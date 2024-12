St. Pauli - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten 14.12.24

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 09:00 Uhr St. Pauli - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer punktet im kleinen Nord-Derby?

Unser St. Pauli - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Die “Boys in Brown” müssen am Samstag mit großen Personalsorgen klarkommen. Trotzdem darf sich der Aufsteiger im Wett Tipp heute Hoffnungen auf etwas Zählbares machen.

Für den FC St. Pauli läuft es in dieser Saison gar nicht so schlecht. Die Hamburger stehen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und haben immerhin ein Polster von sechs Punkten auf Rang 17. Doch wirklich zufrieden ist man auf dem Kiez mit der Ausbeute noch nicht. Die nächste Chance auf einen Dreier gibt es am 14. Spieltag daheim gegen den SVW. Die Quoten der St. Pauli Werder Bremen Prognose bieten uns keine Hilfestellung, da sich die Bookies für keinen Favoriten entscheiden können.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,52 bei Betano den St. Pauli Werder Bremen Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Werder Bremen auf “Doppelte Chance 1X”:

Werder hat die letzten 4 Bundesliga-Gastspiele bei Aufsteigern verloren

Bremen hat 2 der letzten 3 Auswärtspartien im Oberhaus verloren

Die letzten beiden kleinen Nord-Derbys endeten mit einem 1:1

St. Pauli vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Der SVW hat acht Punkte und fünf Plätze Vorsprung auf den FCSP. Trotzdem gehen die St. Pauli gegen Werder Bremen Quoten der besten Buchmacher von einem engen Duell auf Augenhöhe aus.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,67. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr auch nur St. Pauli vs Werder Bremen Wettquoten bis zu 2,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Werder Bremen Prognose: Kann sich der FCSP endlich mal belohnen?

Am vergangenen Spieltag war St. Pauli beim amtierenden Meister zu Gast und konnte, wie so oft in dieser Saison, wieder mal gut mithalten. In Leverkusen hatten die Kiezkicker bei den Gesamtschüssen (12:6) und den Expected Goals (1,83 zu 0,88) die Nase vorne, kassierten aber trotzdem eine 1:2-Pleite. Es fehlten die klaren Chancen. So stehen weiterhin nach 13 Partien nur drei Siege und elf Zähler auf dem Konto. Damit spielt der Verein seine zweitschwächste Bundesliga-Saison.

Die Männer von Coach Alexander Blessin feierten zuletzt gegen Kiel den ersten Heimsieg der Saison und möchten nun im nächsten Nordderby im St. Pauli Werder Bremen Tipp nachlegen. Probleme machen der zweitschwächster xG-Wert (12,6) und die drittschwächste Shot Conversion (11,2 Prozent). Die Abwehr kann sich aber sehen lassen. Nur vier Teams ließen mehr Schüsse zu. Lediglich zwei Teams kommen auf mehr Weiße Westen. Morgan Guilavogui ist für die meisten Schüsse (23) und Strafraumaktionen (47) beim FCSP verantwortlich. Der Stürmer wird am Samstag aber mit einer Gelb-Sperre fehlen.

Gegen Top-Teams wie Frankfurt oder den VfB Stuttgart zeigte Werder in den vergangenen Wochen recht ordentliche Leistungen, stand am Ende aber nur mit einem Punkt aus beiden Spielen da. In den darauffolgenden Partien im Pokal daheim gegen Darmstadt und zu Gast beim Schlusslicht Bochum konnte Bremen dagegen nicht glänzen, ging aber mit viel Einsatz am Ende jeweils nicht unverdient mit einem 1:0-Sieg vom Feld. Der Erfolg beim VfL war schon der vierte Auswärtssieg der Saison.

Damit hat der SVW schon die Marke aus der Vorsaison erreicht. Zudem sind das genauso viele Dreier wie in den vorherigen 21 Auswärtsspielen im Oberhaus zusammen. Nur die Bayern (17) haben 2024/25 mehr Auswärtspunkte geholt als Werder (13). Nur bei Aufsteigern fühlen sich die Grün-Weißen überhaupt nicht wohl. Die letzten vier Reisen zu Liga-Neulingen endeten alle mit null Punkten. Die letzten Punkte gab es bei einem 2:0 in Bielefeld Mitte März 2021. Bei einem Expected-Goals-Against-Wert von 18,4 hat Werder schon 24 Gegentore kassiert.

St. Pauli - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:2 Bayer Leverkusen (A), 3:1 Holstein Kiel (H), 0:2 Gladbach (A), 1:1 Braunschweig (A), 0:1 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:0 Bochum (A), 1:0 Darmstadt (H), 2:2 VfB Stuttgart (H), 0:1 Eintracht Frankfurt (A), 2:1 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Werder Bremen: 1:1 (H), 1:1 (A), 1:3 (H), 0:3 (A), 1:2 (A)

In der Bundesliga hat St. Pauli das erste Duell gegen Bremen im Jahr 1977 gewonnen. Seitdem warten die Hamburger in 15 BL-Vergleichen gegen den SVW auf einen Sieg (4U, 11N). Das einzige Erfolgserlebnis in diesem Zeitraum stammt aus dem DFB-Pokal.

2006 feierte der FCSP einen 3:1-Heimsieg gegen die Grün-Weißen im Viertelfinale. Die letzten Vergleiche stammen aus der Spielzeit 2021/22. In der 2. Bundesliga endeten beide Duelle mit einem 1:1. Ein Remis ist auch diesmal in der St. Pauli gegen Werder Bremen Prognose nicht auszuschließen.

Auch dieses Mal ist ein 1:1 gar kein so abwegiges Ergebnis. Endet die Partie mit einem Treffer für jedes Team, bekommt ihr bei Interwetten dafür eine hohe Quote von 5,75.

Das Risiko bei dieser Wette könnt ihr etwas abfedern. Denn für Neukunden hat der Anbieter im St. Pauli vs. Werder Bremen Tipp einen tollen Interwetten Bonus parat.

So seht ihr St. Pauli - Werder Bremen im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 18:30 Uhr, Stadion am Millerntor, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Auch das Top-Spiel am Samstagabend ist weiterhin exklusiv bei Sky zu sehen. So brauchen die Fans von St. Pauli und Werder Bremen, die nicht im Stadion sein können, ein Abo bei diesem Bezahlsender, um die Partie live zu verfolgen.

Der Anpfiff am Millerntor erfolgt um 18:30 Uhr.

St. Pauli vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Sinani, Eggestein, Afolayan

Ersatzbank St. Pauli: Oelschlägel (Tor), Dzwigala, Ritzka, Stevens, Yanda, Ahlstrand, Schmitz, Albers, Maurides

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Jung - Weiser, Stage, Lynen, Köhn - Grüll, Schmid - Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke (beide Tor), Malatini, Pieper, Veljkovic, Alvero, Bittencourt, Deman, Burke

Vor allem die Hausherren müssen ohne zahlreiche Spieler auskommen. Am Samstag fehlen mit Ahlers, Burchert, Voll, Banks, Mets, Metcalfe, Wagner, Zoller, Guilavogui und Saad gleich zehn Profis.

Die Gäste müssen dagegen nur auf Agu, Njinmah und Topp verzichten. Das hat durchaus schon Auswirkungen auf die St. Pauli Werder Bremen Prognose.

Unser St. Pauli - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance 1X

St. Pauli wurde in dieser Saison schon einige Male unter Wert geschlagen. So gab es für die Kiezkicker lediglich ein 0:1 daheim gegen die Bayern oder ein tolles 1:2 am vergangenen Spieltag in Leverkusen.

Sicher sind die zahlreichen Verletzten ein großes Handicap. Da sich Werder in den letzten Jahren aber gegen Aufsteiger so schwer getan hat, trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu.