Sturm Graz - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 29.01.2025

Unser Sturm Graz - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Beiden Teams fehlt jegliche Perspektive auf eine Playoff-Teilnahme. Das macht sich im Wett Tipp heute bemerkbar.

Einfluss auf den weiteren Verlauf der Champions-League-Saison nimmt unsere Sturm Graz RB Leipzig Prognose nicht. Trotzdem gibt es in diesem Duell die Möglichkeit zu einer Value-Wette. Dafür müssen die beiden Offensivreihen im Gegensatz zu den vorangegangenen Spieltagen einfach nur ihrer Linie treu bleiben.

Wir lehnen uns im Sturm Graz RB Leipzig Wett Tipp heute nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir von einer Partie ohne Treffer auf beiden Seiten sprechen. Bet365 hat dafür eine Quote von 2,37 im Angebot.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs RB Leipzig auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Nur Bologna und die Young Boys (je 3) erzielten bislang weniger Tore als Sturm Graz (4).

Kein Team erzielte weniger erwartbare Tore als Sturm Graz (5,1 xG).

In 5 von 7 CL-Spielen der Gastgeber hätte eine Wette auf “Beide Teams treffen: Nein” Erfolg gehabt.

Sturm Graz vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Vergleicht ihr die Sturm Graz RB Leipzig Quoten, erkennt ihr womöglich bereits die Skepsis der Buchmacher gegenüber diesen beiden Mannschaften. Sowohl die Gastgeber als auch der deutsche Bundesligist landen bei Siegquoten von knapp 2,00 und höher. Für den Sieg der Leipziger bewegen sich die Werte um 1,92, ein Heimsieg der Grazer wird mit Quoten von 3,70 belohnt.

Veranlassen euch die Sturm Graz RB Leipzig Quoten dennoch zu einer Wette auf einen Sieger, würden wir auf jeden Fall zu einer Gratiswette raten. Diese lohnt sich speziell für einen “Zu-Null-Sieg”.

Sturm Graz vs RB Leipzig Prognose: Der verlorene Torjäger

Im nationalen Wettbewerb kann Sturm Graz den Erfolg aus der vorangegangenen Spielzeit bestätigen. Der österreichische Double-Sieger führt in der Heimat derzeit wieder das Tableau an.

Außerdem haben sich die Grazer bereits ins ÖFB-Cup-Viertelfinale vorgearbeitet und damit erneut die Hoffnungen auf einen Triumphzug im Pokal. Von solchen Erfolgen sind die Gastgeber in der Königsklasse noch ziemlich weit entfernt.

Das Angebot im Offensivbereich genügte bislang nicht für die gegnerischen Defensivreihen. Nur Bologna (3) und die Young Boys aus Bern (3) erzielten vor dem letzten Spieltag weniger Tore in dieser CL-Spielzeit als Sturm Graz (4).

Mika Biereth war der beste Angreifer im Team von Jürgen Säumel. Der Stoßstürmer erzielte im nationalen Wettbewerb 13 Treffer. Außerdem war er für 50 Prozent der CL-Tore verantwortlich (2). Sein Abgang im Winter zu AS Monaco stärkt unser Vertrauen in den Sturm Graz vs. RB Leipzig Tipp enorm.

Sturm Graz - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 0:5 Atalanta Bergamo (A), 0:2 Rijeka (A), 1:1 Orijent Rijeka (A), 0:1 Grasshopper (H), 2:1 Lugano (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:2 Leverkusen (H), 2:1 Sporting Lissabon (H), 3:3 Bochum (A), 1:2 VfB Stuttgart (A), 4:2 Werder Bremen (H).

Letzte Spiele Sturm Graz vs. RB Leipzig: -

Bereits mit Biereth war die Angriffsreihe der Gastgeber in den meisten Partien auf Eis gelegt. Kein anderes Team dieser Champions-League-Saison erspielte sich weniger erwartbare Tore als die Schwoazn (5,1 xG).

Vier der sieben Spieltage beendete die Säumel-Elf ohne eigenen Torerfolg. Spielt ihr bei Interwetten , erhaltet ihr für “Sturm Graz Unter 0,5 Tore” eine attraktive 3,30er-Quote, die gut zu unserer Sturm Graz vs. RB Leipzig Prognose passt.

Ebenso positiv könnte eine “RB Leipzig Unter 0,5 Tore”-Wette für euch enden. Die Roten Bullen gaben im laufenden Wettbewerb bislang 4,6 Torschüsse pro Spieltag ab (18.) und haderten viel zu oft mit ihrer Chancenverwertung.

Mit einer einstelligen Schussverwandlungs-Quote von 9,1 Prozent laufen die Sachsen in jeder CL-Partie Gefahr, ohne eigenen Torerfolg vom Feld zu traben. Zudem findet ihr in den vorangegangenen Resultaten der Gastgeber ein klares Muster. Fünf von sieben Begegnungen in der Champions League boten maximal einer Mannschaft einen Grund zum Torjubel, was unseren Sturm Graz gegen RB Leipzig Tipp befeuert.

Nach sieben Spieltagen haben beide Mannschaften nur drei Zähler auf dem Konto und sechs von sieben Begegnungen in der Königsklasse verloren. Die Roten Bullen verließen das Feld in der Ferne nach jedem Auftritt mit einer Niederlage.

Sturm Graz hat sich die einzige Gelegenheit zum Sieg im eigenen Stadion gegriffen (1:0 vs. Girona). Insgesamt erlaubte der österreichische Double-Sieger zu Hause nur drei Gegentreffer.

Sturm Graz vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Scherpen - Malic, Wüthrich, Aiwu, Lawalee, Yalcouye, Gorenc Stankovic, Chukwuani, Kiteishvili, Camara, Böving

Ersatzbank Sturm Graz: Bignetti, Khudyakov, Geyrhofer, Schopp, Karic, Hierländer, Hödl, Horvat, Zvonarek, Jatta, Kiedl, Grgic

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Orban, Bitshiabu, Klostermann, Nusa, Kampl, Vermeeren, Raum, Simons, Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Geertruida, Baku, Haidara, Seiwald, Gebel, Elmas, Baumgartner, Poulsen

Zwischen den Pfosten der Gastgeber wirft sich Kjell Scherpen in jeden Ball und verhinderte in der Champions League bereits 1,8 erwartbare Gegentore.

Bereits beim 0:1 gegen Dortmund dürfte der Niederländer dem deutschen Publikum aufgefallen sein. Über lange Zeit trieb er die Angreifer des BVB in den Wahnsinn und parierte insgesamt sechs Schüsse, somit könnte auch er eine Rolle in der Sturm Graz vs. RB Leipzig Prognose spielen.

Unser Sturm Graz - RB Leipzig Tipp: “Beide Teams treffen: Nein”

Wir erwarten ein typisches Champions-League-Heimspiel von Sturm Graz. Das bedeutet eine torarme Partie, wenige echte Torchancen und in der Regel eine Begegnung, in der nur eine der beiden teilnehmenden Mannschaften ein Tor erzielt.