Union Berlin - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.24

Unser Union Berlin - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.05.2024 lautet: Mit einem Sieg im direkten Duell würde einem der beiden Teams ein ganz großer Schritt Richtung Klassenerhalt gelingen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass beide Klubs auch gewinnen wollen und deshalb den Weg nach vorne suchen werden.

Purer Abstiegskrimi An der Alten Försterei! Der 14. Union Berlin trifft auf den 15. VfL Bochum. Beide Teams sind punktgleich, die Eisernen haben lediglich das um nur einen Treffer bessere Torverhältnis. Wer diese Partie gewinnt, hat beste Karten auf den Klassenerhalt. Einen Favoriten gibt es in diesem Spiel nicht. Ein Remis würde unter Umständen keinem so richtig helfen, wenn Verfolger Mainz in Heidenheim gewinnt.

Von daher erwarten wir, dass beide Teams auf Sieg spielen und entscheiden uns deswegen für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Bochum auf „Beide Teams treffen“:

Union Berlin konnte in keinem der letzten 5 Heimspiele die Null halten.

Bochum kassierte in jedem der letzten 13 BL-Spiele mindestens ein Gegentor.

Beide Teams müssen im Kampf um den Klassenerhalt auf Sieg spielen.

Union Berlin vs Bochum Quoten Analyse:

Anders als wir sehen die Sportwetten Anbieter hier doch recht klare Vorteile bei einem der beiden Teams - und zwar bei den Gastgebern. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen, wenn auch nur knapp, unter der Marke von 2,00. Mit einem erfolgreichen Tipp auf den VfL kann man hingegen seinen Wetteinsatz vervierfachen.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ liefert noch Quoten bis 1,87. Allzu viele Tore erwarten die Buchmacher in diesem Abstiegsgipfel dabei nicht. Bereits die Wette „Über 2,5 Tore“ wirft Quoten bis 2,00 ab. Die Gegenwette erreicht hingegen Höchstwerte von 1,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Bochum Prognose: Abstiegskampf pur

Am vergangenen Spieltag kam Union Berlin in Mönchengladbach nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Eisernen blieben damit im fünften Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg - zum ersten Mal unter ihrem neuen Trainer Nenad Bjelica. Gerade einmal zwei magere Pünktchen holten die Köpenicker an den letzten fünf Spieltagen.

Doch das ist nicht alles: In diesen letzten fünf Bundesliga-Partien gelang den Berlinern nur ein einziger Treffer - und der war bei der 1:5-Heimklatsche gegen die Bayern auch nicht viel mehr als Ergebniskosmetik. Mit zwei Zählern und 1:8 Toren belegen die Hauptstädter in der Formtabelle der letzten fünf Spieltage den letzten Platz.

Insgesamt blieben die Unioner in 17 Bundesliga-Spielen der laufenden Saison ohne eigenen Treffer und damit im Schnitt in mehr als jedem zweiten Match. Zu Hause konnten sie aber in immerhin acht ihrer letzten zehn Bundesliga-Partien treffen. Erfolgreich waren die Heimspiele unter Bjelica nur zu Beginn.

Aus den ersten fünf Heimpartien unter ihm gab es 13 von 15 möglichen Punkten. Zuletzt gab es aber nur noch vier Zähler aus ebenfalls fünf Heimspielen (1S, 1U, 3N). Die letzten beiden Heim-Begegnungen verloren die Eisernen am Stück, allerdings hießen die Gegner auch Leverkusen und Bayern.

Union Berlin - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 Gladbach (A), 1:5 Bayern (H), 0:2 Augsburg (A), 0:1 Leverkusen (H), 0:0 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 3:2 Hoffenheim (H), 0:1 Wolfsburg (A), 1:1 Heidenheim (H), 1:2 Köln (A), 2:2 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Bochum: 0:3 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 3:2 (H), 1:0 (A)

Bochum landete am vergangenen Spieltag einen regelrechten Befreiungsschlag. Trotz einer 3:0-Führung musste der VfL am Ende doch noch zittern, ehe der 3:2-Heimerfolg über Hoffenheim schließlich feststand und die Serie von acht sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge mit sechs Niederlagen ihr Ende fand. Es war das elfte Mal an den letzten 13 Spieltagen, dass in einer Partie mit Bochumer Beteiligung beide Teams treffen konnten. Dabei kassierten die Ruhrkicker in jeder dieser letzten 13 Partien mindestens ein Gegentor. Selbst konnten sie in 13 der letzten 15 Spiele ein Tor erzielen.

Dem Sieg über die TSG will Bochum nun den zweiten Dreier in Serie folgen lassen. Aber: Mit einer 1-4-10-Bilanz ist der VfL das schlechteste Auswärtsteam im deutschen Oberhaus. Die letzten vier Auswärtspartien haben die Gäste alle verloren. Mit 38 Gegentoren stellen sie zudem die schwächste Auswärts-Defensive der Bundesliga. Insofern wäre für uns auch der Tipp auf „Über 2,5 Tore“ eine Option. Bei Happybet zum Beispiel bringt diese Wette eine Quote von 2,00. Aktuell bietet dieser Bookie auch einen Happybet Willkommensbonus an, der sich wunderbar für diese Wette eignet. Ein 2:1 für eines der beiden Teams ist zumindest für uns das wahrscheinlichste Ergebnis.

Unser Union Berlin - Bochum Tipp: „Beide Teams treffen“

Es wird in diesem Duell so ein wenig auf die Frage ankommen, was den beiden Teams wichtiger ist: Bloß nicht verlieren oder um jeden Preis gewinnen? Fakt ist: Mainz auf dem Relegationsplatz hat nur zwei Punkte weniger als die beiden Kontrahenten und zudem das bessere Torverhältnis. Mit einem eigenen Sieg und einem Remis in Berlin ziehen die Mainzer an den Unionern und Bochumern vorbei. Insofern gehen wir davon aus, dass beide Teams darauf aus sein werden, das direkte Duell zu gewinnen. Das gilt allen voran für die Gäste, die am nächsten Spieltag mit Meister Leverkusen einen ganz dicken Brocken erwarten.