Sinner - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 03.09.2024 • 09:40 Uhr Sinner - Medvedev Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Revanchiert sich Sinner für die Wimbledon-Niederlage?

Unser Sinner - Medvedev Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Match am 04.09.2024 lautet: Im Wett Tipp heute blicken wir genauer auf das dritte Grand-Slam-Duell des Jahres zwischen Sinner und Medvedev. Es könnte eine lange Begegnung auf die Zuschauer in Flushing Meadows warten.

Jannik Sinner krönte sich zu Beginn des Jahres durch einen 3:2-Sieg gegen Daniil Medvedev im Endspiel der Australian Open zum Sieger. Nachdem bei den French Open 2024 kein direktes Duell zwischen den beiden Top-5-Spielern beobachtet werden konnte, warf Medvedev den Weltranglisten-Ersten im Wimbledon-Viertelfinale aus dem Turnier.

Unsere Sinner Medvedev Prognose baut auf den Erfahrungen aus diesen beiden Aufeinandertreffen auf. Beide Grand-Slam-Duelle des Jahres gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen. In unserem Sinner Medvedev Wett Tipp heute gehen wir in dieselbe Richtung und spielen bei Happybet eine Quote von 3,55 für „Über 4,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Sinner vs Medvedev auf „Über 4,5 Sätze“:

Bei den Australian Open 2024 (3:2-Sieg Sinner) und Wimbledon 2024 (3:2-Sieg Medvedev) absolvierten die beiden Grand-Slam-Champions „Über 4,5 Sätze“.

Sinner und Medvedev gaben jeweils erst einen Satz im Turnier ab.

Sinner und Medvedev sind die beiden einzig übrig gebliebenen Grand-Slam-Champions im Turnierbaum.

Sinner vs Medvedev Quoten Analyse:

Die Nummer 1 der Welt ist mit Sinner Medvedev Quoten bis 1,40 als klarer Favorit ausgezeichnet. Der Südtiroler holte über die vergangenen 52 Wochen die meisten Siege auf der Tour (75), ebenso wie die meisten Titel (7).

Nur ein vorangegangener US-Open-Champion befindet sich derzeit noch im Turnierbaum und er ist in diesem Match der Außenseiter. Verliert Sinner dennoch gegen den Russen, erwarten euch Sinner Medvedev Wettquoten bis 3,05. Wählt ihr diese Variante, geschieht das idealerweise mit einer Wette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Medvedev Prognose: Zwei grandiose Return-Spieler

Bis auf Medvedev gibt es keinen ehemaligen US-Open-Champion mehr im Turnierbaum. Zudem sind Sinner und Medvedev die letzten beiden Grand-Slam-Champions im Teilnehmerfeld der Herren. Der Gewinner dieser Begegnung übernimmt sofort den Favoritenstatus auf den Titel.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr treten die aktuelle Nummer 1 der Welt und der ehemalige Weltranglisten-Erste bei einem Grand-Slam-Turnier gegeneinander an. Sinner gewann das Finale bei den Australian Open (3:2), während Medvedev sich im Wimbledon-Viertelfinale durchsetzen konnte (3:2).

Die Gemeinsamkeit dieser beiden Paarungen ist offensichtlich: Beide Matches endeten erst nach fünf gespielten Sätzen. Nachdem weder der Südtiroler noch der Russe im bisherigen Turnierverlauf mehr als einen Satz abgegeben haben, deutet im Sinner Medvedev Tipp viel auf ein weiteres Kräftemessen „Über 4,5 Sätze“ hin.

Sinner (153,7) und Medvedev (155,8) brachten über die letzten 52 Wochen auf Hartplätzen jeweils ein Top-6 Return-Rating zustande. In unserer Sinner Medvedev Prognose erwarten wir kaum einfache Punkte, geschweige denn einfache Aufschlagspiele.

Sinner - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: T. Paul (3:0), C. O‘Connell (3:0), A. Michelsen (3:0), M. McDonald (3:1), F. Tiafoe (2:0).

Letzte 5 Spiele Medvedev: N. Borges (3:0), F. Cobolli (3:0), F. Marozsan (3:0), D. Lajovic (3:0), J. Lehecka (0:2).

Letzte 5 Spiele Sinner vs. Medvedev: 2:3, 2:0, 3:2, 2:1, 2:1.

Vor Beginn der US Open 2024 durchlebte Medvedev eine schwierige Phase. Der Weltranglisten-Fünfte verlor sowohl in Montreal (1:2 vs. Davidovich Fokina) als auch in Cincinnati (0:2 vs. Lehecka) sein erstes Match und ging mit gemischten Gefühlen ins letzte Major-Turnier des Jahres.

Die US Open liegen dem 28-Jährigen aber und leisten ihm auch in diesem Jahr erneut gute Dienste. 2021 gewann Medvedev in Flushing Meadows, letztes Jahr stand er schon wieder im Finale (0:3 vs. Djokovic). Insgesamt weist der Russe eine fantastische Siegesbilanz in New York auf (33-6 Siege).

Wie ein Match zwischen zwei formidablen Rückschlag-Spielern laufen kann, sah man im Achtelfinale zwischen Jannik Sinner und Tommy Paul. Der Lokalmatador zwang den Führenden der Weltrangliste während der ersten beiden Sätze jeweils in den Tie-Break.

Tendenziell räumen wir in unserem Sinner Medvedev Tipp dem 23-jährigen Südtiroler die besseren Siegchancen ein. Wählt ihr bei Winamax einen „3:2-Sieg Sinner“ aus, ist für eine erfolgreiche Wette eine Quote von 5,20 vorgesehen.

Unser Sinner - Medvedev Tipp: Über 4,5 Sätze

Dieses Viertelfinale könnte zu einem echten Showdown werden, von dem das Publikum in New York noch lange zehrt. Sinner und Medvedev haben im bisherigen Turnierverlauf großartiges Tennis gespielt und sich in die bestmögliche Form für einen heißen Tanz auf dem Hardcourt in Flushing Meadows gebracht.