Sinner - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | 26.01.2025

Sinner - Zverev Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Australian Open 2025 Wette | Kann Jannik Sinner seinen Titel verteidigen?

Unser Sinner - Zverev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2025 Spiel am 26.01.2025 lautet: Alexander Zverev möchte endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Im Wett Tipp heute wartet aber eine extrem schwere Aufgabe auf die deutsche Nummer 1.

Alexander Zverev ist schon 27 Jahre alt. Ewig wird der Deutsche nicht mehr auf allerhöchstem Niveau als Tennisprofi spielen können. Dabei hat der Hamburger aber noch einen großen Traum. Er will endlich einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Schon zweimal stand Sascha in einem Major-Endspiel, bei den US Open 2020 und den French Open 2024.

Beide Male ging Zverev aber nach fünf Sätzen als Verlierer vom Feld. Und auch bei der jetzigen Sinner vs Zverev Prognose trauen die Bookies der deutschen Nummer 1 den großen Coup nicht zu. Wir rechnen mit einem recht engen Spiel und entscheiden uns mit einer Quote von 1,54 bei Winamax für den Sinner Zverev Wett Tipp heute “Über 3,5 Sätze”.

Darum tippen wir bei Sinner vs Zverev auf “Über 3,5 Sätze”:

Sinner hat die letzten 20 Spiele alle gewonnen

Zverev ist nach 8 Partien im Jahr 2025 noch ungeschlagen und hat auf dem Weg zum AO-Finale nur 2 Sätze abgegeben

Der Deutsche liegt im direkten Vergleich gegen den Italiener mit 4-2 vorne

Sinner vs Zverev Quoten Analyse:

Eigentlich treffen im Finale die Nummer 1 und die Nummer 2 der ATP-Weltrangliste aufeinander. Trotzdem schlagen sich die Sinner vs Zverev Quoten sehr deutlich auf die Seite des Titelverteidigers.

Für einen Erfolg des Italieners müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,37 begnügen. Die Buchmacher haben dagegen für den Sieg des Deutschen Sinner gegen Zverev Wettquoten zwischen 3,15 und 3,50 im Angebot.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Zverev Prognose: Holt sich Sascha endlich den ersten Grand-Slam-Titel?

Jannik Sinner konnte bei den Australian Open 2024 seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Im Finale setzte sich der Italiener in fünf Sätzen gegen Daniil Medvedev durch. Damit begann für den Südtiroler ein unglaubliches Jahr mit acht Titeln und dem Sprung auf die Nummer 1 der Weltrangliste. Von den letzten 37 Spielen hat der 23-Jährige nur eines verloren: Im Oktober gab es eine knappe Niederlage gegen Carlos Alcaraz. Seit Sinner im Juni auf die Pole Position im Herrentennis kletterte, steht er bei einer Bilanz von 46-3. Bei den Australian Open könnte sich der Kreis nun schließen.

Denn nach dem 7-6, 6-2, 6-2 gegen Ben Shelton (ATP Nr. 20) steht der Italiener erneut im AO-Endspiel. Lediglich in der zweiten Runde gegen die australische Wildcard Tristan Schoolkate sowie im Achtelfinale gegen Holger Rune gab der Mann aus Innichen im Turnierverlauf einen Satz ab. Sinner stand im Vorjahr in zwei Major-Endspielen (AO + US Open) und konnte beide für sich entscheiden. In seiner Partie gegen Shelton wirkte der Weltranglistenerste aber leicht angeschlagen, sprach hinterher von „leichten Krämpfen“ und musste sich in den Pausen immer wieder an den Oberschenkeln massieren lassen.

In zahlreichen Grand-Slam-Turnieren seiner Karriere hatte Alexander Zverev schon in den frühen Runden des Öfteren über vier oder fünf Sätze gehen müssen. So hatte der Deutsche in den entscheidenden Partien zum Ende eines Turniers nicht mehr genug Körner. Bei den Australian Open hat der Hamburger allerdings nur zwei Sätze liegen lassen. Besonders schonend war dabei das Halbfinale gegen Novak Djokovic. Hier musste der Serbe nach einem Satz verletzungsbedingt aufgeben.

So steht der 27-jährige Zverev zum dritten Mal in einem Major-Finale. Bei den US Open 2020 und den French Open 2024 wurde ihm der Titel jeweils verwehrt. Doch in diesem Jahr macht die deutsche Nummer Eins einen entspannten und mental gereiften Eindruck. Zverev wirkt reifer, ruhiger, hat viel Kraft im Turnierverlauf gespart und seine Schlüsse aus vergangenen Fehlern gezogen. Zudem hat er in 18 Sätzen beim laufenden Turnier nur acht Aufschlagspiele verloren. Auch war seine First-Serve-Percentage nie schlechter als 69 Prozent.

Sinner - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Shelton, 3:0 De Minaur, 3:1 Rune, 3:0 Giron, 3:1 Schoolkate

Letzte 5 Spiele Zverev: 1:0 Djokovic, 3:1 Paul, 3:1 Humbert, 3:0 Fearnley, 3:0 Martinez

Letzte 5 Spiele Sinner vs Zverev: 2:1, 2:3, 1:2, 0:3, 0:2

Beide Spieler standen sich schon sechsmal gegenüber. Jannik Sinner konnte das erste Duell (bei den French Open 2020) und das letzte Aufeinandertreffen (Cincinnati 2024) für sich entscheiden.

Dazwischen konnte Alexander Zverev vier Duelle in Serie gegen den Italiener gewinnen. Darunter gingen auch die einzigen beiden Vergleiche bei einem Grand Slam auf Hardcourt (US Open 2021 und 2023) an den Deutschen.

Bei dieser Bilanz darf sich der Hamburger für die Sinner Zverev Prognose durchaus Hoffnung machen. Zudem gehen die Bookies von einem engen Match aus. Für den Tipp “Über 37,5 Spiele” gibt es in der Tipwin App gerade mal eine Quote von 1,62.

Unser Sinner - Zverev Tipp: Über 3,5 Sätze

Ist Alexander Zverev nun endlich an der Reihe und kann seinen ersten Grand-Slam-Sieg feiern? Es gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, die dem Deutschen Hoffnung machen. Beim laufenden Major konnte der Hamburger Kräfte sparen und spielte in sechs Runden nur 18 Sätze.

Zudem kann sich die Bilanz von Sascha gegen den Weltranglistenersten sehen lassen. Doch Jannik Sinner ist seit Monaten in bestechender Form. Der Südtiroler macht wenig Fehler und gibt nur wenig Sätze ab. Da es zwischen den beiden Profis in den letzten Jahren immer eng zuging, erwarten wir auch dieses Mal ein Spiel über mindestens vier Sätze.