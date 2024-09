Southampton - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 12.09.2024 • 23:00 Uhr Southampton - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Holt United den dringend benötigten Dreier?

Unser Southampton - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.09.2024 lautet: Die Red Devils sind schlecht in die neue Saison gestartet. Da dürfte das Gastspiel bei den Saints zur rechten Zeit kommen. Der Wett Tipp heute verspricht Besserung.

Unter Coach Erik ten Hag konnte Manchester United in den vergangenen beiden Spielzeiten immerhin den League-Cup- und den FA-Cup-Sieg feiern. So durfte der Niederländer auch nach einem enttäuschenden 8. Platz am Ende der vergangenen Premier-League-Saison im Amt bleiben. Doch nach einem schwachen Start in die Saison 2024/25 wackelt der Stuhl des Trainers schon wieder gewaltig. Umso wichtiger ist die Southampton Manchester United Prognose zum Gastspiel am Samstag bei Aufsteiger Southampton.

Wir spielen unseren Southampton Manchester United Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,85 bei Bwin auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Southampton vs Manchester United auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Die Red Devils haben lediglich eines der letzten 30 Duelle mit Aufsteigern verloren

Manchester United ist seit 12 Gastspielen in der Premier League in Southampton ohne Niederlage

Der Aufsteiger steht nach 3 Spieltagen noch ohne Punkt da

Southampton vs Manchester United Quoten Analyse:

Der Aufsteiger kommt in der Premier League auf einen Marktwert von 273 Millionen Euro. Damit haben die Saints gegenüber den 857 Millionen der Red Devils aber klar das Nachsehen. Das schlägt sich auch in den Southampton Manchester United Quoten nieder.

Die Gäste sind mit Quoten zwischen 1,70 und 1,75 die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz für einen Dreier der Hausherren Southampton Manchester United Wettquoten im Schnitt von 4,40.

Southampton - Manchester United Prognose: Die Offensive der Saints lahmt

Elf Jahre in Folge hatte sich Southampton in der Premier League halten können. Dann mussten die Saints in der Spielzeit 2022/23 als Schlusslicht den Gang in die Championship hinnehmen. Für den Neuanfang mit einer jungen Truppe wurde Coach Russell Martin beauftragt. Der Trainer führte den Verein in der vergangenen Spielzeit auch gleich auf den vierten Platz und damit in die Aufstiegs-Playoffs. Dort zog der SFC ins Endspiel ein, wo er sich im Wembley Stadion gegen Leeds United durchsetzte.

Im Oberhaus fehlen dem Trainer und einem Großteil des Kaders aber nun die Erfahrung. Dieses Handicap versuchte man einigermaßen auf dem Transfermarkt auszugleichen. Trotzdem bleibt der Aufsteiger einer der Topfavoriten auf einen der letzten drei Plätze. Nach den ersten drei Partien gegen Newcastle, Nottingham und Brentford steht der Neuling auch noch ohne Punkte da. Probleme macht vor allem die Offensive, die bei einem Expected-Goals-Wert von 3,5 aufgrund der schwächsten PL-Chancenverwertung bisher nur auf einen Treffer kommt.

200 Millionen Euro hatten die Verantwortlichen von Manchester United im Sommer für neue Spieler ausgegeben. Coach Erik ten Hag durfte sich Profis wie Matthijs de Ligt oder Noussair Mazraoui wünschen, mit denen er schon in Amsterdam erfolgreich zusammengearbeitet hatte. Doch nach drei Spieltagen steht bisher nur ein knapper 1:0-Sieg daheim gegen Fulham auf der Habenseite, der auch noch glücklich durch einen Treffer in der 87. Minute zustande kam. Nach dem Auftaktsieg setzte es zunächst ein 1:2 zu Gast in Brighton.

Besonders bitter war das 0:3 vor der Länderspielpause gegen den Erzrivalen Liverpool. So stehen die „Red Devils“ aktuell nur auf Platz 14. Dabei ist die Rückkehr in die Königsklasse in dieser Spielzeit Pflicht. Immerhin kann Man United eine gute Bilanz gegen Aufsteiger vorweisen. In den letzten 30 Duellen mit Liga-Neulingen gab es gerade mal eine Pleite (22S, 7U). 15 dieser letzten 17 Partien wurden sogar gewonnen. Bei einem Expected-Goals-Wert von 5,2 kommt United in dieser Saison bisher nur auf zwei Tore. Auf der Gegenseite hat man schon fünf Gegentreffer kassiert.

Southampton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Southampton: 1:3 Brentford (A), 5:3 Cardiff City (A), 0:1 Nottingham Forest (H), 0:1 Newcastle United (A), 0:0 Getafe (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:3 Liverpool (H), 1:2 Brighton (A), 1:0 Fulham (H), 6:7 n.E. Manchester City (A), 0:3 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Southampton vs Manchester United: 0:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 0:9 (A)

Nach 133 Duellen führt Manchester United den Vergleich mit Southampton mit 68 Siegen zu 27 Niederlagen an (38U). Seit 14 PL-Duellen und dem Januar 2016 warten die Saints auf einen Sieg gegen die „Red Devils“ (8U, 6N).

Zudem ist Man United seit dem Jahr 2003 und zwölf Premier-League-Gastspielen ohne Niederlage an der Südküste (7S, 5U). Die letzte gemeinsame Saison wurde 2022/23 gespielt. Drei der letzten vier Vergleiche endeten mit einem Remis.

Beide Teams sind noch ohne Treffer in der ersten Halbzeit. Setzt sich diese Ladehemmung vor dem Seitenwechsel fort, bekommt ihr in der Bet365 App für den Southampton Manchester United Tipp „0:0 zur Halbzeit“ eine Wettquote von 3,40.

Gegen keine andere Mannschaft haben die „Red Devils“ häufiger einen Rückstand umgebogen als gegen die Saints (10 Mal). Passiert das auch dieses Mal, wartet dafür der sechsfache Wetteinsatz auf euch.

So seht ihr Southampton - Manchester United im TV oder Stream:

14. September 2024, 13:30 Uhr, St. Mary‘s Stadium

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die Spiele der englischen Premier League sind exklusiv auf Sky zu sehen.

Die Partie am 4. Spieltag der Saison 2024/25 im St. Mary‘s Stadium an der englischen Südküste wird am Samstag um 13:30 Uhr angepfiffen.

Southampton vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Southampton: Ramsdale - Sugawara, Bednarek, Harwood-Bellis, Walker-Peters Downes - Ugochukwu, Fernandes, Dibling - Archer, Diaz

Ersatzbank Southampton: McCarthy, Lumley, Bazunu - Manning, Stephens, Aribo, Smallbone, Armstrong, Lallana, Stewart, Edwards, Lumley, Bree, Wood, Sugawara, Diaz, Sulemana, Taylor, Cornet, Bella-Kotchap, Fraser, Onuachu, Ameyaw, Larios

Startelf Manchester United: Onana - Dialot, Martinez, de Ligt, Mazraoui - Ugarte, Mainoo - Fernandes - Diallo, Zirkzee, Garnacho

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Heaton - Lindelöf, Shaw, Maguire, Mount, Rashford, Höjlund, Malacia, Eriksen, Casemiro, Antony, Evans, Wheatley, Amass, Collyer, Gore

Southampton-Coach Russell Martin hat an den ersten drei Spieltagen immer dieselbe Startelf auf den Rasen geschickt. Nach drei Niederlagen könnten nun die ersten Wechsel folgen.

United-Neuzugang Manuel Ugarte hatte gegen Liverpool noch keine Spielberechtigung. Doch gegen den Aufsteiger dürfte der Uruguayer nun in der Southampton Manchester United Prognose sein Debüt feiern. Dafür muss wohl Casemiro, der zuletzt ein Sicherheitsrisiko war, auf die Bank.

Unser Southampton - Manchester United Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Nach dem schwachen Start ist bei Manchester United schon gewaltig Druck auf dem Kessel. Ob in der Länderspielpause an vielen Stellschrauben gedreht werden konnte, bleibt fraglich. Der Spielplan meint es aber gut mit den „Red Devils“.

Aufsteiger Southampton ist bisher noch überhaupt nicht in der Premier League angekommen. Des weiteren war Man United in den vergangenen Jahren ein wahrer Angstgegner der Saints.

So trauen wir den Hausherren maximal einen Punkt zu. Die Fans müssen sich dabei auf eher wenige Tore einstellen, denn es treffen die beiden Teams mit der schwächsten Chancenverwertung aufeinander (4,3 und 6,9 Prozent).