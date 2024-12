Udinese - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2024

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 09:00 Uhr Udinese - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie hat die SSC die beiden Niederlagen verkraftet?

Unser Udinese - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.12.2024 lautet: Nach zwei Pflichtspiel-Pleiten am Stück ist Napoli auf Wiedergutmachung aus. Diese trauen wir den Gästen im Wett Tipp heute auch zu.

Vom 6. Spieltag an stand die SSC Neapel an der Spitze der Serie-A-Tabelle. Nach der 0:1-Heimpleite gegen Lazio Rom am vergangenen Wochenende mussten die Männer von Coach Antonio Conte aber Atalanta Bergamo vorbeiziehen lassen. Am 16. Spieltag wollen die Partenopei an Platz 1 dranbleiben oder die Pole Position sogar wieder zurückerobern. Dafür müsste Napoli das Gastspiel am Samstag in Udine gewinnen. Laut den Quoten der Udinese Neapel Prognose stehen die Chancen dafür recht gut.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,20 bei ODDSET den Udinese Neapel Wett Tipp heute “Sieg Neapel & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Udinese vs Neapel auf “Sieg Neapel & Über 1,5 Tore”:

Udine wartet seit 17 Duellen auf einen Sieg gegen Neapel

Napoli ist seit 6 Liga-Gastspielen ohne Niederlage

Die “Friulani” konnten nur eines der vergangenen 6 Spiele für sich entscheiden

Udinese vs Neapel Quoten Analyse:

Die SSC musste zwar die Tabellenführung abgeben, steht aber immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz mit einem Rückstand von zwei Punkten. Die “Friulani” sind dagegen in den letzten Wochen auf Rang 9 abgerutscht. So schicken die Udinese vs Neapel Quoten der Wettanbieter mit deutscher Lizenz die Gäste als Favoriten ins Spiel.

Für einen Dreier der Partenopei klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,78. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Heimmannschaft Udinese vs Neapel Wettquoten zwischen 5,00 und 5,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs Neapel Prognose: Die SSC freut sich auf den Lieblingsgegner

Der Verein aus Udine war unter dem neuen Coach Kosta Runjaic toll in die neue Saison gestartet. Nach dem 4. Spieltag standen die Bianconeri sogar an der Tabellenspitze. Dieses Niveau konnten die “Friulani” allerdings nicht halten. Mit dem 2:1 am vergangenen Spieltag in Monza konnte Udinese eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg (1U, 4N) beenden. Aktuell steh das Team aus Udine auf Rang 9. Der Rückstand auf Platz 6 ist auf sieben Punkte angewachsen. Die Fans träumen von einer Rückkehr in den Europapokal, da würden Punkte im Udinese Neapel Tipp gerade recht kommen.

Letztmals war der Verein 2013/14 international am Start. Probleme macht die Offensive. 18 Treffer nach 15 Spielen sind der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle. Vier der sechs Siege holte Udinese im eigenen Stadion. Seit zwei Spielen ist man aber vor den eigenen Fans ohne eigenen Treffer. Das 2:1 in Monza war der erste Liga-Dreier in der Fremde nach fünf erfolglosen Partien (1U, 4N). Bei den abgefangenen Bällen pro Spiel steht die Mannschaft auf Platz 2 (8,7). Allerdings liegt man bei den Fouls pro Spiel und den Roten Karten auch auf Rang 3.

Die SSC hatte unter dem neuen Coach Antonio Conte einen sensationellen Start hingelegt. Der Trainer hatte einer in der Vorsaison leblosen Mannschaft auf einmal wieder Leben eingehaucht und an die Tabellenspitze der Serie A geführt. Prunkstück war die extrem stabile Defensive. Dann standen für Napoli innerhalb weniger Tage gleich zwei Duelle gegen Lazio Rom an. Das erste Duell im Pokal schien für den Verein bei so vielen Wechseln in der Startelf nicht den allerhöchsten Stellenwert zu haben.

So kassierte Neapel in Rom eine 1:3-Pleite. Doch drei Tage später sollte im Stadion Armando Diego Maradona in der Liga die Revanche folgen. Dabei hatten die Hausherren zwar leicht die Nase vorne, ließen aber zwei große Chancen liegen und gingen so mit einem 0:1 vom Platz. Einiges an Kritik blieb am Romelu Lukaku hängen. Der Belgier hatte sich mit fünf Toren und vier Assists eigentlich gut bei der SSC eingelebt, doch seit 217 Minuten ist der Angreifer ohne Tor. Nun fällt auch noch Khvicha Kvaratskhelia aus. Zehn Gegentore in 15 Partien werden trotzdem von keinem anderen Team unterboten.

Udinese - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 2:1 Monza (A), 0:2 Genua (H), 1:1 Empoli (A), 1:2 Atalanta Bergamo (A), 0:2 Juventus Turin (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 Lazio Rom (H), 1:3 Lazio Rom (A), 1:0 FC Turin (A), 1:0 AS Rom (H), 1:1 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele Udinese vs Neapel: 1:1 (H), 1:4 (A), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:2 (A)

Neapel führt die Bilanz gegen Udine mit 38 Siegen zu 17 Niederlagen recht klar an (32U). In Friaul haben die Hausherren aber mit 13 Erfolgen zu zehn Pleiten (20U) knapp die Nase vorne.

Seit 17 Duellen (3U, 14N) und acht Heimspielen (3U, 5N) warten die Bianconeri allerdings auf einen Sieg gegen die Partenopei, das wird auch laut Udinese Neapel Prognose so bleiben. Die letzten beiden Aufeinandertreffen zu Gast bei den “Friulani” endeten mit einem 1:1.

In den letzten fünf Aufeinandertreffen gingen beide Teams ohne Weiße Weste vom Feld. Auch dieses Mal gehen wir von Treffern auf beiden Seiten aus. Für den Udinese Neapel Tipp “Beide Teams treffen” bekommen wir bei LeoVegas eine Quote von 1,98.

So seht ihr Udinese - Neapel im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 18 Uhr, Blue Energy Stadium, Udine

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich die Rechte an der Serie A bis 2029 gesichert. Der Streaming-Anbieter überträgt alle zehn Serie-A-Partien pro Spieltag. So gibt es auch das Duell zwischen Udinese und Neapel bei diesem Anbieter zu sehen.

Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr im Blue Energy Stadium von Udine.

Udinese vs Neapel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Udinese: Sava - Kristensen, Bijol, Giannetti - Ehizibue, Lovric, Karlström, Zarraga, Kamara - Thauvin, Lucca

Ersatzbank Udinese: Padelli, Piana, Abankwah, Tourè, Ebosse, Kabasele, Zemura, Ebosse, Rui Modesto, Ekkelenkamp, Atta, Pizarro, Brenner, Iker Bravo

Startelf Neapel: Meret - DiLorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Neres

Ersatzbank Neapel: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Zerbin, Gilmour, Folorunsho, Simeone, Ngonge, Raspadori

Die Hausherren können Profis wie Payero, Sanchez, Okoye und Davis nicht auf den Spielberichtsbogen schreiben.

Bei den Gästen fallen laut Udinese gegen Napel Prognose Mazzocchi und Kvaratskhelia verletzt aus.

Unser Udinese - Neapel Tipp: Sieg Neapel & Über 1,5 Tore

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher: Alles spricht für einen Sieg der Gäste. Udinese gehörte in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern von Napoli.

Zudem wollen die Partenopei eine Reaktion auf die letzten beiden Pleiten gegen Lazio zeigen, während Udinese längst nicht mehr so formstark ist wie zu Beginn der Saison. Zudem ist die SSC seit sechs Serie-A-Gastspielen ungeschlagen. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.