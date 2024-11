Schweiz - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2024

SPORT1 Betting 14.11.2024 • 12:00 Uhr Schweiz - Serbien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Kann die Nati den vorzeitigen Abstieg verhindern?

Unser Schweiz - Serbien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.11.2024 lautet: Bisher geizten sowohl die Schweizer als auch die Serben mit Toren. In unserem Wett Tipp heute wird das anders sein.

Die einen wollen mit aller Macht den Abstieg in die Liga B verhindern, die anderen träumen noch von den Playoffs. In unserer Schweiz Serbien Prognose empfängt das Schlusslicht aus der Gruppe 4 der Nations-League-Liga A den Tabellen-Dritten. Die Nati muss diese Partie gewinnen, ansonsten ist der vorzeitige Gang in die Liga B besiegelt.

Die Gäste dagegen hätten mit einem Dreier den Playoff-Einzug sicher in der eigenen Hand. Doch selbst ein Remis könnte ihnen am Freitag schon reichen, um am letzten Spieltag noch Platz 2 zu erreichen. Entsprechend dürfte sich ein munteres Spiel entwickeln und wir entscheiden uns für den Schweiz Serbien Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,99 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Serbien auf „Beide Teams treffen“:

Die Schweiz muss gewinnen, um einen vorzeitigen Abstieg zu verhindern.

Mit einem Sieg hat Serbien den Playoff-Einzug am letzten Spieltag in der eigenen Hand.

Die Nati erzielte alle 3 bisherigen Treffer zu Hause, stellt aber mit 10 Gegentoren die mit Abstand schwächste Abwehr.

Schweiz vs Serbien Quoten Analyse:

Überraschend deutlich schlagen sich die Wettanbieter mit ihren Schweiz Serbien Quoten auf die Seite der Nati. Für einen Tipp auf einen Heimsieg erhält man über die verschiedenen Wett Apps, die wir in unserem Sportwetten App Vergleich zusammengefasst haben, Quoten von höchstens 1,80.

Wer auf die Gäste setzt, darf sich aktuell über Quoten bis 4,60 freuen. Bei der Ausgangslage und nach den bisherigen Ergebnissen halten wir die „Doppelte Chance X2″ für eine durchaus spannende Option. Die diesbezüglichen Schweiz Serbien Wettquoten knacken bei einigen Bookies sogar noch die Marke von 2,00.

Schweiz vs Serbien Prognose: Partie mit offenem Ausgang

Nach der starken EM 2024, bei der die Schweiz im Achtelfinale zunächst Ex-Europameister Italien aus dem Wettbewerb warf und erst im Viertelfinale nach Elfmeterschießen am späteren Vize-Europameister England scheiterte, sind die bisherigen Leistungen in der Nations League nur schwer zu erklären.

Denn nach vier Spieltagen können die Eidgenossen tatsächlich nur einen Punkt vorweisen. Diesen holten sie in der bisher letzten Partie, als sie sich zu Hause trotz zweimaliger Führung am Ende nur mit einem 2:2 gegen Dänemark begnügen mussten. Wie schon an den drei Spieltagen zuvor kassierte die Nati auch in dieser Begegnung mehr als ein Gegentor.

Insgesamt kassierten die Eidgenossen in den bisherigen vier Nations-League-Partien schon zehn Gegentreffer und damit in ihrer Gruppe mit Abstand die meisten. Die zweitmeisten Gegentore hat der kommende Gegner mit fünf und damit genau der Hälfte. Damit treffen also auch die beiden schwächsten Defensiven aus der Gruppe 4 der Liga A aufeinander.

Für unseren Schweiz Serbien Tipp ist das schon ein gewichtiges Argument, auch wenn man auf der anderen Seite fairerweise zugeben muss, dass die Nati erst drei Tore in den bisherigen vier Spielen zustande brachte. Aber: Alle drei Treffer erzielten die Schweizer im eigenen Land.

Schweiz - Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 2:2 Dänemark (H), 0:2 Serbien (A), 1:4 Spanien (H), 0:2 Dänemark (A), 1:1 n.V., 3:5 i.E. England (N)

Letzte 5 Spiele Serbien: 0:3 Spanien (A), 2:0 Schweiz (H), 0:2 Dänemark (A), 0:0 Spanien (H), 0:0 Dänemark (N)

Letzte Spiele Schweiz vs Serbien: 0:2 (A), 3:2 (N), 2:1 (N)

Die serbischen Adler können diesen Wert allerdings tatsächlich noch unterbieten. Sie trafen an den bisherigen vier Spieltagen nämlich nur zwei Mal und zwar im Hinspiel beim Sieg gegen die Schweiz. Heißt im Umkehrschluss: In den anderen drei Partien blieben sie gänzlich ohne einen eigenen Treffer.

Immerhin reichte das aber noch zu einem weiteren Punkt. Am ersten Spieltag konnten sich die Orlovi nämlich zu Hause ein torloses Remis gegen Europameister Spanien erkämpfen. Das Rückspiel, das bislang letzte der Serben in diesem Wettbewerb, haben sie auf spanischem Boden aber klar mit 0:3 verloren. Auch in Dänemark gab es eine Zu-Null-Pleite (0:2).

Trotz der nur vier Punkte haben die Gäste die Playoffs nach wie vor in der eigenen Hand. Mit einem Sieg am Freitag wären die Aussichten auf Platz zwei bestens. Denn im letzten Spiel darf man zu Hause gegen Dänemark ran, das zunächst noch gegen Spanien antreten muss. Der Rückstand auf Danish Dynamite beträgt drei Zähler.

Schon ein Punkt könnte für die Orlovi Gold wert sein, wenn die Dänen parallel gegen den Europameister verlieren. Bei einem Sieg könnten sie im besten Fall schon vor dem letzten Spieltag an Punkten gleichziehen. Insofern gehen wir in unserer Schweiz Serbien Prognose davon aus, dass sich die Gäste keinesfalls hinten einigeln werden.

So seht ihr Schweiz - Serbien im TV oder Stream:

15. November 2024, 20:45 Uhr, Letzigrund Stadion, Zürich

Übertragung TV: SRF 2i

Übertragung Stream: DAZN, SRF Play

Es ist das insgesamt erst vierte Duell zwischen diesen beiden Nationen und Zuschauer aus Deutschland können die Partie bei DAZN im kostenpflichtigen Stream mitverfolgen. Fußball-Fans in der Schweiz können die Begegnung bei SRF 2 im Free-TV sehen oder über SRF Play streamen.

Nachdem sich die Eidgenossen sowohl in der Vorrunde der WM 2018 als auch der WM 2022 durchsetzen konnten, entschieden die Orlovi das bislang letzte Duell, wie erwähnt, mit 2:0 für sich. In unserem Schweiz Serbien Tipp trauen wir den Gästen abermals etwas zu.

Schweiz vs Serbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweiz: Kobel; Widmer, Hajdari, Cömert, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Amdouni, Rieder, Aebischer; Embolo

Ersatzbank Schweiz: Mvogo, Köhn, Garcia, Zesiger, Witzig, Ugrinic, Sierro, Fernandes, Zeqiri, Monteiro, Ndoye

Startelf Serbien: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Terzic, Samardzic; Vlahovic, Mitrovic

Ersatzbank Serbien: Jovanovic, Ilic, Simic, Zdjelar, Birmancevic, Cirkovic, Zukic, Jovic, Ivanovic, Joveljic, Cumic

Mit einem Punkt würden die Serben den Verbleib in der Liga A sichern und hätten wahrscheinlich die Playoffs am letzten Spieltag immer noch in der eigenen Hand. Das würde nur dann nicht der Fall sein, wenn Dänemark parallel gegen Spanien gewinnt. Dann müssen die Orlovi nämlich auch siegen.

Bei Quoten über 2,00 für die „Doppelte Chance X2″ kann man laut Schweiz Serbien Prognose durchaus einen Versuch wagen, vor allem, wenn man dafür freies Wettguthaben aus einem Wettbonus nutzen kann. In unserem Sportwetten Bonus Vergleich haben wir euch die aktuell besten Angebote zusammengefasst.

Unser Schweiz - Serbien Tipp: „Beide Teams treffen“

Fakt ist: Die Schweiz muss gewinnen, wenn das letzte Gruppenspiel in Spanien nicht zu einem bedeutungslosen Testspiel verkommen soll. Schon bei einem Remis wäre die Nati abgestiegen. Auf der anderen Seite hält ein Zähler die Serben sicher in der Liga A, da sie dann den direkten Vergleich gewonnen hätten. Zudem könnte ein Punkt auch weiterhin die Chancen auf die Playoffs wahren. Diese hätten die Orlovi in jedem Fall, wenn sie die Partie in Zürich gewinnen.

Beide Teams waren in der Offensive bislang recht harmlos. Aber: Wenn die Eidgenossen trafen, dann zu Hause. Allerdings haben sie an jedem der bisherigen vier Spieltage auch mindestens zwei Gegentreffer kassiert. Wir erwarten ein umkämpftes Match, in dem beide Teams auf Sieg spielen und am Ende auch zum Torerfolg kommen werden.