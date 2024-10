Tottenham - Alkmaar Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 11:00 Uhr Tottenham - Alkmaar Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Verteidigen die Spurs die perfekte EL-Heimbilanz?

Unser Tottenham - Alkmaar Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.10.2024 lautet: Im Wett Tipp heute erwarten wir einen abgezockten Gastgeber, der sich seiner neuen Stärken bewusst ist.

Die grundsätzliche Annahme in unserer Tottenham Alkmaar Prognose ist ein Heimsieg. Im Tottenham Hotspur Stadium bestritten die Lily Whites bislang sechs Europa-League-Heimspiele. Davon gewannen die Gastgeber jede einzelne Partie und stellten ein formidables Torverhältnis von 18:0 auf.

Zusätzlich reist Alkmaar mit einer grausamen Form auf die Insel. Die Kaaskoppen holten in ihren vier vorangegangenen Pflichtspielen null von zwölf möglichen Punkten. In unserem Tottenham Alkmaar Wett Tipp heute verlängert sich diese Serie um eine weitere Partie. Bei ODDSET wählen wir eine Quote von 1,85 und spielen „Sieg Tottenham & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Alkmaar auf „Sieg Tottenham & Über 2,5 Tore“:

Die letzten 7 Pflichtspiele der Spurs enthielten allesamt „Über 2,5 Tore“.

Alkmaar ist seit 4 Pflichtspielen punktlos.

Tottenham gewann bisher jedes Europa-League-Heimspiel im Tottenham Hotspur Stadium (6 Siege, 18:0 Tore).

Tottenham vs Alkmaar Quoten Analyse:

Der Unterschied beim Leistungs-Niveau sowie die derzeiten Formkurven beider Mannschaften ergeben in den Tottenham Alkmaar Quoten ein unumstößliches Bild. Die Lily Whites werden bei Siegquoten von unter 1,50 als Gewinner erwartet.

Für die besten Wettanbieter gibt es keinen Zweifel am Status der niederländischen Gäste. Vergleicht ihr die Tottenham Alkmaar Wettquoten auf dem Markt, findet ihr teilweise Siegquoten von 7,00 für einen Dreier der Kaaskoppen.

Tottenham vs Alkmaar Prognose: Das schöne Spiel

Es gibt verschiedene Taktiken im Fußball und unterschiedliche Wege, ein Spiel zu gewinnen. Ange Postecoglou ist ein Verfechter purer Offensive, gepaart mit hohem Risiko und gewagten Pressingsequenzen.

Unerwünschte Resultate können vorkommen, doch sie werden den Spurs-Coach nicht dazu bewegen, das Risiko in seinem Spiel zu minimieren. So ergeben sich regelmäßig torreiche Begegnungen mit Beteiligung der Hausherren. Zuletzt endeten sieben Pflichtspiele in Folge mit „Über 2,5 Toren“ in der Partie.

Befeuert durch das hohe Tempo der einzelnen Spieler sind die Lilywhites in dieser Saison unfassbar stark bei Kontern, darauf müssen auch die Gäste im Tottenham Alkmaar Tipp achten. In sieben Premier-League-Partien erzielte Tottenham 18 Tore (2.), sieben davon (!) durch das schnelle Umschaltspiel von Defensive auf Angriff (1.).

Die nächstbesten Mannschaften stehen bei drei Kontertoren. Was den Vergleich der erwartbaren Tore aller Premier-League-Teams angeht, belegen die Hausherren ebenfalls den ersten Platz (17,0 xG).

Tottenham - Alkmaar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 4:1 West Ham (H), 2:3 Brighton (A), 2:1 Ferencvaros (A), 3:0 Manchester United (A), 3:0 Qarabag (H).

Letzte 5 Spiele Alkmaar: 1:2 PSG Eindhoven (H), 0:1 Fortuna (A), 0:2 Bilbao (A), 1:2 Utrecht (H), 3:2 Elfsborg (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Alkmaar: -

Durchschnittlich fielen in allen Premier-League-Partien der Saison 2,88 Tore pro Spiel. Nur die Spurs erzielten allein 2,3 eigene Treffer pro Begegnung. Wettbewerbsunabhängig jubelte Ange Postecoglou zuletzt in vier von sechs Paarungen über mindestens drei Treffer seiner Mannschaft.

Die bisherigen beiden Europa-League-Partien gewann Tottenham (3:0 vs. Qarabag, 2:1 vs. Ferencvaros) und erzielte insgesamt fünf Treffer. Als eines von nur fünf Teams in diesem Wettbewerb haben die Gastgeber somit noch keinen Punkt abgegeben.

Für Alkmaar könnte diese Nummer ziemlich übel enden. Der Tabellenfünfte aus der Eredivisie verlor jüngst vier Pflichtspiele in Serie und ging in zwei der letzten drei Partien ohne eigenen Treffer vom Feld.

Auswärts gab es für die Kaaskoppen in fünf der sechs vorangegangenen Gastauftritte eine Niederlage und als klarer Außenseiter gegen die Spurs droht in der Tottenham Alkmaar Prognose der nächste Rückschlag.

Alkmaar gewann am ersten Spieltag ein torreiches Duell gegen Elfsborg (3:2), musste sich danach aber Bilbao (0:2) geschlagen geben. Maarten Martens war vor allem mit seiner Hintermannschaft unzufrieden, die in beiden Begegnungen „Über 1,5 Gegentore“ zugelassen hatte.

So seht ihr Tottenham - Alkmaar im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 21 Uhr, Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham

Übertragung TV: RTL+, Sky

Übertragung Stream: RTL+, Sky

Englische Konkurrenten gaben Alkmaar als Gast in den vorangegangenen Duellen regelmäßige Lehrstunden. Die Kaaskoppen verloren in der Ferne ihre letzten acht Vergleiche mit englischen Teams.

Jedes dieser acht Auswärtsspiele endete nicht, bevor dem Vertreter von der Insel nicht mindestens zwei Tore gelungen waren. Das klingt nicht gerade vielversprechend für den Tottenham vs Alkmaar Tipp.

Tottenham vs Alkmaar: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Gray, Davies, Sarr, Bissouma, Bergvall, Moore, Lankshear, Werner

Ersatzbank Tottenham: Forster, Austin, Dorrington, Van de Ven, Cassanova, Betancur, Maddison, Kulusevski, Johnson, Ajayi, Solanke

Startelf Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, Wolfe, Clasie, Belic, Poku, Mijnans, van Bommel, Parrott

Ersatzbank Alkmaar: Verhulst, Zoet, Berkhout, de Wit, Kasius, Koopmeiners, Smit, Kwakman, Buurmeester, Lahdo, Addai

Ange Postecoglou scheute in den bisherigen Conference-League-Begegnungen nicht davor zurück, seine Aufstellung ordentlich durchzuwürfeln. Das ist eine mögliche Erklärung für die bereits 3,5 zugelassenen erwartbaren Gegentore.

Im Vergleich mit der Konkurrenz in der Europa League verstecken sich die Hausherren damit im unteren Drittel. Das lockt uns zu einer Wette ohne Einzahlung auf „Über 3,5 Tore“ im Spiel, mit Quoten von circa 2,20 in der Tottenham gegen Alkmaar Prognose.

Unser Tottenham - Alkmaar Tipp: Sieg Tottenham & Über 2,5 Tore

Egal, ob die Spurs in Bestbesetzung oder mit einigen Wechseln in der Startelf auftreten, sie sollten den Vergleich mit den formschwachen Kaaskoppen für sich entscheiden. Typisch für die Lilywhites erwarten wir ebenfalls mindestens drei Tore im Laufe der Partie.