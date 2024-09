Slovan Bratislava - Manchester City Tipp, Prognose, Quote

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 14:51 Uhr Slovan Bratislava - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Stellt Man City den CL-Rekord ein?

Unser Slovan Bratislava - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Die Citizens müssen voraussichtlich den Rest der Saison auf ihren Mittelfeld-Motor Rodri verzichten. Für den Wett Tipp heute spielt diese Personalie aber keine Rolle.

In der Champions League hält Manchester United den Rekord für die meisten Spiele in Serie ohne Niederlage. Zwischen September 2007 und Mai 2009 blieben die „Red Devils“ 25 Partien hintereinander ohne Niederlage. Am Dienstag kann ausgerechnet der Stadtrivale Manchester City diese Bestmarke einstellen. Die Truppe von Coach Pep Guardiola kommt aktuell auf 16 Siege und acht Remis in den vergangenen 24 CL-Partien. Nun sind die Citizens zu Gast bei Slovan Bratislava. Beim Blick auf die Slovan Bratislava Manchester City Prognose spricht dabei sogar alles für einen Erfolg des Premier-League-Meisters.

Auch wir schätzen die Ausgangslage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Winamax den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Slovan Bratislava vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore“:

Manchester City ist seit 29 Premier-League-Partien ungeschlagen

In der Königsklasse mussten die Citizens seit 11 Gastspielen keine Niederlage mehr hinnehmen

Beim Marktwert haben die Gäste (1,26 Milliarden Euro) gegenüber Slovan (28 Mio.) mehr als haushoch die Nase vorne

Slovan Bratislava vs Manchester City Quoten Analyse:

Der englische Meister tritt am Dienstagabend in der Fremde an. Das hat aber nicht die geringste Auswirkung auf die Slovan Bratislava Manchester City Quoten. Die Gäste sind trotzdem die haushohen Favoriten.

Die Buchmacher, unter denen sich auch zahlreiche Wettanbieter mit Apple Pay befinden, vergeben für einen Sieg der Citizens gerade mal eine Höchstquote von 1,07. Für einen Erfolg der Hausherren klettern die Slovan Bratislava Manchester City Wettquoten dagegen auf einen Spitzenwert von 50,0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slovan Bratislava vs Manchester City Prognose: Wie sehr fehlt Rodri?

Mit 14 Titeln ist Slovan Bratislava der Rekordmeister in der Slowakei. Seit der Spielzeit 2018/19 ging jede Meisterschaft an die „Belasi“. Auch in dieser Saison ist der Titelverteidiger wieder auf Kurs. Nach den ersten acht Spieltagen hat der SK aber neben sieben Siegen schon elf Gegentore und eine Niederlage auf dem Konto. So hat der Tabellenführer lediglich einen Punkt Vorsprung auf den ersten Verfolger MSK Zilina. Im Europapokal sind die nationalen Erfolge zudem recht wenig wert. 2024/25 ging der Verein das zwölfte Mal in der Champions-League-Qualifikation an den Start.

Elfmal in Serie hatten die Himmelblauen den Hauptwettbewerb der Königsklasse verpasst. In diesem Jahr setzte sich Bratislava in der Quali aber gegen Struga (4:2, 2:1), Celje (1:1, 5:0), APOEL (2:0, 0:0) und Midtjylland (1:1, 3:2) durch und zog in die neue CL-Liga-Phase ein. Der Auftakt verlief mit einer 1:5-Pleite gegen Celtic Glasgow aber ziemlich unschön. Dabei hatte Coach Vladimir Weiss die älteste Startelf des ersten Spieltags aufs Feld geschickt. In den 19 Pflichtspielen dieser Saison verlor der SK Slovan lediglich zweimal: Bei beiden Niederlagen kassierte man aber jeweils fünf Gegentore. Das hat Auswirkungen auf den Slovan Bratislava Manchester City Tipp.

Schon seit Jahren werden Statistiken geführt, wie wichtig Rodri für das Spiel von Manchester City ist und wie viel weniger Punkte die Mannschaft ohne den wohl aktuell besten Sechser holt. Beim 2:2 daheim gegen Arsenal am 5. Spieltag der Premier League passierte mal wieder das Worst-Case-Szenario. Rodri zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus. Wie kommt der Meister nun ohne seinen Lenker und Denker zurecht? Eine erste Antwort auf diese Frage brachte das Gastspiel der Skyblues am Samstag bei Newcastle United.

Dabei kamen die Citizens nicht über ein 1:1 hinaus. Der englische Serienmeister konnte nicht sein gewohnt dominantes Spiel aufziehen, offenbarte defensive Lücken und war vor dem gegnerischen Tor zu wenig kreativ. Damit musste City in der heimischen Liga die Tabellenführung an Liverpool abgeben. Seit 29 Liga-Spielen ist Manchester City ungeschlagen. In den letzten vier Pflichtspielen reichte es aber nur zu einem Sieg, bei drei Remis. Zum Auftakt der CL-Saison gab es im Etihad gegen Inter Mailand trotz eines xG-Wertes von 2,3 nur ein torloses Remis. Seit elf CL-Gastspielen ist der MCFC ungeschlagen (5S, 6U).

Slovan Bratislava - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 4:2 Zemplin Michalovce (A), 6:1 Belusa (A), 2:1 Ruzomberok (H), 1:5 Celtic Glasgow (A), 2:1 Dunajska Streda (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Newcastle United (A), 2:1 Watford (H), 2:2 Arsenal (H), 0:0 Inter Mailand (H), 2:1 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava vs Manchester City: -

Beide Vereine stehen sich am Dienstag in der Slovan Bratislava Manchester City Prognose erstmals gegenüber. Auch für Manchester City ist es der erste Vergleich mit einer Mannschaft aus der Slowakei. Der SK Slovan spielte dagegen schon zwölf Mal gegen ein Team aus der Premier League.

Dabei gab es aber nur zwei Siege, bei zwei Remis und acht Niederlagen sowie 10:26 Toren. Die letzten fünf Partien gingen alle verloren.

Einen Treffer trauen die Buchmacher den Hausherren eigentlich nicht zu. Denn für den Tipp „Beide Teams treffen“ gibt es bei ODDSET eine recht hohe Quote von 2,60. Doch Man City ist seit acht CL-Gastspielen nicht mehr ohne Gegentreffer.

Mit diesem Wissen könntet ihr euch, wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, den ODDSET Willkommensbonus holen und dann diesen Slovan Bratislava Manchester City Tipp spielen.

So seht ihr Slovan Bratislava - Manchester City im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 21:00 Uhr, Stadion Tehelne pole, Bratislava

Übertragung Stream: DAZN

17 der 18 Spiele am zweiten Spieltag der Champions-League-Liga-Phase 2024/25 werden bei DAZN übertragen. Dazu gehört auch das Duell zwischen Slovan Bratislava und Manchester City.

Los geht es am Dienstag um 21 Uhr im Stadion „Tehelne pole“ in der slowakischen Hauptstadt, ab dann könnt ihr die Slovan Bratislava Manchester City Prognose live nachprüfen.

Slovan Bratislava vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Slovan Bratislava: Takac - Blackman, Kashia, Wimmer, Medvedev - Kucka, Ignatenko - Barseghyan, Tolic, Weiss - Strelec

Ersatzbank Slovan Bratislava: Trnovsky - Voet, Vojtko, Gajdos, Szöke, Savvidis, Marcelli, Metsoko, Zuberu

Startelf Manchester City: Ederson - Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol - Nunes, Kovacic, Savinho, Foden, Doku - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Carson, Ortega Moreno - Stones, Matheus Nunes, McAtee, Gündogan, Grealish, Bernardo Silva, Walker

Bei den Hausherren fällt Lukas Pauschek sicher aus. Ob es Kenan Bajric in den Kader schafft, ist noch ungewiss.

Die Gäste müssen ohne Rodri, Oscar Bobb und Nathan Ake auskommen. Bei Kevin de Bruyne entscheidet sich ein Einsatz erst kurzfristig.

Unser Slovan Bratislava - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore

Bratislava hat schon am 1. Spieltag eine Packung gegen Celtic Glasgow erhalten. Im Duell mit den Skyblues muss man nun etwas Angst um die „Belasi“ haben. Am Ende ist das Gastspiel beim slowakischen Meister für City nur eine Pflichtaufgabe.

Es stellen sich nur die Fragen, mit welcher Aufstellung und mit wieviel Einsatz die Gäste die Partie angehen. Am Ende wäre, egal wie hier die Antworten lauten, alles andere als ein Sieg von Man City eine große Sensation.