Südafrika - DR Kongo Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser Südafrika - DR Kongo Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 10.02.2024 lautet: Beide Teams zogen im Halbfinale den Kürzeren und müssen sich mit dem Spiel um Platz 3 begnügen. Im Wett Tipp heute tendieren wir zu einem müden Kick mit wenigen Toren.

Die Südafrikaner retteten sich im Halbfinale des Afrika Cups erst in der Nachspielzeit gegen Turnier-Favorit Nigeria in die Verlängerung, mussten sich dann aber im Elfmeterschießen mit 2:4 geschlagen geben. Bis zum Halbfinale gegen Afrika-Cup-Gastgeber Elfenbeinküste hatte die DR Kongo noch kein Spiel verloren. Wenngleich die Zentralafrikaner sich fast auf Augenhöhe präsentierten, stand nach 90 Minuten eine knappe 0:1-Niederlage zu Buche.

Beide Nationen sind nicht gerade fürs Toreschießen bekannt. Unser Wett Tipp heute lautet „Unter 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,60 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Südafrika vs DR Kongo auf „Unter 2,5 Tore“:

Südafrika vs DR Kongo Quoten Analyse:

Wer sich am klassischen Markt „1x2″ auf die Suche nach einem Favoriten begibt, wird nicht fündig. Im Allgemeinen tendieren die Bookies, darunter der eine oder andere mit Sportwetten Einzahlungsbonus , zu einem ebenbürtigen Kräftemessen.

Die Zentralafrikaner sind mit einer durchschnittlichen Quote von 2,20 marginal favorisiert. Nur bedingt nachvollziehbar, da die Leoparden nur eines der bisherigen fünf Kräftemessen mit Südafrika siegreich gestalteten (1U, 3N). Ein Triumph der südafrikanischen Nationalelf bringt teilweise mehr als den dreifachen Wetteinsatz mit sich. Ähnlich unserer Einschätzung tendieren die Sportwetten-Anbieter zu einem defensiv geführten Kräftemessen.

Südafrika vs. DR Kongo Prognose: Hält die Viererkette der Südafrikaner einmal mehr die Null?

Südafrika-Coach Hugo Broos stellte vor dem Halbfinale gegen Nigeria von seiner klassischen Viererkette, die in vier von fünf Begegnungen des Afrika Cups eine weiße Weste aufzeigte, auf eine Fünferkette um. Die Umstellung sorgte zwar nicht für einen Triumph, aber stellte immerhin ein 1:1-Remis gegen die „Super Eagles“ in der regulären Spielzeit sicher. Am Ende schieden die „Bafana Bafana“ im Elfmeterschießen aus und müssen nun mit dem Spiel um Platz 3 vorliebnehmen.