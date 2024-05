Thun - Grasshoppers Tipp, Prognose & Quoten | 31.05.2024

Unser Thun - Grasshoppers Sportwetten Tipp zum Super League Qualifikation Playoffs Spiel am 31.05.2024 lautet: Es ist ein 50:50-Spiel, in dem wir beiden Teams Chancen auf den Sieg einräumen. Unser Wett Tipp heute zielt daher auf Tore auf beiden Seiten ab.

Am Freitag stehen sich in der Stockhorn Arena der FC Thun und Grasshopper Club Zürich gegenüber. Es geht um die Frage, welcher der beiden Klubs in der kommenden Saison in der Schweizer Super League spielen darf. Schafft der GCZ auf dem letzten Meter doch noch den Klassenerhalt oder gelingt den Thunern die Rückkehr? Nach dem Remis im Hinspiel stehen aus unserer Sicht die Chancen für beide Teams in etwa gleich hoch und wie wir im Fall von Düsseldorf gegen Bochum mal wieder gesehen haben, ist ohnehin alles möglich.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei Sportwetten.de.

Darum tippen wir bei Thun vs Grasshoppers auf „Beide Teams treffen“:

Thun ist seit 7 Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 2U).

Die Grasshoppers haben nur eines ihrer letzten 6 Pflichtspiele verloren (2S, 3U).

Das Hinspiel endete 1:1.



Thun vs Grasshoppers Quoten Analyse:

Für die Buchmacher sind die Gastgeber aus Thun nur leichter Favorit. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 2,30 und sind nicht allzu weit entfernt von den Wettquoten von circa 2,80, die man für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg erhält. Die „Doppelte Chance X2″ liefert noch Werte bis 1,60.

Thun vs Grasshoppers Prognose: Beide Teams schenken sich nichts

Sekunden haben gefehlt und der FC Thun hätte sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel gegen die Grasshoppers erspielt. So aber war es ein Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit, der doch noch dafür sorgte, dass die Thuner mit einem 1:1 anstatt mit einem 1:0-Erfolg nach Hause fuhren.

Damit endete für den Klub aus dem Berner Oberland auch eine Serie von zuvor vier Siegen in Folge. Insgesamt 17 Treffer hatte Thun bei diesen vier Erfolgen erzielt. Immerhin blieb der Noch-Zweitligist beim 1:1 in Zürich auch im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen (5S, 2U). Nun will man zu Hause die Rückkehr in die Super League feiern.

Die Heim-Ergebnisse in dieser Saison stimmten jedenfalls. Von den 18 Liga-Spielen in der heimischen Stockhorn Arena hat der FC Thun kein einziges verloren. Es gab vielmehr 15 Siege und drei Remis. Mit 48 Punkten waren die Thuner mit Abstand das beste Heimteam. Es folgte der letztliche Erste und direkte Aufsteiger Sion mit „nur“ 38 Heim-Zählern.

Die letzten zehn Heimspiele hat Thun alle gewonnen. Von den insgesamt 73 Treffern, die der Klub erzielte und mit denen er die zweitbeste Offensive der Hauptrunde stellte, schoss er 45 und damit fast 62 Prozent aller Tore daheim - beste Heim-Offensive! Fünf der letzten sieben Heimpartien Thuns endeten zudem mit drei oder mehr Treffern.

Thun - Grasshoppers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thun: 1:1 Grasshoppers (A), 3:0 Wil (A), 6:3 Vaduz (H), 3:0 Schaffhausen (H), 5:1 Baden (A)

Letzte 5 Spiele Grasshoppers: 1:1 Thun (H), 0:0 Lausanne-Sport (A), 0:1 Basel (H), 2;0 Yverdon Spor (H), 1:1 FC Luzern (A)

Letzte 5 Spiele Thun vs Grasshoppers: 1:1 (A), 1:0 (H), 1:3 (A), 0:2 (H), 3:1 (H)



Wir wären nicht überrascht, wenn es in der kommenden Heim-Begegnung Thuns abermals mehr als zwei Tore gibt. Die EM Wettanbieter 2024 lassen für die entsprechende Wette „Über 2,5 Tore“ Quoten bis 1,78 springen. Die Grasshoppers erzielten in ihren 38 Super-League-Spielen 41 Treffer. Das ist zwar grundsätzlich nicht so viel, allerdings werden sie sich am Spiel beteiligen und auch treffen müssen, wenn sie den Klassenerhalt doch noch schaffen wollen. Über den regulären Spielbetrieb war der Schweizer Rekordmeister diesbezüglich weitestgehend chancenlos. Am Ende fehlten sieben Punkte auf das rettende Ufer.

Auswärts kam der GCZ nur auf eine 2-5-12-Bilanz bei 13:28 Toren. Von ihren zehn Auswärtspartien in diesem Kalenderjahr haben die Hoppers kein einziges gewonnen. Es gab nur vier Remis und sechs Niederlagen. Nach dem Remis im Hinspiel zu Hause liegen die Vorteile beim Gegner. Dennoch würden wir die Zürcher nicht abschreiben.

Denn auch wenn die letzten Ergebnisse nicht die besten waren, muss man auch festhalten, dass die Gäste nur eines ihrer letzten sechs Spiele verloren haben (2S, 3U). Den direkten Vergleich mit dem kommenden Gegner führen sie mit 31 Siegen bei 18 Unentschieden sowie 24 Niederlagen und insgesamt 108:90 Toren an.

Unser Thun - Grasshoppers Tipp: „Beide Teams treffen“

Die Bilanzen, allen voran aus den Heimspielen der Thuner und den Auswärtspartien der Hoppers, mögen ziemlich klar für die Gastgeber sprechen. Dennoch wären wir mit Siegwetten vorsichtig und würden uns wenn, dann absichern. Dass Thun zu Hause ohne eigenes Tor bleibt, können wir uns jedenfalls nicht vorstellen. Der Rekordmeister auf der anderen Seite wird alles dafür tun, um nach nur drei Jahren nicht wieder den Gang ins Schweizer Unterhaus antreten zu müssen. Von daher rechnen wir mit einem weitestgehend offenen Spiel und Chancen auf beiden Seiten.