Ulm - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2024

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 23:00 Uhr Ulm - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Nächstes Unentschieden der Ulmer Remiskönige?

Unser Ulm - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.12.2024 lautet: Beide wollen mit einem Sieg einen Befreiungsschlag landen. Wir erwarten eine muntere Partie und in unserem Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

Im Rahmen des 14. Spieltags der 2. Bundesliga gibt es gleich zwei direkte Duelle im Tabellenkeller. In unserer Ulm Fürth Prognose beschäftigen wir uns mit der Begegnung des 16. gegen den 14. Vor diesem Spieltag trennen die beiden Kontrahenten nur zwei Punkte. Der SSV könnte also mit einem Sieg zumindest am kommenden Gegner vorbeiziehen. Die Gäste hingegen könnten sich mit einem Dreier ein kleines Polster auf die Abstiegsränge verschaffen. Insofern gehen wir davon aus, dass beide Teams auf Sieg spielen werden und sich hier ein munteres Match ergeben könnte.

Wir entscheiden uns für den Ulm Fürth Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,68 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Ulm vs Fürth auf „Beide Teams treffen“:

Fürth kassierte in jedem der letzten 9 Pflichtspiele Gegentreffer.

Die Franken erzielten in den letzten 3 Zweitliga-Auswärtspartien 6 Tore.

Beide sehnen sich nach sieglosen Wochen nach dem Befreiungsschlag.

Ulm vs Fürth Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen sich immer mehr als Apple Pay Wettanbieter klassifizieren, erwarten ein enges Match. Das jedenfalls legen die Ulm Fürth Quoten nahe. Denn die Unterschiede bei den Quoten für die entsprechenden Siegwetten sind nur gering. Wer auf einen Heimsieg setzt, kann mit Quoten um 2,45 rechnen.

Dagegen liegen die Ulm Fürth Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg der Gäste im Schnitt bei 2,80. Im Falle des alles andere als unwahrscheinlichen Unentschiedens winkt das 3,5-fache des Wetteinsatzes.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs Fürth Prognose: Duell auf Augenhöhe

Die Ulmer haben sich in den letzten Wochen als Remis-Spezialisten etabliert. Beim 2:2 bei der Hertha am vergangenen Spieltag teilten sich die Spatzen zum vierten Mal in einem Zweitliga-Spiel in Folge die Punkte. Nach zwei vorherigen Nullnummern gegen Schalke und in Magdeburg konnten sie zudem auch mal wieder treffen.

Man kann es positiv formulieren, indem man erklärt, dass aktuell nur zwei Teams im Unterhaus länger ungeschlagen sind als der SSV. Tatsächlich überwiegt wohl aber das Negative, denn auf der anderen Seite hat der Aufsteiger keine der letzten sechs Zweitliga-Partien gewonnen. Vor den vier Remis hatte es zwei Niederlagen gegeben.

Kein anderer Klub wartet derzeit so lange auf einen Dreier wie die Spatzen. Zu Hause haben sie nur eines ihrer bisherigen sechs Ligaspiele in dieser Saison gewonnen. Mit nur einem weiteren Remis und schon vier Heimniederlagen ist der SSV derzeit das schlechteste Heimteam der 2. Bundesliga.

Interessant: Trotz Platz 18 in der Heimtabelle haben nur drei Klubs zu Hause weniger Gegentore kassiert als der Aufsteiger (8). Auf der anderen Seite hat lediglich Regensburg (2) daheim seltener getroffen als der SSV (6). Dennoch erwarten wir in unserer Ulm Fürth Prognose auch vom Gastgeber mindestens einen Treffer.

Ulm - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 2:2 Hertha (A), 0:0 Magdeburg (A), 0:0 Schalke (H), 1:1 Darmstadt (A), 0:1 Karlsruhe (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:3 Karlsruhe (H), 0:1 Köln (A), 1:5 Darmstadt (H), 0:1 Regensburg (A), 4:3 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Ulm vs. Fürth: 0:1 (A), 2:2 (H), 0:0 (H), 0:2 (A), 2:2 (H)

Das liegt mitunter daran, dass die Gäste aus dem Frankenland in jedem ihrer letzten neun Pflichtspiele mindestens ein Gegentor kassierten. In sieben dieser letzten neun Partien waren es sogar mindestens zwei Gegentreffer. Am vergangenen Wochenende waren es drei Gegentore, die zur 2:3-Heimniederlage gegen Karlsruhe führten.

Damit ging auch das Trainerdebüt von Jan Siewert in die Hose, dessen Team selbst eine 1:0-Pausenführung nicht in Zählbares ummünzen konnte. Für das Kleeblatt war das die dritte Liga-Pleite in Serie. Mehr Niederlagen am Stück gab es zuletzt vor über sieben Jahren. Mit der Pleite in der zweiten Runde des DFB-Pokals verlor Fürth gar die letzten vier Pflichtspiele.

Überhaupt konnten die Franken gerade mal eines ihrer letzten zehn Pflichtspiele für sich entscheiden. Sieben der übrigen neun Partien haben sie verloren (2U). Mit 13 Punkten nach 13 Spieltagen spielen sie die drittschwächste Saison ihrer Zweitliga-Geschichte. Immerhin: zwei der bisherigen drei Dreier in dieser Spielzeit gab es in der Fremde.

Nach alledem ist bei den Ergebniswetten das Remis ein naheliegendes Ergebnis. Wenn ihr euch freies Wettguthaben über einen Bonus, wie zum Beispiel den Betway Willkommensbonus besorgen könnt, dann wäre der Ulm Fürth Tipp auf eine Punkteteilung mehr als nur einen Versuch wert.

So seht ihr Ulm - Fürth im TV oder Stream:

01. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Donaustadion, Ulm

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Bekanntlich werden die Spiele aus der 2. Bundesliga bei Sky im TV und Stream übertragen. Dazu gehört auch die Begegnung der Spatzen gegen das Kleeblatt. Alternativ lässt sich dieses Duell im Rahmen eines Partnerprogramms auch bei WOW streamen.

Es ist das insgesamt 34. Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs. Die letzten Duelle fanden allerdings 2001 und früher statt und haben deshalb für unsere Ulm Fürth Prognose keine Relevanz.

Ulm vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Thiede; Gaal, Strompf, Kolbe; Meier, Hyryläinen, Brandt, Rösch, Krattenmacher, Telalovic, Keller

Ersatzbank Ulm: Seybold, Castelle, Chessa, Kahvic, Ludwig, Röser, Allgeier, Ulrich, Higl

Startelf Fürth: Noll; Dietz, Jung, Itter; Asta, Bansé, Green, Gießelmann, Hrgota; Futkeu, Massimo

Ersatzbank Fürth: Körber, Meyerhöfer, Mhamdi, Michalski, Münz, Müller, Pfaffenrot, Motika, Mustapha

Interessanter ist da schon der Fakt, dass die Spielvereinigung zwei ihrer drei bisherigen Siege gegen die anderen beiden Aufsteiger Regensburg und Münster holte. Saisonübergreifend konnten die Franken die letzten drei Duelle mit einem Aufsteiger aus der 3. Liga für sich entscheiden.

Dennoch würden wir aus bereits erwähnten Gründen bei unserem Ulm Fürth Tipp nicht in Richtung der Gäste tendieren. Einen Auswärtssieg halten wir zwar nicht für unwahrscheinlich. Aber für in etwa gleich wahrscheinlich halten wir eben auch einen Heimdreier.

Unser Ulm - Fürth Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Klubs sammelten in den letzten Wochen nur wenige Argumente für einen Sieg im direkten Duell. Für beide Klubs könnte es aber ein richtungsweisendes Spiel sein. Die Ulmer würden mit einem Dreier die Abstiegsränge in jedem Fall verlassen, während sich die Fürther ein kleines Polster auf eben diese aufbauen könnten.

Auf der anderen Seite bedeutet eine Niederlage für beide Klubs ein noch tieferes Abrutschen in den Tabellenkeller. Allen voran die Gäste kassierten zuletzt regelmäßig Gegentreffer, schafften es auf der anderen Seite aber auch auf die Anzeigetafel. Da der Spielausgang für uns völlig offen ist, erachten wir eine Torwette als vermeintlich sicherste Option.