Union Berlin - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten|10.2.2024

Unser Union Berlin - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Die Wölfe brauchen dringend Siege, um die Saison noch irgendwie zu retten. Im Wett Tipp heute zu Gast bei Union Berlin ist aber erneut nicht mehr als ein Punkt drin

Sowohl Wolfsburg als auch Union Berlin sind mit ganz anderen Ambitionen und Ansprüchen in die Bundesliga-Saison 2023/24 gestartet. Doch während die Eisernen nun um den Klassenerhalt bangen müssen, finden sich die Wölfe auch nur im grauen Mittelfeld der Tabelle wieder. Im direkten Duell am Samstagnachmittag an der Alten Försterei steht somit einiges auf dem Spiel. Die Buchmacher können sich bei der Partie nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden.

Wir spielen mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Wolfsburg gewann nur 2 der letzten 14 Spiele

Die Wölfe sind zu Gast bei Union noch ohne Sieg

Union ist seit 4 Heimspielen ungeschlagen



Union Berlin vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Buchmacher, die für euch auch den besten Wettanbieter Bonus im Angebot haben, rechnen bei der Union Berlin vs Wolfsburg Prognose mit einem ausgeglichenen Spiel, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

So bekommt ihr für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,25. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit einer Quote im Schnitt von 3,34 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Wolfsburg Prognose: Wird die Alte Försterei allmählich wieder zur Festung?

Im Nachholspiel in Mainz wurde Union-Coach Nenad Bjelica nach seiner Roten Karte gegen die Bayern zum dritten und vorerst letzten Mal von seinem Assistenten Danijel Jumic vertreten. Mit einem 1:1 holten die Eisernen im achten Spiel unter Bjelica den elften Punkt. Zudem wurde vor allem die Defensive mit acht Gegentreffern in acht Partien stabilisiert. Unter Vorgänger Urs Fischer gab es in elf Spielen nur sechs Punkte und 26 Gegentore.

Das Polster auf Rang 17 beträgt sechs Punkte, der Relegationsrang 16 ist dagegen lediglich drei Zähler entfernt. Die spielerische Entwicklung blieb bisher aber auf der Strecke. Noch ist kein klarer Plan ersichtlich. So spielt der Verein mit 18 Punkten nach 20 Spielen seine mit Abstand schwächste Bundesliga-Saison. In der Offensive fehlt ein Vollstrecker. Robin Goosens ist mit fünf Treffern der treffsicherste Spieler. Immerhin gewann Union zuletzt drei Bundesliga-Heimspiele in Folge.

Auch nach der enttäuschenden Hinrunde hielten die Verantwortlichen des VfL am Ziel „Internationales Geschäft“ fest. Doch im Jahr 2024 hat Wolfsburg mit vier Remis in Serie in diesem Rennen weiter an Boden verloren. Der Rückstand auf den sechsten Rang beträgt aktuell acht Zähler. Seit fünf Ligaspielen sind die Wölfe sieglos. Von den letzten 14 Partien gewann der VfL zwei und verlor sieben. Mit 23 Punkten nach 20 Partien übertrifft die Mannschaft den Vereins-Negativrekord gerade mal um zwei Zähler.

Die Position von Trainer Niko Kovac bleibt geschwächt. Immerhin erkämpfte sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit viel Moral und Einsatz sowie einer Umstellung auf ein 4-4-2 mit Raute ein 2:2 gegen Hoffenheim. Ein Problemkind bleibt die Offensive. Die Niedersachsen konnten in dieser Saison noch nie häufiger als zwei Mal in einem Spiel treffen. Neuzugang Kevin Behrens könnte am Samstag nur 13 Tage nach seinem Wechsel schon gegen seinen Ex-Verein auflaufen.

Union Berlin - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Mainz (A), 0:2 RB Leipzig (A), 1:0 Darmstadt (H), 0:1 Bayern München (A), 0:0 SC Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:2 Hoffenheim (H), 1:1 Köln (H), 1:1 Heidenheim (A), 1:1 Mainz (A), 3:2 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Wolfsburg: 1:2 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 0:1 (A)



Nach neun Bundesliga-Duellen führt der VfL die Bilanz gegen Union mit vier Siegen zu zwei Niederlagen an. Bei dieser Paarung gewann allerdings noch nie die Gastmannschaft (6 Heimsiege, 3 Remis).

So sind die Wölfe noch ohne Sieg an der Alten Försterei. Die Hausherren trafen dabei daheim gegen Wolfsburg in allen vier Spielen doppelt. In den letzten sechs Liga-Spielen mit Beteiligung von Union wurde der Wert „2,5 Tore“ aber nie übertroffen.

Auch in den vier jüngsten Gastspielen der Wölfe sind weniger als drei Tore gefallen. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 1,72. Für komfortable Wetten bei diesem Anbieter mit Handy oder Tablet empfehlen wir euch die Intertops App.

Unser Union Berlin - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Gegen Wolfsburg darf Union-Trainer Bjelica seine Mannschaft wieder von der Seitenlinie aus coachen. Inwiefern, dass eine positive Wirkung auf die Spieler hat, bleibt abzuwarten. Auf der Gegenseite wollen die Gäste wieder Tugenden wie Moral und Einsatz auf den Rasen bringen. Wir glauben aber nicht, dass das für mehr als einen Punkt reicht. Denn von den letzten neun Gastspielen in der Liga konnte der VfL nur eines gewinnen, mit 1:0 bei Schlusslicht Darmstadt. Zudem haben sich die Eisernen, vor allem vor den heimischen Fans, zuletzt wieder etwas stabilisiert.