Union Berlin - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten 15.01.2025

SPORT1 Betting 14.01.2025 • 11:00 Uhr Union Berlin - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer punktet im Krisenduell?

Unser Union Berlin - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.01.2025 lautet: Die Fuggerstädter gehören eigentlich nicht zu den Lieblingsgegnern der Eisernen, doch im Wett Tipp heute dürfen die Köpenicker auf etwas Zählbares hoffen.

Schaut man in der Bundesliga auf die vergangenen drei Spieltage stehen zwei Teams ganz unten: Union Berlin (1 Punkt) und der FC Augsburg (0 Punkte). Dadurch rückt die Gefahrenzone für beide Vereine immer näher. Zum Abschluss der Hinrunde treffen beide Mannschaften am Mittwoch an der Alten Försterei direkt aufeinander.

Die Buchmacher schlagen sich bei der Union Berlin Augsburg Prognose recht klar auf die Seite der Hausherren. Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten den Union Berlin Augsburg Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Augsburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Augsburg ist das zweitschwächste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison

Saisonübergreifend ist der FCA seit 11 BL-Auswärtsspielen sieglos

Union hat nur eines der letzten 8 Liga-Heimspiele verloren

Union Berlin vs Augsburg Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle sind beide Vereine auf den Plätzen 12 und 13 Nachbarn. Für die besten Buchmacher spielt aber für die Union Berlin vs Augsburg Quoten der Heimvorteil eine große Rolle.

So sind die Eisernen mit Siegquoten zwischen 1,80 und 1,85 die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Auswärtsmannschaft Union Berlin gegen Augsburg Wettquoten im Schnitt von 4,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Augsburg Prognose: Wie verläuft der Heimauftakt für den neuen Coach?

Am Samstag feierte Steffen Baumgart in Heidenheim sein Pflichtspiel-Debüt als Trainer von Union Berlin. Die Eisernen spielten zunächst auch mutig nach vorne, doch nach dem Rückstand und dem Platzverweis für Rothe kippte das Spiel zugunsten des FCH. So kassierten die Köpenicker mit dem 0:2 die fünfte Auswärtspleite nacheinander und sind insgesamt seit neun Bundesliga-Spielen sieglos (3U, 6N). Vor allem fehlt es an Durchschlagskraft im Angriff.

Zum sechsten Mal in 16 Liga-Partien gelang kein eigener Treffer. 14 Tore bedeuten die drittschlechteste Ausbeute der Liga und einen neuen Vereins-Negativrekord zum Vergleichszeitpunkt. Hinzu kommt die zweitschwächste Chancenverwertung (20,3 Prozent). Den bis dato letzten Sieg gab es am 7. Spieltag mit einem 2:0 in Kiel. Die Berliner haben noch vier Punkte Polster auf die Abstiegszone. Nur in der Vorsaison hatte der FCU in der Bundesliga nach 16 Spieltagen weniger Punkte auf dem Konto (14) als derzeit (17).

Die Luft für den FC Augsburg und Coach Jess Thorup wird immer dünner. Schon nach dem 1:5 zu Gast in Kiel vor der kurzen Winterpause wackelte der Stuhl des Trainers bedenklich. Rang 16 ist nur noch drei Zähler entfernt. Lediglich Bochum und Kiel haben eine schlechtere Tordifferenz als die Fuggerstädter. Vor allem in der Fremde kriegt der FCA nicht viel gebacken. Der letzte Auswärtssieg gelang am 16. März 2024. Diese Bilanz spielt unserem Union Berlin Augsburg Tipp in die Karten.

Saisonübergreifend ist Augsburg in der Liga seit elf Auswärtsspielen sieglos (2U, 9N). Zudem stellen die bayerischen Schwaben mit zwei Punkten das zweitschwächste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison. Beim 0:1 am Sonntag daheim gegen den VfB kämpfte der FCA, blieb in der Offensive aber wie so oft viel zu bieder und einfallslos. Aus den letzten vier BL-Partien holte die Truppe von Coach Thorup gerade mal einen Punkt. Auch die Abwehr ist alles andere als stabil: 33 Gegentore zum aktuellen Zeitpunkt sind ein neuer Negativrekord für den Verein.

Union Berlin - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:2 Heidenheim (A), 1:4 Werder Bremen (A), 1:1 Bochum (H), 2:3 VfB Stuttgart (A), 1:2 Bayer Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:1 VfB Stuttgart (H), 1:5 Holstein Kiel (A), 0:2 Bayer Leverkusen (H), 2:2 Eintracht Frankfurt (A), 5:4 n.E. Karlsruher SC (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Augsburg: 0:2 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 2:2 (H), 0:2 (A)

Nach 16 Duellen führt Augsburg die Bilanz mit sechs Siegen zu drei Niederlagen an (7U). In der Hauptstadt ist die Statistik mit jeweils einem Sieg und fünf Remis komplett ausgeglichen. Der FCA kassierte in den letzten zehn BL-Spielen gegen Union nur eine Niederlage (5S, 4U).

Die Fuggerstädter sind gegen kein anderes Team in der Bundesliga so lange ungeschlagen wie gegen die Eisernen (8 Spiele). Den direkten Vergleich behalten wir für die Union Berlin Augsburg Prognose natürlich im Hinterkopf.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Bei dieser Paarung treffen die beiden Teams mit den geringsten Expected-Goals-Werten in dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Union kommt auf 17,1 und der FCA auf 16,8. Auch bei den Großchancen schneiden beide ligaweit am schwächsten ab.

Das führt uns zum Union Berlin Augsburg Tipp „Unter 2,5 Tore”. Dafür bekommen wir in der ODDSET App eine Quote von 1,70.

So seht ihr Union Berlin - Augsburg im TV oder Stream:

15. Januar 2025, 20:30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky darf nicht nur alle Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv übertragen, sondern auch die Partien in einer englischen Woche.

Dabei hat der Bezahlsender neun Einzelspiele und zwei Konferenzen im Angebot. Dazu gehört auch das Duell zwischen Union Berlin und Augsburg. Anpfiff in der Alten Försterei ist am Mittwochabend um 20:30 Uhr.

Union Berlin vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Schwolow - Trimmel, Doekhi, Diogo Leite, Skov - R. Khedira, Kemlein - Hollerbach, Vertessen - Jeong - Jordan

Ersatzbank Union Berlin: Klaus, Juranovic, Querfeld, Roussillon, Vogt, Benes, Haberer, Schäfer, Tousart, Ilic, Skarke, Volland

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, M. Bauer - M. Wolf, Jakic, Giannoulis - Onyeka, Rexhbecaj - Claude-Maurice, Essende

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Banks, Gumny, K. Schlotterbeck, Breithaupt, F. Jensen, Kömür, Koudossou, Maier, Mounié, P. Tietz

Bei den Hausherren fehlen verletzungsbedingt Prtajin, Rönnow und Stein. Zudem sitzt Tom Rothe eine Rotsperre ab. In dieser Saison konnten die Eisernen in drei Partien ohne ihren Topscorer (2 Tore, 2 Vorlagen) nicht gewinnen.

Dieser Ausfall hat für die Union Berlin Augsburg Prognose durchaus eine Bedeutung. Die Gäste müssen ohne Kabadayi, Oxford und Pedersen auskommen.

Unser Union Berlin - Augsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Der FCA will am Mittwoch seine gute Bilanz gegen die Eisernen in den Ring werfen. Mehr als einen Punkt trauen wir den Gästen aber nicht zu. Das hat in erster Linie mit der schlechten Ausbeute von Augsburg in der Fremde zu tun.

Auf der Gegenseite sind die Köpenicker an der Alten Försterei weiterhin schwer zu schlagen. In den letzten acht BL-Heimspielen gab es gerade mal eine Pleite (4S, 3U). Da beide Teams mit dem Toreschießen auch ein paar Probleme haben, rechnen wir auch nicht mit vielen Treffern.