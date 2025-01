Turin FC - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2025

Die erste Saison der Alten Dame unter Thiago Motta ist nur schwer zu greifen. Juve ist das einzige ungeschlagene Team der Serie A, kann wegen der zahlreichen Unentschieden aber nur mit Mühe den Anschluss an die Top 4 halten. In unserer Turin FC Juventus Prognose bleiben die Gäste ungeschlagen.

Darum tippen wir bei Turin FC vs Juventus auf “Juventus gewinnt ohne Gegentor”:

Turin FC vs Juventus Quoten Analyse:

Das Derby della Mole ist in den vergangenen Jahren zu einer ziemlich einseitigen Angelegenheit geworden. Die Alte Dame gewann fünf der sechs vorangegangenen Aufeinandertreffen. Die Favoritenrolle ist den Gästen in den Turin FC Juventus Quoten somit auf keinen Fall zu nehmen.

Turin FC vs Juventus Prognose: Zu schwach für die Top-Teams

Das Manko vor dem gegnerischen Tor greifen wir im Turin FC vs. Juventus Tipp umgehend auf. In den letzten Turiner Stadt-Derbys schlugen sich die Hausherren bereits mit einem ähnlichen Problem herum.

Turin FC - Juventus Statistik & Bilanz:

In der Ferne konnte Thiago Motta mit seiner Mannschaft bis jetzt noch am ehesten überzeugen. Juve holte bis jetzt 2,00 Punkte pro Auswärtsspiel bei einem soliden Torverhältnis von 15:6.

Die Verteidigung war in den meisten Auswärtsspielen voll auf der Höhe und verhinderte in 62 Prozent der Gastauftritte einen Gegentreffer. Das trauen wir den Gästen in unserem Turin FC vs. Juventus Tipp erneut zu.