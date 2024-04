Union Berlin - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten|06.04.24

Unser Union Berlin - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Viele Mannschaften wollen in diesen Tagen Tabellenführer Bayer die erste Saisonniederlage zufügen. Doch auch den Eisernen gelingt dies im Wett Tipp heute nicht.

Schon ein paar Mal sah es zuletzt so aus, als würde Leverkusens Serie reißen. Im EL-Hinspiel gegen Qarabag lag Bayer bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit 1:2 zurück (Endstand: 2:2). Im Rückspiel stand es bis zur 93. Minute 1:2. Dieses Mal ging die Werkself mit 3:2 vom Feld. In der Liga führte Hoffenheim bis zur 88. Minute 1:0, doch B04 gewann 2:1. Mit 39 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage ist die erste Meisterschaft nur noch Formsache. Auch zu Gast bei Union Berlin ist die Elf Xabi Alonso der klare Favorit.

Wir spielen mit einer Quote von 2,15 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Leverkusen auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Die Eisernen haben nur eines von 12 Duellen gegen die Werkself gewonnen

Bayer ist seit 39 Pflichtspielen ungeschlagen

Leverkusen kassierte in den letzten 5 Pflichtspielen insgesamt 7 Gegentreffer und spielte nur einmal zu Null



Union Berlin vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Eisernen belegen nach 27 Spieltagen mit 29 Punkten Rang 12. Die Werkself führt die Tabelle mit 23 Siegen und vier Remis souverän an. Aus dieser Konstellation ergibt sich für die Union Berlin vs Leverkusen Prognose eine klare Ausgangslage.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 5,85. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit Siegquoten um 1,58 die klaren Favoriten. Wenn ihr auf den Underdog setzen wollt, bekommt ihr durch einen Sportwetten Bonus eine willkommene Unterstützung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Leverkusen Prognose: Können die Eisernen Leverkusens Serie beenden?

Nach der Hinrunde hatte Union lediglich einen Platz und drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. In der zweiten Saisonhälfte sind die Eisernen in der Tabelle auch gerade mal um drei Plätze geklettert. Das Polster auf die Gefahrenzone wurde aber auf neun Zähler ausgebaut. So findet sich der FCU unter Coach Nenad Bjelica in der Tabelle der Rückserie mit 15 Punkten auf einem guten siebten Platz wieder, nur einen Platz und einen Zähler hinter den Bayern.

Problemzone bleibt die Offensive. Laut Expected-Goals-Wert hätten die Köpenicker 31,2 Tore erzielen können. Zu Buche stehen aber 25 Treffer. Die Berliner schossen also 6,2 Treffer weniger als erwartet. Nur bei Köln (7,1) und Mainz (9,4) ist der Unterschied noch größer. Die Mannschaft braucht 12,6 Versuche für ein Tor. Auch hier brauchen nur Köln (15,3) und Mainz (16,8) noch mehr Versuche für einen Treffer. Bei den reinen Torschüssen ist Union ebenfalls Drittletzter.

Das Spiel gegen Hoffenheim bewies wieder einmal, was für eine mentale Stärke und Siegermentalität Xabi Alonso der Werkself implantiert hat. Die Mannschaft bleibt geduldig und glaubt bis zur allerletzten Sekunden an ihre Qualität. So hat Leverkusen in dieser Saison nach der 80. Minute schon 22 Treffer erzielt. Das ist in den europäischen Top-5-Ligen der Topwert hinter Liverpool. Nur der FC Barcelona hat mehr Punkte in diesem Zeitraum geholt.

Mit dem Sieg gegen die TSG ist der Vorsprung auf die Bayern nun schon auf 13 Zähler angewachsen. Bayer braucht noch drei Siege für den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Zudem kann man auch noch die Titel im DFB-Pokal und in der Europa League gewinnen. Mit 19 Gegentoren hat B04 die beste Defensive der Liga. In den letzten fünf Pflichtspielen spielte man aber nur einmal zu Null und kassierte sieben Gegentreffer. Ein wichtiges Zeichen war natürlich auch die Vertragsverlängerung des Trainers.

Union Berlin - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 Eintracht Frankfurt (A), 3:1 Magdeburg (H), 2:1 Werder Bremen (H), 0:2 VfB Stuttgart (A), 0:2 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Hoffenheim (H), 3:2 Freiburg (A), 3:2 Qarabag (H), 2:0 Wolfsburg (H), 2:2 Qarabag (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Leverkusen: 0:4 (A), 0:0 (H), 0:5 (A), 2:2 (A), 1:1 (H)



Der FC Union gehört zu den Lieblingsgegnern von Bayer. In zwölf Duellen kassierte Leverkusen nur eine Niederlage. Diese einzige Pleite setzte es am 16. Spieltag der Saison 2020/21. Demgegenüber stehen vier Remis und sieben Niederlagen aus Sicht der Köpenicker. Gegen die Werkself kommen die Berliner nur auf neun Tore, mussten aber schon 30 Gegentreffer hinnehmen.

Die Eisernen warten seit drei Duellen gegen B04 auf einen Treffer. Da Bayer aber in den letzten drei Pflichtspielen nie zu Null spielen konnte und insgesamt fünf Gegentore kassierte, könnte diese Serie zu Ende gehen. Bei NEObet wird die Wette „Beide Teams treffen“ mit einer 1,90 belohnt. Neukunden des Anbieters sollten sich zuvor den aktuellen NEObet Bonus sichern. Hier bekommt ihr entweder einen 200-Prozent-Starter-Bonus bis zu 50 Euro oder 100-Prozent-Profi-Bonus bis zu 100 Euro.

Unser Union Berlin - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Irgendwann wird die Serie von Leverkusen sicher zu Ende gehen. Wir haben aber große Zweifel, dass dies am Samstag „An der Alten Försterei“ passiert. Sicher zeigte die Formkurve bei Union zuletzt deutlich nach oben, deswegen trauen wir den Eisernen auch einen Treffer und unter Umständen auch einen Punkt zu.

Viel mehr dürfte gegen das Selbstvertrauen und die Selbstverständnis der Werkself aber nicht drin sein. Zudem spricht der direkte Vergleich gegen Bayer auch überhaupt nicht für die Berliner.