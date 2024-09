Sinner - Fritz Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 07.09.2024 • 11:45 Uhr Sinner - Fritz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Gewinnt Sinner den zweiten Major-Titel in dieser Saison?

Unser Sinner - Fritz Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Jannik Sinner spielt 2024 das mit Abstand beste Jahr seiner Karriere und dürfte diese Saison im Wett Tipp heute mit einem weiteren Grand-Slam-Titel krönen.

Jannik Sinner fühlt sich auf Hardcourt besonders wohl. Der Südtiroler gewann 13 der 15 Titel in seiner Karriere auf diesem Belag, darunter auch die Australian Open zu Beginn der laufenden Saison. Nun kann sich der Weltranglistenerste in Flushing Meadows den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere sichern. Dazu muss er im Endspiel der US Open 2024 am Sonntag gegen den Lokalmatadoren Taylor Fritz (ATP Nr. 12) bestehen. Die Wettquoten äußern schon mal wenig Zweifel am Erfolg des Favoriten.

Auch wir spielen beim Sinner Fritz Tipp mit einer Quote von 1.53 den Wett Tipp heute „Sieg Sinner HC-1,5″.

Darum tippen wir bei Sinner vs Fritz auf „Sieg Sinner HC-1,5″:

Sinner steht in dieser Saison bei einer tollen Bilanz von 56-5

Gegen Spieler außerhalb der Top 10 kommt der Südtiroler in diesem Jahr auf 44 Siege und nur 1 Niederlage

Die Nummer 1 der Welt hat in dieser Saison bisher alle 4 Endspiele, in denen er stand, gewonnen

Sinner vs Fritz Quoten Analyse:

Natürlich schicken die Buchmacher den Weltranglistenersten bei der Sinner Fritz Prognose als klaren Favoriten auf den Court.

So müsst ihr euch für einen Sieg des Italieners mit einer Höchstquote von 1.29 begnügen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Lokalmatadoren mit Sinner Fritz Quoten zwischen 3.70 und 3.80 belohnt.

Sinner vs Fritz Prognose: Spielt das Publikum eine Rolle?

Jannik Sinner hat sich in diesem Jahr durch Siege bei den Australian Open sowie in Cincinnati, Rotterdam, Miami und Halle die Pole Position in der Weltrangliste gesichert. Und bei den US Open 2024 könnte nun der zweite Grand-Slam-Titel in einer Saison hinzukommen. Auf dem Weg ins Finale von Flushing Meadows hat der Südtiroler lediglich zwei Sätze abgegeben: In Runde 1 gegen Mackenzie McDonald (ATP Nr. 140) und im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev (ATP Nr. 5). Im Halbfinale setzte sich der 23-Jährige mit 7-5, 7-6, 6-2 gegen den britischen Shootingstar Jack Draper (ATP Nr. 25) durch.

Im zweiten Satz verletzte sich Sinner zwischenzeitlich am linken Handgelenk, nachdem er an der Grundlinie gestolpert war. Nach einer kurzen Behandlung schien ihn diese Verletzung aber nicht mehr zu beeinträchtigen. Somit steht er als erster Italiener im Finale von New York. Bisher hat der Mann aus Innichen alle seine vier Endspiele in diesem Jahr gewonnen. So zuletzt auch in Cincinnati gegen Frances Tiafoe. Bei den vier Majors stand er 2024 mindestens in der Runde der letzten Acht. Der Südtiroler kann in dieser Saison eine Bilanz von 56-5 vorweisen. Auch konnte Sinner 15 der letzten Tiebreaks für sich entscheiden.

Bei den beiden Vorbereitungsturnieren von Montreal und Cincinnati konnte Taylor Fritz mit nur einem Sieg in drei Spielen keine gute Form auf Hardcourt aufweisen. Doch davon ließ sich der 26-Jährige nicht beeindrucken. Zunächst konnte der Kalifornier mit einem Sieg gegen Alexander Zverev seinen Viertelfinal-Fluch bei Majors brechen. Zuvor war Fritz bei vier Grand-Slams in die Runde der letzten Acht eingezogen, hatte aber immer das Halbfinale verpasst. Und dieses Mal setzte er sogar noch einen drauf. Am Freitag gewann die Nummer 12 der Welt mit 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 gegen seinen Landsmann Tiafoe.

Damit steht erstmals seit Andy Roddick im Jahr 2009 wieder ein US-Profi bei den Männern im US-Open-Finale. Roddick war 2003 auch der letzte Spieler aus den Vereinigten Staaten gewesen, der einen Major-Titel gewinnen konnte. Fritz, der 2024 auch bei den Australian Open und in Wimbledon das Viertelfinale erreichte, kann in dieser Saison schon 17 Siege bei Grand-Slam-Turnieren vorweisen. Insgesamt steht der Amerikaner bei einer Jahresbilanz von 44-16. Durch den Erfolg in Flushing Meadows wird Fritz in die Top 10 der Weltrangliste zurückkehren. Bei einem Sieg am Sonntag winkt sogar Rang 6.

Sinner - Fritz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Draper, 3:1 Medvedev, 3:0 Paul, 3:0 O‘Connell, 3:0 Michelsen

Letzte 5 Spiele Fritz: 3:2 Tiafoe, 3:1 Zverev, 3:1 Ruud, 3:0 Comesana, 3:0 Berrettini

Letzte Spiele Sinner vs Fritz: 2:1, 0:2

2021 trafen beide Profis im Achtelfinale von Indian Wells erstmals aufeinander. Damals setzte sich Taylor Fritz in zwei Sätzen durch. Auch das zweite Aufeinandertreffen stammt von dem Turnier in Indian Wells.

Dieses Mal hatte Jannik Sinner mit 2:1 Sätzen das bessere Ende auf seiner Seite. Somit konnte der US-Profi bisher aber immer mindestens einen Satz gegen den Italiener gewinnen.

Gehen wir auch dieses Mal von einem Favoritensieg aus, bei dem sich der Außenseiter wieder einen Durchgang sichert, bekommt ihr für den Tipp „3:1-Sieg Sinner" eine Sinner Fritz Wettquote von 3.65.

Unser Sinner - Fritz Tipp: Sieg Sinner HC-1,5

Natürlich wird das Publikum am Sonntag wie ein Mann hinter Taylor Fritz stehen. Doch Jannik Sinner kennt diese Situation schon. Er hat es im laufenden Wettbewerb schon mit drei US-Profis zu tun bekommen und sich immer souverän durchgesetzt.

Während alle anderen Favoriten aus den Top 5 schon längst ausgeschieden sind, hält der Weltranglistenerste die Fahne hoch und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Weder durch seinen Freispruch nach dem Doping-Vorwurf noch durch eine Verletzung am Handgelenk im Halbfinale.

Zudem ist der 23-Jährige gegen Kontrahenten außerhalb der Top 10 besonders stark. Auch hat Sinner in diesem Jahr noch kein Finale verloren. So spricht auch im Endspiel der US Open 2024 alles für den Südtiroler. Mehr als einen Satz wird der Favorit auf dem Weg zu seinem zweiten Grand-Slam-Titel wohl nicht liegen lassen.