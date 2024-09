US Open Tipps heute - Experten Tipps für den 04.09.2024

SPORT1 Betting 03.09.2024 • 13:08 Uhr Die besten US Open Tipps heute am Mittwoch, den 04.09.2024 zu den Duellen bei den US Open 2024. Setzt Jack Draper seinen fulminanten Lauf fort?

Unsere US Open Sportwetten Tipps am 04.09.2024 lauten: Alex de Minaur und Jack Draper kämpfen im direkten Vergleich um ihren jeweils ersten Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale. Der Wett Tipp heute hat noch weitere spannende Matches zu bieten.

Am 10. Tag der US Open 2024 bekommen die Zuschauer in Flushing Meadows weitere Viertelfinal-Matches zu sehen. Eine Sinner Medvedev Wette mit weniger als vier Sätzen ist für uns ausgeschlossen. Ebenso wenig erwarten wir im Zheng Sabalenka Wett Tipp heute einen glatten Sieg der Top-Favoritin.

Zusätzlich blicken wir auf die Begegnung zwischen Draper und de Minaur. Der Brite gab im gesamten Turnier keinen Satz ab und wird den Weltranglisten-Zehnten auf eine große Probe stellen.

Sinner vs Medvedev Prognose: Spannung ist gewährleistet

Das Teilnehmerfeld der Herren ist bereits ausgedünnt und nur noch zwei Grand-Slam-Champions stehen unter den letzten acht Spielern der US Open 2024. Ausgerechnet diese beiden Profis treten im Viertelfinale gegeneinander an. Jannik Sinner gewann in diesem Jahr zwei von drei Duellen gegen Daniil Medvedev.

Im Finale der Australian Open sicherte sich Sinner nach fünf Sätzen gegen Medvedev den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Ebenso erfolgreich war der Weltranglisten-Erste beim Vergleich in Miami (2:0). Nur in Wimbledon verlor der Südtiroler gegen den einstigen US-Open-Champion (2021) - wieder brachten erst fünf Sätze die Entscheidung.

Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen gewann Sinner gegen Medvedev - allesamt auf Hartplätzen. Die Form des 23-Jährigen ist seit einem Jahr unübertroffen, wie die meisten Siege auf der ATP-Tour über die vergangenen 52 Wochen verraten (75).

Für Medvedev sind die US Open ein besonderes Turnier, bei dem er nicht nur seinen einzigen Grand-Slam-Titel ergattern konnte, sondern auch im letzten Jahr nur einen Sieg vom zweiten Triumph entfernt war. Allerdings spielt Sinner in dieser Saison dermaßen konstant, dass wir ihm am Ende einen knappen Vorteil geben.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Sieg Sinner & Beide gewinnen einen Satz“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet365!

Darum tippen wir bei Sinner vs Medvedev auf „Sieg Sinner & Beide gewinnen einen Satz“

Sinner gewann 5 der letzten 6 direkten Duelle.

Nachdem Sinner den ersten Satz im Turnier verloren hatte, gewann er seither jeden einzelnen Durchgang.

Sinner hat auf Hartplätzen über die letzten 52 Wochen das fünftbeste Service-Rating (293,4) - Medvedev liegt auf Position 37 weit dahinter (271,0).

Sinner - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: T. Paul (3:0), C. O‘Connell (3:0), A. Michelsen (3:0), M. McDonald (3:1), F. Tiafoe (2:0).

Letzte 5 Spiele Medvedev: N. Borges (3:0), F. Cobolli (3:0), F. Marozsan (3:0), D. Lajovic (3:0), J. Lehecka (0:2).

Letzte 5 Spiele Sinner vs. Medvedev: 2:3, 2:0, 3:2, 2:1, 2:1.

Draper vs de Minaur Prognose: Der erste Brite seit Andy Murray

Seit dem Jahr 2016, damals war es Andy Murray, stand kein Brite mehr im Viertelfinale der US Open. Dieser Durststrecke hat Jack Draper ein Ende gesetzt.

Der 22-Jährige spielt seine beste Saison und hat in Stuttgart seinen ersten Titel gewonnen. Bei den US Open bestreitet er gegen Alex de Minaur sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale überhaupt.

Bis jetzt ließ Draper in seinen Matches keine Zweifel aufkommen, gewann alle vier Begegnungen ohne Satzverlust und gab im Achtelfinale gegen T. Machac insgesamt nur sechs Games ab.

Noch fehlt dem jungen Briten ein Sieg gegen de Minaur (0-3 Bilanz), den wir ihm in unserer Draper de Minaur Wette aber zutrauen. Der Australier spielt sein erstes Turnier seit seiner Verletzung in Wimbledon und gab in drei seiner bisherigen vier Paarungen einen Satz ab.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Sieg Draper“ mit einer Quote von 2,15 bei Winamax!

Darum tippen wir bei Draper vs de Minaur auf „Sieg Draper“

Draper verlor noch keinen Satz - de Minaur gab in 3 von 4 Matches bereits einen Satz ab.

Draper verlor in 2 von 4 Matches nicht mehr als 6 Games.

De Minaur spielt sein erstes Turnier seit Wimbledon.

Draper - de Minaur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Draper: T. Machac (3:0), Van De Zandschulp (3:0), F. Diaz Acosta (3:0), Z. Zhang (3:0), H. Rune (0:2)

Letzte 5 Spiele de Minaur: J. Thompson (3:1), D. Evans (3:1), O. Virtanen (3:0), M. Giron (3:1), N. Djokovic (RET.)

Letzte Spiele Draper vs. de Minaur: 1:2 (RET.), 1:2, 1:3.

Zheng vs Sabalenka Prognose: Kein Pardon

Qinwen Zheng feierte bei den Olympischen Spielen von Paris ihren bisher größten Karriere-Erfolg auf der Frauen-Tour. Auf ihrem Weg zur Goldmedaille überwand die Chinesin mehrere Hindernisse und kämpfte sich zum Beispiel gegen Emma Navarro (2:1) sowie Angelique Kerber (2:1) von einem Satz Rückstand zum Sieg.

Im Viertelfinale der US Open wartet mit Aryna Sabalenka die Topfavoritin auf den Titel. Es ist die Neuauflage des Endspiels der Australian Open 2024. Damals gewann die Weltranglisten-Zweite noch mit 2:0, doch davon sind wir bei unserer Zheng Sabalenka Wette weit entfernt.

Zheng schlug im gesamten Teilnehmerfeld der Frauen die meisten Asse (49) und gewann 80 Prozent ihrer Punkte nach dem ersten Aufschlag (1.). Zusätzlich nahm sie ihren Kontrahentinnen bereits 82 Punkte bei deren zweitem Service ab - ebenfalls Bestwert im gesamten Turnier.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Zheng gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 1,98 bei Betano!

Darum tippen wir bei Zheng vs Sabalenka auf „Zheng gewinnt mindestens einen Satz“

Zheng gewann in diesem Jahr die Olympische Goldmedaille.

Zheng schlug die meisten Asse im Turnier (49) - Sabalenka nur 19.

Sabalenka gewann nur 72 Prozent der Punkte bei eigenem ersten Aufschlag (Zheng 80 Prozent).

Zheng - Sabalenka Statistik & Bilanz: