sechs Heimspielen von Königsblau fielen insgesamt 31 Treffer. Und auch dieses Mal dürfte kein Keeper mit einer Weißen Weste vom Platz gehen.