Timberwolves - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 31.05.2024

Unser Timberwolves - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 31.05.2024 lautet: Die Timberwolves konnten den Sweep verhindern und empfangen die Mavericks nun zum fünften Spiel der Western Conference Finals. Wir erwarten eine enge Partie und sehen die Gäste dabei leicht im Vorteil.

Haben wir wieder eine Serie? Nach der 3-0 Führung der Mavericks schienen die Timberwolves schon mit einem Bein in der Offseason zu stehen, konnten jedoch das vierte Spiel in Dallas gewinnen und mit einem weiteren Sieg wieder etwas Spannung erzeugen. Insgesamt liegen die beiden Mannschaften bei den erzielten Punkten in den ersten vier Spielen gerade einmal acht Punkte auseinander (Dallas +8) und so erwarten wir auch im kommenden Match eine extrem spannende Angelegenheit mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Texas.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Mavericks mit HC +4,5″-Wette mit einer Quote von 1,84 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Timberwolves vs Mavericks auf „Sieg Mavericks mit HC + 4,5″:

Die Mavericks können wahrscheinlich wieder auf die Dienste von Dereck Lively II zurückgreifen, zudem konnte Maxi Kleber im letzten Spiel sein Comeback feiern.

Luka Doncic erzielte in diesen Western Conference Finals bisher im Schnitt über 30 Punkte pro Partie.

Die Timberwolves hatten in den letzten beiden Spielen mit Foul-Trouble zu kämpfen.



Timberwolves vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen trotz der beiden Niederlagen vor heimischem Publikum die Timberwolves mit einer Siegquote von 1,46 klar in der Favoritenrolle. Die Mavericks nehmen wieder die Rolle des Underdogs ein und so steht ein Sieg der Texaner mit einer Quote von 2,47 in den Büchern.

Bei den Gesamtpunkten gehen die besten deutschen Wettanbieter von einer eher defensiv geprägten Partie aus und so wurde die Over/Under-Line bei 209,5 Punkten und Quoten von etwa 1,9 festgelegt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Timberwolves vs Mavericks Prognose:

Die Timberwolves konnten nach drei Niederlagen in Folge endlich einen Sieg gegen die Mavericks feiern, was vor allem an der starken Defense des Teams von Coach Finch lag. Zudem zeigten sowohl Karl-Anthony Towns als auch Anthony Edwards eine starke Leistung.

Towns traf im Spiel vier seiner fünf Würfe von Downtown und hatte am Ende mit +15 den besten Plus/Minus-Wert seines Teams im Boxscore stehen. Edwards avancierte mit 29 Punkten zum Topscorer der Timberwolves und verpasste mit zehn Rebounds und neun Assists ein Triple Double nur knapp.

Dieses gelang zwar auf der Gegenseite Luka Doncic mit 28 Punkten, 15 Rebounds und 10 Assists, der Slowene zeigte sich jedoch nicht so effektiv im Abschluss wie noch in den ersten drei Partien der Serie und kam auf eine Wurfquote von nur 33,3 Prozent. Co-Star Kyrie Irving erlebte einen schwachen Abend und erzielte lediglich 16 Punkte bei 18 Versuchen aus dem Feld.

Mit Dereck Lively fehlte zudem eine wichtige Stütze der Mavericks in diesen Playoffs im Frontcourt. So verloren die Mavericks erstmals das Points-in-the-Paint-Duell mit 36-46, welches zuvor immer gewonnen wurde.

Timberwolves - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 105:100 Mavericks (A), 107:116 Mavericks (A), 108:109 Mavericks (H), 105:108 Mavericks (H), 98:90 Nuggets (A).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 100:105 Timberwolves (H), 116:107 Timberwolves (H), 109:108 Timberwolves (A), 108:105 Timberwolves (A), 117:116 Thunder (H).

Letzte 5 Spiele Timberwolves vs. Mavericks: 105:100 (A), 107:116 (A), 108:109 (H), 105:108 (H), 121:87 (H).



In den bisherigen vier Partien konnten jeweils beide Teams immer die 100 Punkte Marke knacken, auch wenn dies den Mavs im letzten Duell nur hauchdünn gelang. Solltet ihr zum Beispiel mit dem Favoriten in eurem Wett Tipp für das Spiel zwischen den Timberwolves und Mavericks gehen wollen, könnte sich eine „Sieg Timberwolves & Beide Teams über 100 Punkte“-Wette mit einer Quote von 3,20 als sehr lohnend herausstellen. Der gleiche Tipp mit einem Erfolgreichen Ende für die Mavericks steht sogar mit einer Quote von 4,75 in den Büchern und könnte ganz einfach durch die Nutzung einer Freiwette risikofrei gestaltet werden.

Im Schnitt wurden in den Spielen dieser Western Conference Finals 214,5 Punkte aufgelegt. Wir würden auch in der kommenden Partie eher zu einer „Über 209,5 Punkte“-Wette tendieren, auch wenn diese Marke im letzten Spiel mit 205 Punkten knapp verfehlt wurde.

Auf Seiten der Timberwolves hatten die drei besten Spieler des Teams auch in der Nacht auf Mittwoch mit argen Foul-Problemen zu kämpfen. Karl-Anthony Towns foulte etwa zwei Minuten vor dem Ende aus, Edwards und Gobert beendeten die Partie mit fünf Fouls. Sollten die Mavericks im kommenden Duell dieses Trio wieder in eine ähnliche Situation bringen können, könnte schon ein etwas besserer Abschluss aus der Distanz die Partie zugunsten der Texaner entscheiden, oder eben ein normaler Abend von Kyrie Irving.

Unser Timberwolves - Mavericks Tipp: Sieg Mavericks mit HC +4,5

Die Mavericks können mit einem weiteren starken Auftritt in Minnesota die Serie gegen die Timberwolves entscheiden und erstmals seit 2011 wieder in die Finals einziehen. Sollte Lively wieder fit sein, spricht vieles für eine weitere enge Partie, die auf Seiten der Texaner jederzeit durch einen starken Auftritt ihrer beiden Stars auch spät im Spiel entschieden werden kann.