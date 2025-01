Tottenham - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 04.01.2025

SPORT1 Betting 02.01.2025 • 23:00 Uhr Tottenham - Newcastle Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Sind die Magpies ein Kandidat für die Königsklasse?

Unser Tottenham - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.01.2025 lautet: Formstark reist Newcastle nach London und nimmt gegen die Spurs den nächsten Sieg ins Visier. Im Wett Tipp heute erwarten wir eine unterhaltsame Begegnung, inklusive vieler Treffer.

Innerhalb weniger Wochen haben die Magpies ein Momentum kreiert, mit dem sie sogar als Sieger für eine Tottenham Newcastle Prognose nicht ausgeschlossen werden können. Tabellarisch haben sich die Gäste derzeit mit dem fünften Platz arrangiert - eine Position, die Tottenham (11.) ebenfalls gerne inne hätte.

Den Lilywhites fehlt jedoch jegliche Konstanz und nur ein Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen hat Ange Postecoglou immer tiefer in die Kritik rutschen lassen. Auf seine Offensive ist aber weiterhin Verlass, weshalb wir den Tottenham Newcastle Wett Tipp heute voller Zuversicht auf “Über 3,5 Tore” abgeben.

Dafür haut Merkur Bets eine Quote von 1,87 raus.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Newcastle auf “Über 3,5 Tore”:

70 Prozent der Heimspiele von Tottenham enthielten “Über 3,5 Tore”.

Newcastle erzielte 16 Tore in den letzten 5 Pflichtspielen (3,2 pro Partie).

Tottenham erzielte 61 Prozent der 41 Saisontore (25) im eigenen Stadion.

Tottenham vs Newcastle Quoten Analyse:

Das zweite Premier-League-Spiel im Kalenderjahr 2025 findet im Tottenham Hotspur Stadium statt und verspricht großartige Unterhaltung. Bei unserem Merkur Bets Test haben wir relativ ausgeglichene Tottenham Newcastle Wettquoten gefunden.

Zu Hause werden die Spurs mit Tottenham Newcastle Quoten von circa 2,90 als leichter Außenseiter betrachtet. Das sollte beim Blick auf die Formkurven beider Mannschaften zur Zeit niemanden überraschen.

Tottenham vs Newcastle Prognose: Kleine Anpassungen

Eddie Howe und seine Mannschaft haben sich im Dezember 2024 wieder in die Verlosung um die Champions-League-Plätze gespielt und zusätzlich ein Ticket für das Carabao-Cup-Halbfinale gezogen.

Die Magpies hatten nach der 2:4-Niederlage gegen Brentford offensichtlich die Nase voll von der eigenen Inkonstanz und fanden mittels geringer Veränderungen den Schlüssel zum aktuellen Momentum.

Im Anschluss an die erwähnte Niederlage gegen Brentford (2:4) gewann Newcastle fünf Pflichtspiele in Serie. Das Torverhältnis über diesen Zeitraum war phänomenal (16:1) und kein Gegner zu groß. Unser Tottenham vs. Newcastle Tipp hält die Tür für einen weiteren Dreier der Gäste offen.

Trainer Howe hielt an seinem System (4-3-3) fest, tauschte jedoch die Aufgaben von Sandro Tonali und Kapitän Bruno Guimaraes. Der Italiener stand in sieben der letzten acht Pflichtspiele als einziger Sechser auf dem Feld. Die Magpies verloren keine dieser sieben Begegnungen (5S, 2U) und fanden immer besser in Tritt.

Tottenham - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:2 Wolverhampton (H), 0:1 Nottingham (A), 3:6 Liverpool (H), 4:3 Manchester United (H), 5:0 Southampton (A).

Letzte 5 Spiele Newcastle: 2:0 Manchester United (A), 3:0 Aston Villa (H), 4:0 Ipswich (A), 3:1 Brentford (H), 4:0 Leicester (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Newcastle: 1:2 (A), 1:1 (H), 0:4 (A), 4:1 (H), 1:6 (A).

Vorne trat Alexander Isak endlich wieder als kontinuierlicher Knipser in Erscheinung. Der Mittelstürmer erzielte zuletzt in sechs aufeinanderfolgenden Ligaspielen mindestens einen Treffer (8) und jubelte über zehn Tore in den letzten zehn Premier-League-Begegnungen.

Für unsere Tottenham vs. Newcastle Prognose ist ein weiterer Treffer des Schweden vorgesehen.

Zu Gast bei den Spurs muss Eddie Howe auf Innenverteidiger Fabian Schär verzichten, der wegen einer Gelbsperre nicht auf dem Feld stehen darf. Ohne den gesetzten Spieler in der Viererkette steigt die Wahrscheinlichkeit für Gegentreffer.

Vor allem sollte die Offensive der Gastgeber in keiner Partie unterschätzt werden. Tottenham erzielte ligaweit die zweitmeisten Tore (41) und jubelte über 61 Prozent der Saisontreffer (25) im eigenen Stadion.

Für unseren Tottenham vs. Newcastle Tipp wären "Tottenham über 1,5 Tore" eine Wohltat. Immerhin haben die Gastgeber in 70 Prozent ihrer Heimspiele mindestens zwei Treffer erzielt.

So seht ihr Tottenham - Newcastle im TV oder Stream:

04. Januar 2025, 13.30 Uhr, Tottenham Hotspur Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Vertrauen für unsere Tottenham gegen Newcastle Prognose schöpfen wir aus den vorangegangenen Heimspielen der Lilywhites. Die letzten drei Heimspiele der Spurs endeten jeweils mit mindestens vier Toren im Spiel.

Auf die gesamte Spielzeit bezogen, fielen in 70 Prozent der Liga-Heimspiele von Tottenham “Über 3,5 Tore”. Darüber hinaus boten die Paarungen im Tottenham Hotspur Stadium in 80 Prozent der Liga-Begegnungen beiden Fanlagern einen Grund zum Torjubel.

Tottenham vs Newcastle: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Forster, Porro, Gray, Dragusin, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Kulusevski, Son, Solanke

Ersatzbank Tottenham: Austin, Dorrington, Reguilon, Bergvall, Olusesi, Sarr, Johnson, Werner, Lankshear

Startelf Newcastle: Dubravka, Trippier, Kelly, Burn, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Isak, Gordon

Ersatzbank Newcastle: Vlachodimos, Livramento, Longstaff, Willock, Miley, Barnes, Almiron, Osula

Tottenham gewann zuletzt nur eine von sieben Liga-Begegnungen und rutschte im Premier-League-Tableau bis auf den elften Rang ab. Newcastle hingegen gewann vier Premier-League-Spiele in Serie.

Zusätzlich entschieden die Magpies vier der fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen mit den Lilywhites (1N) für sich. Die Favoritenrolle der Gäste wird sogar noch größer. Tottenham wartet seit fünf PL-Heimspielen auf einen Dreier.

Unser Tottenham - Newcastle Tipp: Über 3,5 Tore

Die gewünschte Punktzahl erreichten Ange Postecoglou und seine Schützlinge zuletzt nur selten. Dafür unterhielten die Spurs das englische Publikum bereits mit sehr vielen torreichen Begegnungen. Ein Duell mit mindestens vier Treffern prognostizieren wir auch für den bevorstehenden Vergleich mit den Magpies.