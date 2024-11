Sinner - Fritz Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2024

SPORT1 Betting 17.11.2024 • 09:49 Uhr Sinner - Fritz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Holt sich der Weltranglistenerste auch den ATP-Finals-Titel?

Unser Sinner - Fritz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2022 lautet: Jannik Sinner eilt vor den heimischen Tifosi von Sieg zu Sieg. Und auch Taylor Fritz dürfte im Wett Tipp heute nicht zum Stolperstein werden.

In der vergangenen Saison stand Jannik Sinner, lautstark angefeuert von zahlreichen Tifosi, im Pala Alpitour von Turin erstmals im Endspiel der ATP Finals. Damals musste sich der Südtiroler aber in zwei Sätzen Novak Djokovic geschlagen geben. An diesem Sonntag bekommt der Weltranglistenerste die Chance zur Wiedergutmachung. Erneut steht Sinner im Finale der inoffiziellen Weltmeisterschaft. Und dieses Mal bekommt es der Lokalmatador „nur“ mit Taylor Fritz (ATP Nr. 5) zu tun, den er schon in der Gruppenphase des laufenden Wettbewerbs ohne Satzverlust bezwungen hat. Die Quoten der Sinner Fritz Prognose gehen von einem ähnlichen Ergebnis aus.

Auch wir haben wenig Zweifel an Sinner und spielen mit einer Quote von 1,52 bei Sunmaker den Wett Tipp

Darum tippen wir bei Sinner vs Fritz auf „Sieg Sinner HC -1,5″:

Jannik Sinner hat schon in der Gruppenphase klar in 2 Sätzen gegen Taylor Fritz gewonnen

Der Italiener steht in dieser Saison bei 65-6 - der US-Profi bei 49-21

Seit 2021 und drei Duellen wartet der Kalifornier auf einen Sieg gegen den Südtiroler

Sinner vs Fritz Quoten Analyse:

Bei diesem Finale sprechen diverse Faktoren klar für den Lokalmatadoren. Das schlägt sich auch in sehr deutlichen Sinner vs Fritz Wettquoten nieder. Für einen Sieg des Weltranglistenersten bekommt ihr maximal eine Quote von 1,15.

Mit einem Erfolg des US-Profis gibt es dagegen deutlich mehr zu verdienen. Hier warten bei den besten Buchmachern, zu denen auch PayPal Wettanbieter gehören, Sinner gegen Fritz Quoten zwischen 5,50 und 6,10 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Fritz Prognose: Krönt der Südtiroler eine außergewöhnliche Saison?

2024 war das Jahr des Jannik Sinner. Der Südtiroler gewann seine ersten zwei Grand-Slam-Titel und übernahm auch die Pole Position in der ATP-Weltrangliste. Bei den ATP Finals wartet nun der achte Titel der Saison auf den 23-Jährigen. Noch nie konnte ein Italiener die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewinnen. Bei einem Erfolg im Endspiel gegen Fritz würde der Mann aus Innichen seine Saisonbilanz auf 70 Siege ausbauen. Das wäre der beste Wert seit Andy Murray im Jahr 2016 (78).

Im Halbfinale dominierte Sinner den hilflosen Norweger Casper Ruud nach Belieben und gewann am Ende völlig mühelos mit 6:1 und 6:2. So hat der Weltranglistenerste 25 seiner 26 letzten Spiele gewonnen. In den letzten vier Partien blieb er ohne Satzverlust. Der Italiener überzeugt in diesem Jahr mit viel Beständigkeit und bleibt selbst unter Druck völlig ruhig. Mit dem zweiten Aufschlag machte er bei den ATP Finals noch in 66,7 Prozent den Punkt (Bestwert). Zudem ist der Südtiroler der Spieler, der am meisten Punkte nach dem zweiten Service seines Gegners gewinnt (64%).

Taylor Fritz hat in dieser Spielzeit eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Der US-Amerikaner hat sich in jedem Aspekt seines Spiels weiterentwickelt. Zudem ist er auch so beweglich geworden, dass er sich von der Grundlinie aus mit den besten der Welt messen kann. So stand der 27-Jährige 2024 in zwei Grand-Slam-Viertelfinale und zog bei den US Open sogar ins Endspiel ein. Bei den ATP Finals erreichte Fritz mit Siegen über Medvedev und De Minaur zum zweiten Mal das Halbfinale.

Dort lieferte sich der US-Profi einen engen Kampf gegen Alexander Zverev (ATP Nr. 2) und setzte sich am Ende mit 6-3, 3-6, 7-6 durch. Vor allem im Tiebreak des dritten Durchgangs profitierte Fritz von drei unerwarteten Fehlern des Deutschen. Durch den Einzug ins Finale der inoffiziellen Weltmeisterschaft klettert der Mann aus Kalifornien ab Montag auf Platz 4 der Weltrangliste. Bei den ATP Finals liegt Fritz mit 83,6 Prozent gewonnener Punkte nach dem ersten Aufschlag auf Platz 1. Aber dafür ist der 27-Jährige der schwächste Spieler aller ATP-Finals-Teilnehmer nach dem zweiten Service (42,2%).

Sinner - Fritz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 2:0 Ruud, 2:0 Medvedev, 2:0 Fritz, 2:0 De Minaur, 2:1 Alcaraz

Letzte 5 Spiele Fritz: 2:1 Zverev, 2:1 De Minaur, 0:2 Sinner, 2:0 Medvedev, 1:2 Draper

Letzte 5 Spiele Sinner vs Fritz: 2:0, 3:0, 2:1, 0:2

Jannik Sinner führt die Bilanz zwischen beiden Profis mit 3-1 an. Das erste Duell 2021 in Indian Wells konnte Taylor Fritz in zwei Durchgängen für sich entscheiden. In den folgenden drei Aufeinandertreffen ging der Südtiroler aber immer als Sieger vom Feld.

Lediglich in der Vorsaison konnte der US-Profi bei einem erneuten Match in Indian Wells einen Satz gewinnen. Im Finale der US Open und in der Gruppenphase der ATP Finals blieb Fritz ohne Satzgewinn.

Seit sechs Sätzen wartet Fritz somit auf ein Erfolgserlebnis gegen Sinner. Zudem gab es in zehn Durchgängen zwischen beiden Spielern noch nie einen Tiebreak. Wir gehen davon aus, dass es der Weltranglistenerste auch dieses Mal nicht so weit kommen lässt.

Dann bekommen wir für den Sinner - Fritz Tipp „Unter 0,5 Tie-Breaks“ bei Betano eine Quote von 1,75. Neukunden des Anbieters können sich bei uns über die Betano Bonus Bedingungen informieren.

Unser Sinner - Fritz Tipp: Sieg Sinner HC -1,5

Wie gegen Alexander Zverev wird Taylor Fritz auch gegen Jannik Sinner auf seinen guten Aufschlag und auf seine scharfen Grundlinienschläge setzen. Doch der Italiener ist einer der wenigen Profis, die der US-Amerikaner nicht von der Grundlinie aus dominieren kann.

Fritz musste im laufenden Wettbewerb schon zweimal über drei Sätze gehen, während Sinner kaum Spiele abgab. Zudem spielt der Heimvorteil natürlich auch eine große Rolle. In der Gruppenphase konnte der Kalifornier gegen den Weltranglistenersten auch lediglich 38 Prozent der Punkte nach seinem zweiten Aufschlag gewinnen.