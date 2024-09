Uruguay - Paraguay Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 16:00 Uhr Uruguay - Paraguay Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Gewinnen die Urus auch ihr viertes Heimspiel?

Unser Uruguay - Paraguay Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 07.09.2024 lautet: Die Celeste hielt sich zu Hause bislang schadlos. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das auch weiterhin so bleibt.

Am siebten Spieltag der WM-Qualifikation der CONMEBOL streben die zehn Nationalteams aus Südamerika nach weiteren Punkten für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Unsere Uruguay Paraguay Prognose beschäftigt sich mit dem Duell des aktuellen Zweiten gegen den Siebten.

Die Urus hinterließen nicht nur in der bisherigen Quali, sondern auch zuletzt bei der Copa America den deutlich besseren Eindruck. Außerdem sind sie zu Hause eine Macht. Wir entscheiden uns deshalb für den Uruguay Paraguay Wett Tipp heute „Sieg Uruguay & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Uruguay vs Paraguay auf „Sieg Uruguay & Unter 4,5 Tore“:

Uruguay hat alle bisherigen 3 Heimspiele der laufenden WM-Quali gewonnen.

Paraguay hat 4 der letzten 5 direkten Aufeinandertreffen verloren.

In den letzten 3 direkten Duellen gab es insgesamt nur 2 Tore.

Uruguay vs Paraguay Quoten Analyse:

Nicht nur Winamax Sportwetten sondern auch die anderen Online-Wettanbieter sehen die Gastgeber in der klaren Favoritenrolle. Die Uruguay Paraguay Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen bei den meisten Bookies gerade noch so die Marke von 1,50.

Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 6,50 für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg der Gäste. Allerdings trauen die Buchmacher der „Albirroja“ noch nicht einmal so recht ein Tor zu. Für die Option „Beide Teams treffen“ gibt es nämlich Uruguay Paraguay Wettquoten, die ganz stark an der Marke von 2,00 kratzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Uruguay vs Paraguay Prognose: Urus dominieren zu Hause

Mit der Ausbeute aus den bisherigen sechs Qualifikationsspielen kann Uruguay weitestgehend zufrieden sein. Es gab vier Siege bei je einem Remis und einer Niederlage und damit 13 von 18 möglichen Punkten. Damit stehen die Urus in der Tabelle auf Platz 2 hinter Argentinien.

Die Auswärtspartie beim amtierenden Weltmeister hatte die Celeste mit 2:0 gewonnen. Davor hatte es bereits einen 2:0-Erfolg über Brasilien gegeben. Das bislang letzte Quali-Spiel gewann Uruguay dann mit 3:0 gegen Bolivien, sodass „Los Charruas“ auf drei gewonnene Qualifikationsspiele in Folge mit insgesamt 7:0 zurückblicken können.

Der Uruguay Paraguay Tipp auf einen neuerlichen Zu-Null-Erfolg der Gastgeber bringt zum Beispiel bei CrazyBuzzer eine Quote von aktuell 2,31. Wenn ihr diese Wette ganz ohne Risiko platzieren wollt, dann könnt ihr das Guthaben aus dem CrazyBuzzer Bonus dafür verwenden. An einem Heimsieg haben wir jedenfalls kaum Zweifel.

Bei der Copa America, die von Ende Juni bis Anfang Juli dieses Jahres stattfand, hatten die Urus vier Partien in Folge gewonnen, ehe sie im Halbfinale mit 0:1 an Kolumbien scheiterten. Am Ende gab es immerhin noch den dritten Platz nach einem Erfolg im Elfmeterschießen gegen Kanada.

Uruguay - Paraguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Uruguay: 1:1 Guatemala (N), 2:2, 4:3 i.E. Kanada (N), 0:1 Kolumbien (N), 0:0, 4:2 i.E. Brasilien (N), 1:0 USA (A)

Letzte 5 Spiele Paraguay: 1:2 Costa Rica (N), 1:4 Brasilien (N), 1:2 Kolumbien (N), 1:0 Panama (A), 0:3 Chile (A)

Letzte 5 Spiele Uruguay vs Paraguay: 1:0 (A), 1:0 (N), 0:0 (H), 2:1 (A), 4:0 (H)

Für Paraguay war bei der Copa America dagegen schon in der Vorrunde Schluss. Alle drei Gruppenspiele hatte „La Albirroja“ mit insgesamt 3:8 Toren verloren. Weiter zurückblickend hat die paraguayische Nationalmannschaft nur eines ihrer letzten acht Länderspiele gewonnen (2U, 5N). Das war ein knappes 1:0 in einem Test gegen Panama Mitte Juni dieses Jahres.

Nach dem schwachen Abschneiden bei der Copa America musste Daniel Garnero seinen Trainerposten bei Paraguay abgeben. Auf ihn folgt sein argentinischer Landsmann Gustavo Alfaro, der noch im August dieses Jahres für die Geschicke bei der Nationalmannschaft von Costa Rica zuständig war.

Nun soll er „Los Guaranies“ zur Weltmeisterschaft 2026 führen. In der WM-Qualifikation der CONMEBOL kommt Paraguay aktuell auf eine eher maue 1-2-3-Bilanz bei 1:3 Toren, die aber gerade noch so für Playoff-Platz 7 reicht. Das Torverhältnis unterstreicht dabei unsere Uruguay Paraguay Prognose, die unter anderem auf ein eher torarmes Spiel abzielt.

Aus den bisherigen drei Auswärtspartien im Rahmen der WM-Quali haben die Paraguayer nur einen einzigen Punkt geholt und zwar beim torlosen Remis in Chile. In Venezuela und Argentinien gab es jeweils knappe 0:1-Niederlagen. Paraguay ist das einzige Team, das in der WM-Qualifikation Südamerikas noch ohne Auswärtstor ist.

So seht ihr Uruguay - Paraguay im TV oder Stream:

07. September 2024, 01:30 Uhr, Estadio Centenario, Montevideo

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: -

Weder in Deutschland, Österreich noch in der Schweiz könnt ihr dieses Spiel live miterleben. Wollt ihr euren Uruguay Paraguay Tipp mitverfolgen, müsst ihr hierfür wohl oder übel auf einen der vielen Liveticker zurückgreifen.

Die Urus sind seit zehn direkten Duellen ungeschlagen (6S, 4U). Vier der letzten fünf Vergleiche mit Paraguay haben sie gewonnen. In den letzten drei direkten Aufeinandertreffen gab es insgesamt nur zwei Tore. Bei sechs der letzten zehn direkten Begegnungen blieben die Paraguayer ohne eigenen Torerfolg, zuletzt dreimal in Serie.

Uruguay vs Paraguay: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Uruguay: Rochet; Nandez, De Arrascaeta, Caceres, Vina; Varela, Ugarte, Valverde; Pellistri, Suarez, M. Araujo

Startelf Paraguay: Morinigo; Gimenez, Alderete, Balbuena, Velazquez; Acosta, Enciso, Villasanti, Bobadilla; Bareiro, Almiron

Namen wie Darwin Nunez, Rodrigo Bentancur oder Jose Maria Gimenez sucht man in der Startelf Uruguays vergeblich. Der Grund sind die Prügeleien mit den kolumbianischen Fans nach dem Aus im Halbfinale der Copa America, für welche diese Protagonisten mit Sperren belegt wurden.

Neben den eben Genannten wurden auch Mathías Olivera und Ronald Araujo für mehrere Spiele gesperrt. Luis Suarez gibt derweil in der Uruguay Paraguay Prognose sein Abschiedsspiel. Unter Tränen erklärte er erst kürzlich seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft, für die er in 142 Spielen 69 Tore erzielte.

Unser Uruguay - Paraguay Tipp: „Sieg Uruguay & Unter 4,5 Tore“

Die Sperre von insgesamt fünf Akteuren trifft die uruguayische Nationalmannschaft ohne Zweifel hart, vor allem wenn man sich ansieht, wer aller gesperrt wurde. Dennoch sind wir überzeugt davon, dass die Urus immer noch stark genug sind, um zu Hause gegen Paraguay einen Sieg einzufahren. In sechs ihrer letzten neun Partien behielt die Celeste eine Weiße Weste. Die Gäste auf der anderen Seite sind auswärts in der WM-Quali noch ohne Treffer und schossen in allen sechs Spielen überhaupt erst ein Tor. Allzu viele Treffer sollten daher nicht fallen.