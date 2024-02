Sporting - Benfica Lissabon Tipp, Prognose, Quote|29.2.24

Unser Sporting - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Taca de Portugal Spiel am 29.02.2024 lautet: Im portugiesischen Pokal kämpfen die beiden Top-Teams aus Lissabon um den Finaleinzug. Im Hinspiel sehen wir die Hausherren im Wett Tipp heute etwas vorne.

In der portugiesischen Meisterschaft liefern sich die beiden Erzrivalen Sporting und Benfica aus Lissabon in diesem Jahr einen Zweikampf um den Titel. Die beiden Nachbarn treffen nun auch im Halbfinale des Verbandspokals aufeinander. Das Hinspiel steigt am Donnerstag im Estadio Jose Alvalade mit Heimrecht der Löwen. Anfang April dürfen dann die Adler des deutschen Coaches Roger Schmidt im Rückspiel daheim ran. Im ersten Duell schlagen sich die Wettquoten recht deutlich auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sporting vs Benfica Lissabon auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Sporting hat in dieser Liga-Saison daheim noch keine Punkte abgegeben

Die Löwen haben die beste Offensive der Liga

Im Taca de Portugal hat Benfica gegenüber dem Nachbarn das Nachsehen



Sporting vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Nach 23 Spieltagen wird die Tabelle der portugiesischen Liga von Benfica angeführt. Der Vorsprung auf Sporting beträgt zwei Punkte. Allerdings haben die Löwen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Der Tabellendritte aus Porto hat schon sieben Zähler Rückstand auf Rang 2.

Bei der Sporting vs Benfica Lissabon Prognose wird ein Heimsieg bei den besten Wettanbietern, zu denen auch Tipwin gehört, mit durchschnittlichen Quoten von 1,93 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Adler Quoten im Schnitt von 3,58.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sporting vs Benfica Lissabon Prognose: Bauen die Löwen ihre Heimbilanz aus?

In der Spielzeit 2020/21, der ersten kompletten Saison unter Coach Ruben Amorim, feierte Sporting die erste Meisterschaft seit 19 Jahren. Danach mussten sich die Löwen mit einem zweiten und einem vierten Platz in der Primeira Liga zufriedengeben. In diesem Jahr soll nun aber der 20. Titel her. An 15 Spieltagen dieser Saison standen die „Verde e brancos“ auch schon an der Tabellenspitze. Vor allem daheim ist der SCP eine Macht. Die Bilanz aus den ersten elf Heimspielen in der Liga steht bei elf Siegen und 37:7 Toren.

In der Fremde setzte es dagegen zwei Remis und zwei Niederlagen. Eines dieser Unentschieden kam am Wochenende zustande. Zu Gast beim abstiegsbedrohten FC Rio Ave lagen die Männer von Coach Amorim früh in Rückstand, drehten die Partie dann aber in eine 2:1-Führung. Da man danach zwei Elfmeter gegen sich hinnehmen musste, reichte es am Ende nur zu einem 3:3. Sporting hat mit 63 Toren die beste Offensive der Liga. Bester Stürmer ist hier der Schwede Viktor Gyökeres mit 17 Treffern.

Nach der Meisterschaft im Vorjahr lagen die Fans ihrem Trainer Roger Schmidt zu Füßen. Doch in diesem Jahr zogen erste dunkle Wolken auf. Vor allem das schwache Abschneiden in der Champions League, als Benfica in der Gruppe D mit gerade mal einem Sieg hinter Real Sociedad und Inter nur auf Rang 3 landete, schwächte die Position des Coaches. Doch inzwischen sind die Adler wieder auf Kurs. In 23 Meisterschaftsspielen setzte es lediglich eine Niederlage, bei vier Remis. 15 Gegentore bedeuten die beste Defensive der Liga.

Vor den eigenen Fans sind die Roten in zwölf Liga-Partien mit zehn Siegen und zwei Remis bei 33:5 Toren noch ungeschlagen. Doch 26 Punkte aus elf Gastspielen (8S, 2U, 1N) reichen ebenfalls in der Auswärtstabelle für die Pole Position. Auch in der Europa League feierte Benfica einen Erfolg und zog in der Vorwoche gegen den FC Toulouse ins Achtelfinale ein. Die Generalprobe fürs Pokalspiel am Wochenende glückte mit einem 4:0-Heimsieg gegen Portimonense. Alle Treffer fielen im zweiten Durchgang.

Sporting - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting: 3:3 Rio Ave (A), 1:1 Young Boys (H), 2:0 Moreirense (A), 3:1 Young Boys (A), 5:0 Sporting Braga (H)

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 4:0 Portimonense (H), 0:0 FC Toulouse (A), 6:1 Vizela (H), 2:1 FC Toulouse (H), 2:2 Vitoria Guimaraes (A)

Letzte 5 Spiele Sporting vs Benfica Lissabon: 1:2 (A), 2:2 (H), 2:2 (A), 0:2 (H), 2:1 (A)



Das Derby de Lisboa wurde schon 317 Mal ausgetragen. Der erste Vergleich war im Dezember 1907. Die Adler haben mit 138 Siegen zu 112 Niederlagen die Nase vorne (67U). Im Taca de Portugal spricht die Bilanz aber mit 19 Erfolgen zu 16 Pleiten für die Löwen. Seit vier Derbys wartet Sporting auf einen Sieg gegen Benfica (2U, 2N). Der letzte Heimsieg gegen den Erzrivalen stammt sogar aus dem Februar 2021. Am 11. Spieltag der Primeira Liga trafen beide Teams erstmals in dieser Saison aufeinander.

Bis zur Nachspielzeit führte Sporting mit 1:0. Durch zwei Treffer in der vierten und in der neunten Minute der Nachspielzeit drehte Benfica die Partie in Überzahl (ab der 51. Minute) aber noch in einen 2:1-Erfolg. In sechs der letzten sieben Duelle hätte die Wette „Beide Teams treffen“ immer Erfolg gehabt. Dasselbe gilt für den Tipp „Über 2,5 Tore“. Klingelt es auch dieses Mal auf beiden Seiten, bekommt ihr dafür bei Tipwin eine Quote von 1,60. Für mobile Wetten bei diesem Anbieter empfehlen wir euch die Tipwin Sportwetten App.

Unser Sporting - Benfica Lissabon Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Fans dürfen sich am Donnerstag auf ein echtes Spitzenspiel freuen. Die aktuell besten Teams in Portugal kreuzen auch im Pokal die Klingen. Obwohl beide Mannschaften in Topform sind, sehen wir die Hausherren knapp im Vorteil. Das hat natürlich vor allem mit der sensationellen Heimbilanz von Sporting in dieser Saison zu tun. Seit Februar 2023 hat man in den nationalen Wettbewerben kein Heimspiel mehr verloren. Wir glauben nicht, dass diese Serie nun zu Ende geht.

Auch im Liga-Hinspiel in dieser Saison waren die Löwen eigentlich das bessere Team. Vor allem müssen die Gäste ja nicht zwingend auf Sieg spielen. Diese könnten den Einzug ins Finale im Rückspiel vor den eigenen Fans klarmachen.