Timberwolves - Mavericks Tipp, Prognose, Quoten 23.5.2024

Unser Timberwolves - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 23.05.2024 lautet: Die Minnesota Timberwolves empfangen die Dallas Mavericks im Wett Tipp heute zum Auftakt der Western Conference Finals. Wir rechnen mit einer defensiv geprägten Partie.

Wer hätte gedacht, dass mit den Timberwolves und den Mavericks zwei Teams den Einzug in die Western-Conference-Finals schaffen, die im Vorjahr noch zu den Enttäuschungen der Saison gehörten. Minnesota schied damals sang- und klanglos in Runde 1 gegen die Nuggets aus, während die Mavs nach dem Trade für Kyrie Irving die Playoffs verpassten. Wir sehen nun ein spannendes Duell auf Augenhöhe, zwischen zwei Teams, die sich während dieser Postseason vor allem durch ihre starke Verteidigung hervortun konnten.

Unser Wett Tipp heute lautet daher “Unter 209,5 Punkte” mit einer Quote von 1,74 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Timberwolves vs Mavericks auf “Unter 209,5 Punkte”:

Die Mavericks erlaubten ihren Gegnern in diesen Playoffs in 12 Spielen nur 3 Mal über 110 Punkte zu erzielen.

Sowohl die Mavericks als auch die Timberwolves verfügen über eine elitäre Zonenverteidigung in diesen Playoffs.

In 6 der letzten 7 Spiele der Timberwolves wurden weniger als 209 Punkte erzielt.



Timberwolves vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Minnesota Timberwolves beendeten die Saison auf dem dritten Platz der Western Conference und gehen daher gegen die fünftplatzierten Mavericks vor heimischem Publikum als Favorit in die Partie. Das wird bei einem Blick auf die Quoten am Zwei-Weg-Markt deutlich, auf dem ein Sieg der Hausherren mit einer Quote von 1,55 und ein Sieg der Mavs mit einer Quote in Höhe von etwa 2,5 vermerkt ist.

Luka Doncic konnte in zehn der zwölf bisherigen Partien der laufenden Playoffs ein Double-Double verbuchen. Eine Wette darauf, dass dies auch gegen die Timberwolves gelingt, bringt immerhin noch eine sehr ordentliche Quote von 1,53 ein und sollte definitiv eine gute Option für euren NBA-Tippschein darstellen. Diesen könnt ihr übrigens auch ganz bequem über eine der besten Sportwetten Apps am Markt abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Timberwolves vs Mavericks Prognose: Fällt der Dreier bei den Mavericks?

Die Timberwolves stellten die beste Defensive der Regular Season und konnten dies zumeist auch in den diesjährigen Playoffs bestätigen. Während beim 4:0 in der ersten Runde mit den schwachen Phoenix Suns kurzer Prozess gemacht wurde, tat sich das Team von Coach Finch in der zweiten Runde schon etwas schwerer. In dieser wartete mit Nikola Jokic und den Denver Nuggets jedoch der noch amtierende Meister.

Am Ende wurde diese Serie in sieben Spielen entschieden, in der die Timberwolves starke Leistungen zeigten, aber auch Spiele dabei hatten, in denen vor allem offensiv gar nichts gelingen wollte. Am Ende folgte eine historische Aufholjagd im Entscheidungsspiel, als ein 20-Punkte-Rückstand noch in einen Sieg verwandelt wurde, was vor allem an der enorm griffigen Defensive der Timberwolves in der zweiten Hälfte lag. Zudem konnte in dieser Phase auch Anthony Edwards wichtige Plays einstreuen, der zuvor kein gutes Spiel machte, im Schnitt in diesen Playoffs jedoch auf starke 28,9 Punkte pro Partie kommt.

Bei den Dallas Mavericks konnte sich Luka Doncic in der Serie gegen die Thunder zuletzt deutlich steigern und kommt in diesen Playoffs auf einen Punkteschnitt von 27,3. Das liegt freilich noch recht deutlich unter seinem Schnitt von 34 Punkten pro Partie in der Regular Season, was jedoch nicht unbedingt ein Nachteil für die Mavs darstellt. Denn der Slowene konnte sich vor allem in der Verteidigung in dieser Postseason enorm steigern und hat erstmals in seiner Karriere kein dickes Minus in diesem Bereich.

Dasselbe gilt für Kyrie Irving, der sich zwar oft beim Scoring zurücknimmt, aber dafür durch großen Einsatz und smarte Entscheidungen auf beiden Seiten des Feldes einen großen Einfluss aufs Spiel seiner Farben hat. Mit Rookie Derrick Lively II steht ein Rookie-Center in den Reihen der Texaner, der bisher auf ganzer Linie überzeugen konnte, aber nun mit Rudy Gobert den wohl besten Ring-Beschützer dieser Dekade als Gegner vor der Brust hat.

Timberwolves - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 98:90 Nuggets (A), 115:70 Nuggets (H), 97:112 Nuggets (A), 107:115 Nuggets (H), 90:117 Nuggets (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 117:116 Thunder (H), 104:92 Thunder (A), 96:100 Thunder (H), 105:101 Thunder (H), 119:110 Thunder (A).

Letzte 5 Spiele Timberwolves vs. Mavericks: 121:87 (H), 108:115 (A), 118:110 (H), 119:101 (A), 124:121 (A).



Die Timberwolves konnten drei der vier Duelle gegen die Mavericks in dieser Saison gewinnen. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass drei dieser Partien ohne Kyrie Irving und zwei Spiele ohne Doncic und Irving bestritten wurden. Zudem konnten sich die Mavericks nach der Verpflichtung von P.J. Washington Jr. und Daniel Gafford zur Trade Deadline enorm steigern. Alle Spiele gegen den kommenden Gegner aus Minneapolis in dieser Saison fanden vor diesem Zeitpunkt statt. P.J. Washington Jr. spielt bisher starke Playoffs und könnte mit seinem Shooting auch ein wichtiger Faktor im Duell mit den Timberwolves werden. Der Forward legt in diesen Playoffs bisher eine Wurfquote von 40,7 Prozent aus der Distanz auf und kommt damit im Schnitt auf 14,3 Punkte pro Partie. Eine “Washington Jr. Über 12,5 Punkte”-Wette bringt bei Bet365 eine Quote von 1,83 und könnte sich durchaus lohnen, sollte der Forward wieder von Downtown heißlaufen.

Insgesamt wird das Shooting aus der Distanz ein entscheidender Faktor im Duell zwischen den Mavericks und den Timberwolves werden. Beide Teams verfügen über eine elitäre Zonenverteidigung mit athletischen Spielern und werden daher eher ein paar offene Dreier zulassen, als den Gegner in die Nähe des Korbes zu lassen. Bei den Mavericks fiel der Distanzwurf in diesen Playoffs mit im Schnitt 36,6 Prozent bisher sehr durchschnittlich, während die Timberwolves diesen Wert mit 35,7 Prozent sogar noch unterboten.

Unser Timberwolves - Mavericks Tipp: Unter 209,5 Punkte

Beide Mannschaften werden nicht allzu viele einfache Würfe am Ring zulassen, wodurch das Spiel vermutlich durch schwierige Würfe aus der Mitteldistanz und von Downtown entschieden wird. Wir gehen von einer physisch aufreibenden Partie aus, in der beide Teams eine Chance auf den Sieg haben.