US Open Tipps heute - Experten Tipps für den 28.08.2024

SPORT1 Betting 27.08.2024 • 14:46 Uhr Die besten US Open Tipps heute am Mittwoch, den 28.08.2024 zu den Duellen bei den US Open 2024. Wie souverän tritt Alexander Zverev bei den US Open auf?

Unsere US Open Sportwetten Tipps am 28.08.2024 lauten: Wie schon in seinem ersten Match erwarten wir im Wett Tipp heute keinen glatten Sieg von Alexander Zverev.

Am 3. Tag der US Open 2024 kommt es zu mehreren spannenden Zweitrunden-Matches. Für das Match zwischen Alexandre Muller und Alexander Zverev präferieren wir im Wett Tipp heute mehr als nur drei Sätze. Ähnliches gilt für unsere Andrey Rublev Arthur Rinderknech Prognose.

Beim zweiten Auftritt von Novak Djokovic ist die Hürde ebenfalls etwas größer als noch zuvor. Laslo Djere überzeugte gegen Jan-Lennard Struff (3:2) und ist gewappnet für den Titelverteidiger. Zusätzlich beschäftigen wir uns mit der Partie zwischen Matteo Berrettini und Taylor Fritz.

Alexandre Muller vs Alexander Zverev Prognose: Selten ohne Satzverlust

Ein Match um 11:00 Uhr morgens gehört nicht zu den Vorlieben von Alexander Zverev, das gab der Weltranglisten-Vierte nach seinem Vier-Satz-Sieg gegen Maximilian Marterer ohne große Umschweife zu. Dem Olympiasieger von 2021 unterliefen gegen seinen Landsmann sieben Doppelfehler.

Sein Service-Rating (211) lag ebenfalls deutlich unter seinem Jahreschnitt (298,0), das ihn eigentlich zu einem der zwei besten Aufschläger dieser Welt macht. Sobald dem Hamburger die Aufschlagquote zu schaffen macht, kommt er jedoch in so manchen Matches in die Bredouille.

Letztes Jahr drang Zverev bei den US Open bis ins Viertelfinale vor, gab in vier von fünf Matches allerdings mindestens einen Satz ab. Im Alexandre Muller Alexander Zverev Wett Tipp heute erwarten den Deutschen wieder mindestens vier Sätze.

Blicken wir dafür nochmal zurück auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, das in Australien ebenfalls auf Hartplätzen ausgetragen wurde. Damals absolvierte Zverev auf seinem Weg ins Halbfinale nur eines von sechs Matches mit weniger als vier Sätzen.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 2,60 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Alexandre Muller vs Alexander Zverev auf „Über 3,5 Sätze“

Zverev ging bei den US Open 2023 in 4 von 5 Matches „Über 3,5 Sätze“.

Bei den Australian Open 2024 gingen 5 von 6 Zverev-Matches über mindestens 4 Sätze.

Zverev erlaubte sich im ersten Match 7 Doppelfehler.

Alexandre Muller - Alexander Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Muller: A. Walton (3:1), P. Kotov (1:2), C. Lestienne (2:0), T. Boyer (0:2), C. H. Tseng (2:1)

Letzte 5 Spiele Zverev: M. Marterer (3:1), J. Sinner (1:2), B. Shelton (2:1), P. Carreno Busta (2:0), K. Khachanov (2:0)

Letzte Spiele Muller vs. Zverev: -

Laslo Djere vs Novak Djokovic Prognose: Ein Satz geht immer

Unsere Laslo Djere Novak Djokovic Prognose steht in enger Verbindung zur letzten Ausgabe der US Open. Im Jahr 2023 marschierte der Serbe ohne Satzverlust in die dritte Runde und traf dort auf eben jenen Laslo Djere.

Gegen seinen Landsmann geriet der spätere US-Open-Triumph zwischenzeitlich in Gefahr. Djere forderte den Djoker über fünf Sätze. Lange Zeit roch es streng nach einer Überraschung, denn Djere lag mit 2:0-Sätzen in Führung, doch dann drehte der Rekord-Grand-Slam-Champion nochmal die Partie.

Bisher trafen die beiden Kontrahenten auf der ATP-Tour zwei Mal aufeinander. In beiden Begegnungen ergatterte sich Djere mindestens einen Satz und verhinderte eine glatte Niederlage gegen Djokovic.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Djere gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 3,30 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Laslo Djere vs Novak Djokovic auf „Djere gewinnt mindestens einen Satz“

Djere gewann in beiden Matches gegen Djokovic mindestens einen Satz.

Letztes Jahr zwang Djere den Djoker in der 3. Runde der US Open in den 5. Satz.

Djere schlug in der ersten Runde überraschend Jan-Lennard Struff (3:2).

Laslo Djere - Novak Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djere: J.-L. Struff (3:2), Z. Svajda (0:2), A. Andrade (1:2), R. Seggerman (2:0), I. Buse (2:1)

Letzte 5 Spiele Djokovic: R. Albot (3:0), C. Alcaraz (2:0), L. Musetti (2:0), S. Tsitsipas (2:0), D. Koepfer (2:0.)

Letzte Spiele Djere vs. Djokovic: 2:3, 1:2

Andrey Rublev vs Arthur Rinderknech Prognose: Nie ohne Satzgewinn

Arthur Rinderknech wartet mit 29 Jahren zwar immer noch auf einen ersten Titel auf der ATP-Tour, ist aber kein einfacher Kontrahent für die Top-Spieler. Der Franzose absolvierte in diesem Kalenderjahr fünf Grand-Slam-Matches und verlor kein einziges ohne Satzverlust. In Wimbledon musste sogar Taylor Fritz über vier Sätze gehen.

Andrey Rublev erhält gegen Arthur Rinderknech deutlich niedrigere Quoten für den Sieg. Verständlich ist das auf jeden Fall, hat der Weltranglisten-Sechste bisher doch beide direkte Duelle gewonnen (2:0, 3:1). Bei den letztjährigen US Open brauchte der Russe dafür aber vier Sätze.

Rublev muss sich vor den Aufschlag-Qualitäten des Franzosen in Acht nehmen. Diese präsentierte er bereits in der ersten Runde, als Rinderknech 21 Asse gegen Christopher Eubanks schlug und nach fünf Sätzen als Sieger aus dem Match hervorgegangen ist.

Unser US Open 2024 Tipp heute lautet: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet !

Darum tippen wir bei Andrey Rublev vs Arthur Rinderknech auf „Über 3,5 Sätze“

Rinderknech schlug in der 1. Runde Christopher Eubanks und spielte 21 Asse.

Letztes Jahr trafen die beiden Tennisprofis bei den US Open aufeinander und duellierten sich über 4 Sätze.

Rinderknech verlor in diesem Jahr kein Grand-Slam-Match in weniger als 4 Sätzen.

Andrey Rublev - Arthur Rinderknech Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rublev: T. Seyboth Wild (3:0), J. Sinner (1:2), B. Nakashima (2:0), Z. Zhang (2:0), A. Popyrin (0:2)

Letzte 5 Spiele Rinderknech: C. Eubanks (3:2), D. Goffin (0:2), C. O‘Connell (2:0), H. Hurkacz (1:2), F. Cobolli (2:0)

Letzte Spiele Rublev vs. Rinderknech: 2:0, 3:1

Matteo Berrettini vs Taylor Fritz Prognose: Ein gefährliches Service

Letztes Jahr erreichte Taylor Fritz bei seinem Heim-Grand-Slam erstmals das Viertelfinale. Auf dem Weg dorthin gab der 26-Jährige keinen Satz ab, ehe er gegen den späteren Sieger Novak Djokovic massiv unterlegen war (0:3).

Dieses Jahr sind die Voraussetzungen etwas anders, auch wenn der Weltranglisten-Zwölfte im ersten Match erneut keinen Satz abgegeben hat. Sein Kontrahent in der zweiten Runde ist Matteo Berrettini, der aktuell das beste Service-Rating auf der Tour aufweist (300,8).

Der Italiener gewann sein Erstrunden-Match gegen Albert Ramos-Vinolas ebenfalls glatt mit 3:0 und stand 2019 bereits im Halbfinale der US Open. In jedem Fall ist die Herausforderung für Taylor Fritz in der zweiten Runde groß.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Über 40,5 Spiele“ mit einer Quote von 1,70 bei Tipwin!

Darum tippen wir bei Matteo Berrettini vs Taylor Fritz auf „Über 40,5 Spiele“

Beide Spieler gewannen ihr Erstrunden-Match ohne Satzverlust.

Fritz ist zwar der Favorit, doch Berrettini weist das beste Service-Rating der Tour auf (300,8).

Taylor Fritz verlor vor den US Open zwei Matches in Folge (1:2 vs. B. Nakashima, 0:2 vs. S. Korda).

Matteo Berrettini - Taylor Fritz Statistik & Bilanz: