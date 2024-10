Steelers - Giants Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2024

SPORT1 Betting 27.10.2024 • 16:00 Uhr Steelers - Giants Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Bleibt Pittsburgh an Baltimore dran?

Unser Steelers - Giants Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 29.10.2024 lautet: Pittsburgh spielt bisher mit einer Bilanz von 5-2 eine überraschend gute Saison. Auch am Montagabend im Wett Tipp heute gegen New York spricht alles für einen weiteren Sieg.

Im dritten Jahr unter Head Coach Brian Daboll machen die Giants keine Fortschritte mehr. In der Saison 2022 war „Big Blue“ noch in die Playoffs eingezogen und hatten es dort immerhin bis in die Divisional Playoffs geschafft. Doch schon im Vorjahr reichte es nur zu einer Bilanz von 6-11. Aktuell stehen die „G-Men“ auch lediglich bei 2-5. Daboll gerät somit zunehmend unter Druck, muss sich aber laut Besitzer John Mara keine Sorgen um seinen Job machen.

Im Monday Night Game von Week 8 droht derweil schon die nächste Pleite. Denn laut der Steelers Giants Prognose ist New York zu Gast in Pittsburgh der klare Außenseiter.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg Steelers HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Steelers vs Giants auf „Sieg Steelers HC -3,5″:

Die Steelers stehen bei 5-2, die Giants bei 2-5

Pittsburgh hat 4 der letzten 5 Duelle gegen New York gewonnen

Die NY-Offense steht bei den Points per Game nur auf Platz 30

Steelers vs Giants Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher schicken die Hausherren mit einem Spread von minus 5,5 Punkten aufs Feld. Das „Über/Unter“ liegt bei 37 Zählern. Das sorgt bei der Partie für die folgenden Steelers vs Giants Quoten.

Die Hausherren sind mit einer Siegquote von maximal 1,39 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste Steelers gegen Giants Wettquoten zwischen 3,15 und 3,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Steelers vs Giants Prognose: Darf Wilson weiter „kochen“?

Unter Justin Fields waren die Steelers durchaus ordentlich mit 4-2 gestartet. Der Pittsburgh-QB kam auch auf ein ordentliches Passer Rating von 93,9 bei fünf Touchdowns und nur einer Interception. Vor dem Heimspiel gegen die Jets entschied sich aber Head Coach Mike Tomlin trotzdem für das Debüt seines eigentlichen Starting-Quarterbacks. Russell Wilson hatte nach einer Wadenverletzung den Saisonauftakt verpasst. Man merkte dem Spielmacher im ersten Quarter noch den „Rost“ an.

Dabei brachte Wilson lediglich zwei von sechs Pässen für 19 Yards an. Doch dann wurde der Signal Caller immer sicherer. Ab dem zweiten Quarter kamen 14 von 23 Pässen für 254 Yards bei drei Touchdowns dazu. Noch nie in der Geschichte des Franchise aus Pennsylvania hatte ein Quarterback so ein gutes Debüt gefeiert. Zudem half Wilson mit, zwei Interceptions in 14 Punkte zu verwandeln. Das war eine Schwachstelle in den ersten sechs Spielen unter Justin Fields gewesen und sollte Hoffnung für den Steelers Giants Tipp geben. In der Defense wurde Rookie Slot Cornerback Beanie Bishop Jr. mit zwei Interceptions gegen Aaron Rodgers zum gefeierten Helden.

Daniel Jones und die Giants-Offense kamen beim Heimspiel in Woche 7 gegen die Eagles in den ersten drei Vierteln nur auf 94 Yards und neun First Downs in den ersten neun Possessions. Im vierten Quarter wollte Head Coach Brian Daboll bei seiner Offense für einen neuen Funken sorgen und gab dem Nummer-2-QB Drew Lock eine Chance. Doch der Ersatz-Spielmacher konnte diese nicht nutzen. Am Ende stand eine bittere 3:28-Heimpleite auf dem Board. Laut Steelers gegen Giants Prognose soll Jones für das kommende Spiel weiterhin der Starting-Quarterback bleiben. In den vier Heimspielen dieser Saison erzielte New York gerade mal einen Touchdown.

Die 31 Punkte in diesem Zeitraum sind die zudem sechstwenigsten für das Franchise seit 40 Jahren. Auch das Laufspiel funktioniert überhaupt nicht. Gegen Philly kamen die Running Backs der „G-Men“ in der ersten Hälfte bei 32 Snaps auf drei Carries für 4 Yards. QB Jones steht bei den Yards per Dropback nur auf Rang 29. Jones funktioniert nur dann, wenn er wenig Fehler macht und auf eine hohe Completion kommt. Doch der Spielmacher ist nicht das Hauptproblem. Die O-Line ist ohne Left Tackle Andrew Thomas eine Katastrophe. Jones musste gegen die Eagles 7 Sacks und Pressure in 43 Prozent seiner Dropbacks hinnehmen.

Steelers - Giants Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Steelers: 37:15 Jets (H), 32:13 Raiders (A), 17:20 Cowboys (H), 24:27 Colts (A), 20:10 Chargers (H)

Letzte 5 Spiele Giants: 3:28 Eagles (H), 7:17 Bengals (H), 29:20 Seahawks (A), 15:20 Cowboys (H), 21:15 Browns (A)

Letzte 5 Spiele Steelers vs Giants: 26:16 (A), 24:14 (H), 24:20 (A), 14:21 (H), 33:30 (A)

Diese Paarung wurde in der NFL schon 78 Mal ausgetragen. Die Giants liegen in der Bilanz mit 44-31-3 vorne. Auch in Pittsburgh kann das Franchise aus New York mit 22-14-3 eine positive Bilanz vorweisen.

Von den letzten fünf Duellen ging aber nur eines an „Big Blue“. Der letzte Vergleich stammt aus der Saison 2020. Damals siegten die „Black and Gold“ mit 26:16 im MetLife. Daniel Jones kam damals für die Hausherren auf zwei TDs und zwei INTs.

Dieses Mal trauen wir erneut dem heimischen QB zwei Touchdowns zu. Für den Steelers Giants Tipp „Wilson 2 TDs“ bekommen wir in der Bet365 App eine Quote von 2,65.

Unser Steelers - Giants Tipp: Sieg Steelers HC -3,5

In der AFC North liegen die Ravens und die Steelers aktuell mit einem Record von 5-2 gleichauf. Da Baltimore in Woche 8 gegen die schwachen Browns vor einem weiteren Sieg steht, muss Pittsburgh am Montagabend nachlegen.

Die Chancen dafür stehen in der Steelers Giants Prognose auch ziemlich gut. Denn Russell Wilson hat gezeigt, dass er seiner Offense einen noch höheren Floor verleihen kann als unter Justin Fields. Auf der Gegenseite haben die Giants zahlreiche Baustellen.

Wenn der Gegner Rookie-WR Malik Nabers im Griff hat, funktioniert das Passspiel überhaupt nicht. Das Run Game liegt nach dem Abgang von Saquon Barkley sowieso brach.

Nur die Giants-D-Line kann bei den Matchups mithalten und kann den Steelers-QB sicher auch einige Male unter Druck setzen. Doch da auch NY-Spielmacher Daniel Jones hinter seiner löchrigen O-Line viel Pressure abbekommen wird, reicht das bei weitem nicht.