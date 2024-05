Sinner - Kotov Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2024

Unser Sinner - Kotov Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Jannik Sinner lässt sich in Paris von seiner jüngsten Verletzung nichts anmerken und marschiert bisher ohne große Mühe durch das Turnier. Das dürfte sich auch im Wett Tipp heute fortsetzen.

Schon zum Ende des vergangenen Jahres war Jannik Sinner in absoluter Topform, als er sein Land zum Triumph im Davis Cup führte und bei den ATP Finals das Endspiel erreichte. Zu Beginn der laufenden Saison setzte der Südtiroler diesen Lauf fort und sorgte bei den Australian Open für den ersten Major-Titel eines Italieners seit 48 Jahren. Ende April machten Sinner dann aber Hüftprobleme zu schaffen. Trotzdem gehört Sinner zu den großen Favoriten bei den French Open 2024. In Runde 3 trifft die Nummer 2 der Welt auf den Russen Pavel Kotov (ATP Nr. 56).

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1.50 bei Interwetten für die Wette „Sieg Sinner HC-2,5″.

Darum tippen wir bei Sinner vs Kotov auf „Sieg Sinner HC-2,5″:

Sinner steht in dieser Saison bei 32-2

Hier trifft die Nummer 2 der Welt auf die Nummer 56

Kotov hat in seiner Karriere erst drei Matches bei Grand Slams gewonnen



Sinner vs Kotov Quoten Analyse:

Als Nummer 2 der Welt gilt der Italiener bei der Sinner vs Kotov Prognose natürlich als haushoher Favorit. Bei den besten EM Wettanbietern bekommt ihr für einen Sieg des Südtirolers nur Quoten zwischen 1.02 und 1.05. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für ein Weiterkommen des Russen bis auf einen Höchstwert von 13.0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Kotov Prognose: Kann der Russe den Favoriten ärgern?

Nach dem Sieg bei den Australian Open sicherte sich Sinner auch die Titel bei den ATP Turnieren von Rotterdam und Miami. Danach musste der Italiener aber das Masters in Madrid wegen einer Verletzung an der Hüfte aufgeben und verpasste damit auch das Masters in Rom. So war das Erstrunden-Match in Roland Garros das erste Spiel für den Mann aus Innichen nach einer Pause von über drei Wochen. Trotzdem setzte sich die Nummer 2 der Welt in drei Sätzen gegen Christopher Eubanks (ATP Nr. 46) durch.

Auch in Runde 2 gegen den Franzosen Richard Gasquet gab sich der Südtiroler keine Blöße und ging mit einem souveränen 6-4, 6-2, 6-4 vom Court. Damit konnte Sinner weitere Zweifel an seiner körperlichen Verfassung zerstreuen. Allerdings zeigte der 22-jährige im dritten Satz auch eine gewisse Müdigkeit und bewegte sich deutlich vorsichtiger. Sinner steht in dieser Saison bei einer tollen Bilanz von 32-2. Wenn er ins Endspiel einzieht oder Djokovic das Finale verpasst, übernimmt Sinner die Pole Position im ATP Ranking.

Pavel Kotov feierte 2020 sein Debüt auf der ATP Tour und kletterte nach der Saison 2022 erstmals unter die Top 100 der Weltrangliste. In der vergangenen Spielzeit erreichte der Russe dann in Stockholm sein erstes ATP-Finale, verlor dort aber in drei Sätzen gegen Gael Monfils. Bei den Australian Open 2024 feierte der Mann aus Moskau in fünf Sätzen gegen Arthur Rinderknech seinen ersten Sieg bei einem Grand Slam. Und bei den laufenden French Open sollten die nächsten beiden Major-Erfolge hinzukommen.

In Roland Garros setzte sich Kotov zunächst in fünf Sätzen gegen Cameron Norrie (ATP Nr. 33) durch. In Runde 2 traf er dann auf den ehemaligen Top-5-Profi Stan Wawrinka (ATP Nr. 98). Gegen den Schweizer wurden zwei Durchgänge im Tie-Break entschieden. Am Ende stand ein 7:6, 6:4, 1:6, 7:6 für den Russen auf der Anzeigetafel. Der 25-jährige steht in diesem Jahr bei einer Bilanz von 14-11. Auf Sand gab es immerhin zehn Siege und nur fünf Niederlagen.

Sinner - Kotov Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Gasquet, 3:0 Eubanks, 0:1 Auger Aliassime, 2:1 Khachanov, 2:0 Kotov

Letzte 5 Spiele Kotov: 3:1 Wawrinka, 3:2 Norrie, 1:2 Bublik, 2:0 Muller, 2:0 Cachin

Letzte Spiele Sinner vs Kotov: 2:0



Beide Spieler standen sich in diesem Jahr erstmals gegenüber. In der dritten Runde des Masters von Madrid setzte sich Sinner auf Sand in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:5 durch. Bleibt der Italiener auch dieses Mal ohne Satzverlust, gibt das bei Bet365 eine Quote von 1.62.

Am besten spielt ihr die Tipps bei dem Anbieter aktuell in Kombination mit dem Bet365 Sportwetten Bonus.

Unser Sinner - Kotov Tipp: Sieg Sinner HC-2,5

Erstmals steht Pavel Kotov bei einem Grand Slam in Runde 3. Das ist für den Russen ein großer Erfolg. Doch hier dürfte nun Endstation sein. Denn Jannik Sinner ist mehr als nur eine Nummer zu groß.

Der Südtiroler ist bei den French Open bisher ohne Satzverlust und lässt sich von seiner jüngsten Hüftverletzung nichts mehr anmerken. So spricht in diesem ungleichen Duell am Ende alles für einen glatten Favoritensieg.