Slovan Bratislava - Celje Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2024

Im Nachhinein betrachtet könnte das 1:1 aus dem Hinspiel zu wenig für NK Celje gewesen sein. Die Gäste konnten trotz einer knapp 60-minütigen Überzahl keinen Sieg erringen. Ein harter Schlag für die „Grofje“, denen in ihrer Vereinsgeschichte noch nie der Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Königsklasse gelungen ist. Anders ist die Situation für Slovan Bratislava. Den „Belasi“ reicht ein Heimsieg für den zweiten Drittrunden-Einzug in Serie. Für unseren Wett Tipp heute zählen wir vor allem die Tore in der Begegnung.