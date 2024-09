Schweden - Estland Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2024

SPORT1 Betting 07.09.2024 • 11:00 Uhr Schweden - Estland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Tre Konor mit nächstem klaren Sieg?

Unser Schweden - Estland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 08.09.2024 lautet: Zum Auftakt erzielten die Skandinavier auswärts drei Tore. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mindestens genauso viele Treffer in ihrem ersten Heimspiel.

Die schwedische Nationalmannschaft ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Nations-League-Saison 2024/25 gestartet. In unserer Schweden Estland Prognose erwarten wir eine ähnlich klare Angelegenheit, zumal die Gäste ihr Auftaktspiel zu Hause verloren haben.

Die „Tre Kronor“ sind für uns der haushohe Favorit und alles andere als ein klarer Heimerfolg wäre eine Überraschung. In diesem Zusammenhang erwarten wir einige Treffer der Gastgeber und entscheiden uns schließlich für den Schweden Estland Wett Tipp heute „Schweden Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,58 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Schweden vs Estland auf „Schweden Über 2,5 Tore“:

Schweden hat zum Auftakt mit 3:1 in Aserbaidschan gewonnen.

Estland hat 7 der letzten 9 Länderspiele verloren (2S).

Die „Tre Kronor“ haben noch keines von 21 direkten Duellen verloren (18S, 3U).

Schweden vs Estland Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher wie Winamax Sportwetten und Co. schlagen in dieselbe Kerbe wie wir und weisen den Gastgebern in diesem Aufeinandertreffen die klare Favoritenrolle zu. Die Schweden Estland Quoten für Wetten auf einen Heimsieg kommen nur in den seltensten Fällen über einen Wert von 1,10 hinaus.

Dagegen befinden sich die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste im zweistelligen Bereich mit durchschnittlichen Werten von 25,00. Ein Tor der Esten erwarten die Bookies nicht. Wer hier die Option „Beide Teams treffen“ anspielt, erhält Schweden Estland Wettquoten bis 3,05. Die Gegenwette ist mit Werten um 1,40 quotiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweden vs Estland Prognose: Klare Angelegenheit für die Gastgeber

Dass Schweden nur in der Liga C der Nations League zu finden ist, daran muss sich der eine oder andere vielleicht noch gewöhnen. Fakt ist, dass die „Tre Kronor“ nunmal dort spielen, aber auch auf schnellstem Wege wieder zurück in die Liga B wollen. Den ersten Schritt hierfür haben sie am Donnerstag gemacht.

Zum Auftakt gab es im Auswärtsspiel in Aserbaidschan einen 3:1-Erfolg, der allerdings einiges an Anlauf gebraucht hat. Alle drei schwedischen Treffer fielen zwischen der 65. und 80. Minute. Glück hatten die Skandinavier, dass der Gegner mit der letzten Aktion vor der Pause einen Elfmeter nicht verwandeln konnte.

Letztlich haben der Ex-Dortmunder Alexander Isak (Newcastle United) mit zwei Treffern und Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon) mit zwei Vorlagen und einem Tor vom Elfmeterpunkt die Partie im Alleingang entschieden und ihrem Land den ersten Sieg nach zuvor zwei Pleiten in den Testspielen gegen Dänemark (1:2) und Serbien (0:3) besorgt.

Die Niederlage gegen die Serben war dabei das bislang letzte Heimspiel der Schweden. Zuvor hatten sie auf heimischem Rasen viermal in Folge mit einem Torverhältnis von insgesamt 8:2 gewonnen und überhaupt nur eine von sieben Partien verloren (6S). In unserem Schweden Estland Tipp ist der nächste Heimsieg nur eine Frage der Höhe.

Schweden - Estland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 3:1 Aserbaidschan (A), 0:3 Serbien (H), 1:2 Dänemark (A), 1:0 Albanien (H), 2:5 Portugal (A)

Letzte 5 Spiele Estland: 0:1 Slowakei (H), 1:1, 4:3 i.E. Litauen (A), 4:1 Färöer (H), 0:4 Schweiz (A), 1:2 Finnland (A)

Letzte 5 Spiele Schweden vs Estland: 2:1 (H), 2:0 (H), 5:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (H)

Die Esten sind jedenfalls mit einer Niederlage in den Wettbewerb gestartet. Zu Hause gab es ein 0:1 gegen die Slowakei, mit dem die „Sinisärgid“ noch bestens bedient waren. Angesichts eines Chancenverhältnisses von 26:6 zugunsten der Slowaken und 0,05:2,26 Expected Goals fiel der Sieg der Gäste zu niedrig aus.

Vor der EM partizipierte Estland am so genannten Baltic Cup, den es nach Siegen gegen die Färöer (4:1) und Litauen (1:1, 4:3 im Elfmeterschießen) gewann. Diese Partien ausgenommen, haben die Esten die letzten sieben Länderspiele alle verloren. Bei vier dieser Pleiten erzielten sie noch nicht einmal ein eigenes Tor. Insgesamt gab es 18 Gegentreffer.

Der letzte Sieg vor den beiden Erfolgen beim Baltic Cup liegt circa 20 Monate zurück. Damals gab es einen 1:0-Erfolg in einem Test gegen Finnland. Seitdem gab es bis heute nur noch zwei Remis und 13 Niederlagen. Auch das ist ein klares Indiz dafür, wohin es bei der Schweden Estland Prognose gehen könnte.

Auf des Gegners Platz haben die Esten acht der letzten neun Partien verloren (1U). Das letzte Gastspiel in der Schweiz ging mit 0:4 verloren. Bereits der Schweden Estland Tipp „Sieg Schweden (HC 0:2)“ bringt zum Beispiel bei CrazyBuzzer eine attraktive Quote von 1,88, für den man auch den CrazyBuzzer Einzahlungsbonus verwenden könnte.

So seht ihr Schweden - Estland im TV oder Stream:

08. September 2024, 20:45 Uhr, Strawberry Arena, Solna

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung Schwedens gegen Estland ist im frei empfangbaren Fernsehen nicht zu sehen. Wenn ihr diese Partie, die sicherlich einige Tore zu bieten haben wird, sehen wollt, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN.

Es wird das insgesamt 22. Aufeinandertreffen zwischen diesen Nationen sein. Ganze 18 Mal gingen die Skandinavier als Sieger vom Feld, die noch keines der 21 Duelle verloren haben und auf ein Torverhältnis von 64:18 blicken können.

Schweden vs Estland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweden: Johansson; Egnell, Douglas, Hien, Augustinsson; Bergvall, Saletros, Kulusevski, Isak, Sema; Gyokeres

Ersatzbank Schweden: Nordfeldt, Widell Zetterstrom, Cajuste, Eliasson, Kurtulus, Larsson, Nanasi, Nilsson, Startfelt, Wahlqvist, Svanberg, Ayari, Elanga

Startelf Estland: Hein; Lilander, J. Tamm, Mets, Schjonning-Larsen; Miller, Ainsalu, Shein, Sinyavskiy, Sappinen; Yakovlev

Ersatzbank Estland: Igonen, Vallner, Kait, Kristal, Kuraksin, Kuusk, Palumets, Pikk, Poom, Saarma, Vetkal, A. Tamm

Angesichts des souveränen Sieges zum Auftakt und der Stärke des Gegners können wir uns einige Veränderungen in der schwedischen Startelf im Vergleich zur Partie in Aserbaidschan vorstellen, zumal die Strapazen der Reise auch nicht unerheblich sind. Isak sollte aber auch am Sonntag von Beginn an auflaufen. Ein Tor des Angreifers ist hier nicht unwahrscheinlich.

Die Gäste werden ihre beste Elf auf den Rasen schicken, die in weiten Teilen der Startelf aus dem Slowakei-Spiel entspricht. Nur in der Offensive können wir uns den einen oder anderen Wechsel vorstellen, zumal bei den Esten nach vorne so gut wie gar nichts ging.

Unser Schweden - Estland Tipp: „Schweden Über 2,5 Tore“

Von einem klassischen 2:0 bis hin zu einem 5:0 scheint hier alles möglich zu sein. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Die letzten drei Duelle seit September 2023 endeten mit 5:0, 2:0 und 2:1 für die Schweden und unterstützen das eben Gesagte ganz gut. Nachdem die Skandinavier aber in Aserbaidschan binnen 15 Minuten dreimal zum Torerfolg kamen, sollten sie das zu Hause gegen die Esten auch schaffen. Die Quoten sind zugegebenermaßen nicht die höchsten, dafür ist dieser Tipp vermeintlich sicher. Für uns liegt die Grenze jedenfalls bei einem 3:0 oder 4:0.