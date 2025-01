Sparta Prag - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 22.01.

SPORT1 Betting 21.01.2025 • 11:00 Uhr Sparta Prag - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Können die Tschechen Inter aufhalten?

Unser Sparta Prag - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.01.2025 lautet: Dass der italienische Meister als klarer Favorit in diese Begegnung geht, ist wenig überraschend. Im Wett Tipp heute gehen wir aber vor allem von einigen Toren in dieser Begegnung aus.

Die Spannung steigt, wenn Sparta Prag am 22. Januar 2025 um 21:00 Uhr in der epet Arena auf Inter Mailand trifft. In dieser Champions-League-Begegnung wartet eine intensive Atmosphäre, die wir in unserer Sparta Prag vs Inter Mailand Prognose miteinbeziehen.

Inter Mailand, auf Platz 6 der Tabelle, hat bisher 13 Punkte gesammelt und gilt bei den Buchmachern als klarer Favorit. Sparta Prag, derzeit auf Platz 28, hat jedoch in den letzten fünf Pflichtspielen beeindruckende drei Siege (1U, 1N) errungen und dabei durchschnittlich zwei Tore pro Spiel erzielt.

Die Statistik zeigt, dass in 83 Prozent der Spiele von Sparta Prag in diesem Wettbewerb mehr als 2,5 Tore gefallen sind. Wir erwarten ein torreiches Spiel, bei dem beide Teams um wertvolle Punkte kämpfen.

Daher lautet unser Sparta Prag Inter Mailand Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Sparta Prag vs Inter Mailand auf “Über 2,5 Tore”:

In 83 Prozent der CL-Spiele von Sparta Prag wurden mehr als 2,5 Tore erzielt.

Beide Teams haben in ihren letzten Spielen eine hohe Torquote gezeigt.

Die Offensivstärke beider Mannschaften verspricht im Sparta Prag vs Inter Mailand Tipp ein torreiches Spiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sparta Prag vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Wir tendieren zum Wett-Tipp „Über 2,5 Tore“. Diese Wahl basiert auf der Tatsache, dass in Spielen von Sparta Prag in diesem Wettbewerb immer zahlreiche Tore gefallen sind und beide Teams im aktuellen Wettbewerb eine hohe Torquote aufweisen. Oft kassierten die Tschechen aber viele Gegentore, deshalb sind auch nur 0,16 Gegentore Inters in diesem Bewerb kein Hindernis für unseren Tipp. Auf dem 1x2-Markt wird ein Heimsieg mit hohen Sparta Prag vs Inter Mailand Quoten von 7,48 belohnt, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Ein Remis ist mit Quoten um 4,95 etwas realistischer, jedoch auch keine wirkliche Option, ohne zumindest einen Sportwetten Bonus zu nutzen. Der Auswärtssieg hingegen kommt mit Sparta Prag gegen Inter Mailand Wettquoten von knapp 1,41 um die Ecke.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Sparta Prag - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 2:1 Jablonec (H), 2:4 Feyenoord (A), 1:0 Bohemians (H), 4:1 Karvina (H), 1:1 Dukla Prague (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:1 Empoli (H), 2:2 Bologna (H), 1:0 Venezia (A), 2:3 AC Milan (N), 2:0 Atalanta Bergamo (N).

Letzte 5 Spiele Sparta Prag vs. Inter Mailand: 1:2 (A), 3:1 (H).

Wir erwarten ein spannendes und torreiches Duell in der epet Arena und gehen laut Sparta Prag Inter Mailand Prognose von einem torreichen Aufeinandertreffen aus.