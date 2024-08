US Open Tipps heute - Experten Tipps für den 29.08.2024

SPORT1 Betting 28.08.2024 • 12:00 Uhr Die besten US Open Tipps heute am Donnerstag, den 29.08.2024 zu den Duellen bei den US Open 2024. Lässt Carlos Alcaraz wieder einen Satz liegen?

Unsere US Open Sportwetten Tipps am 29.08.2024 lauten: Mehrere Spieler aus den Top 5 der ATP-Weltrangliste werden in unserem Wett Tipp heute berücksichtigt. Nicht wenige von ihnen müssen eine Extra-Schicht einlegen.

Am 4. Tag der US Open 2024 sind mehrere Top-Spieler in der 2. Runde gefordert. Für den Vergleich zwischen Jannik Sinner und Alex Michelsen nehmen wir eine Prognose auf die Anzahl der Spiele vor. Carlos Alcaraz könnte gegen Botic Van De Zandschulp mehr als nur drei Sätze spielen und Daniil Medvedev muss seine Form gegen Fabian Marozsan erst noch bestätigen.

Ebenso haben wir einen Jordan Thompson Hubert Hurkacz Wett Tipp heute im Angebot, der beiden Spielern mindestens einen Satzgewinn verspricht.

Carlos Alcaraz vs Botic Van De Zandschulp Prognose: Nachsitzen für den 61. Sieg

Ohne Makel brachte Carlos Alcaraz sein Erstrunden-Match gegen Li Tu nicht über die Bühne. Der Spanier startete zwar brillant in den ersten Satz (6:2), schraubte die Konzentration im folgenden Durchgang allerdings etwas herunter. Der US-Open-Champion von 2022 erlaubte sich 18 Unforced Errors im zweiten Satz, den er letztlich abgeben musste.

Nach vier Sätzen war das Match beendet und der vierfache Grand-Slam-Champion hielt sein Ticket für die zweite Runde in der Hand. Zuvor musste er aber insgesamt sieben Break-Bälle abwehren. Er selbst nutzte nur 37 Prozent seiner Break-Möglichkeiten (7/19).

Zweitrunden-Gegner Botic Van De Zandschulp ging sorgsamer mit seinen Break-Chancen um und verwandelte 60 Prozent der Break-Bälle. Im Duell mit Denis Shapovalov machte der Niederländer seine Sache gut, gewann den Großteil der Punkte (105:87) und leistete sich akzeptable 33 Unforced Errors.

Alcaraz nahm für seine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen einen erneuten Wechsel auf Sand in Kauf. Das machte sich im Nachgang bemerkbar, denn bei seinem einzigen Vorbereitungsturnier, dem ATP-Masters in Cincinnati, war bereits nach der ersten Runde Schluss (1:2 vs. G. Monfils).

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 2,95 bei Bet-at-home !

Darum tippen wir bei Carlos Alcaraz vs Botic Van De Zandschulp auf „Über 3,5 Sätze“

Alcaraz verlor sein einziges Vorbereitungs-Match gegen G. Monfils (1:2) und gab in der 1. Runde einen Satz ab (3:1 vs. L. Tu).

Van De Zandschulp gewann in der 1. Runde glatt mit 3:0 gegen A. Davidovich Fokina und nutzte 60 Prozent seiner Break-Chancen.

Alcaraz verlor in seinen letzten 3 Matches mehr Sätze (5) als er gewinnen konnte (4).

Carlos Alcaraz - Botic Van De Zandschulp Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: L. Tu (3:1), G. Monfils (1:2), N. Djokovic (0:2), F. Auger-Aliassime (2:0), T. Paul (2:0)

Letzte 5 Spiele Van De Zandschulp: D. Shapovalov (3:0), A. Cazaux (0:2), R. Collignon (1:2), T. Droguet (1:0 WO)

Letzte Spiele Alcaraz vs. Van De Zandschulp: 2:0, 3:0

Fabian Marozsan vs Daniil Medvedev Prognose: Auf dem Prüfstand

Die US Open 2024 könnten Daniil Medvedev die dringend benötigte Kehrtwende in einer zuletzt kritischen Saisonphase geben. Sein Erstrunden-Match gewann der Weltranglisten-Fünfte gegen Dusan Lajovic in vier Sätzen, nachdem er zuvor in Montreal (1:2 vs. A. Davidovich Fokina) und Cincinnati (0:2 vs. J. Lehecka) ein Erstrunden-Aus verkraften musste.

Noch darf sich der Russe seiner Form nicht zu sicher sein, doch seine Vorliebe für die US Open (bereits 30 Einzelsiege) könnte ihm gegen Fabian Marozsan behilflich sein. Trotzdem trauen wir Fabian Marozsan gegen Daniil Medvedev im Wett Tipp heute einen Satzgewinn zu.

Der 24-Jährige gewann im März 2024 beim Masters-Turnier in Miami gleich gegen zwei Top-10 Spieler (H. Rune und A. de Minaur) und musste sich erst im Viertelfinale gegen A. Zverev geschlagen geben.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Marozsan gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 2,00 bei ODDSET !

Darum tippen wir bei Fabian Marozsan vs Daniil Medvedev auf „Marozsan gewinnt mindestens einen Satz“

Medvedev verlor vor dem Auftakt der US Open 3 Matches in Serie.

Marozsan gewann im März auf den Hartplätzen von Miami sowohl gegen Holger Rune (2:0) als auch gegen Alex de Minaur (2:1).

Medvedev gab bereits in der 1. Runde einen Satz ab (3:1 vs. Dusan Lajovic)

Fabian Marozsan - Daniil Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marozsan: H. Medjedovic (3:2), L. Tien (1:2), B. Shelton (0:2), G. Dimitrov (2:1), C. Moutet (2:0)

Letzte 5 Spiele Medvedev: D. Lajovic (3:1), J. Lehecka (0:2), A. Davidovich Fokina (1:2), F. Auger-Aliassime (0:2), S. Ofner (2:0)

Letzte Spiele Marozsan vs. Medvedev: -

Jannik Sinner vs Alex Michelsen Prognose: Ein kniffliger Auftakt

Jannik Sinner steht in der 2. Runde der US Open 2024. Danach sah es vor dem zweiten Satz seiner Erstrunden-Partie gegen Mackenzie McDonald noch nicht aus (3:1). Der Weltranglisten-Erste verlor den ersten Satz gegen den Lokalmatadoren (2:6), wobei er nur 29 Prozent der Punkte bei eigenem zweiten Aufschlag gewinnen konnte.

Im Anschluss riss sich der Südtiroler merklich zusammen und legte eine grandiose Performance an den Tag, gegen die sein Kontrahent machtlos war. Trotzdem brauchte der 23-Jährige bis zum Sieg 31 Games im Match.

Unsere Jannik Sinner Alex Michelsen Prognose geht in eine ganz ähnliche Richtung. Wieder duelliert sich der Weltranglisten-Erste mit einem Lokalmatador, weshalb die Herzen der Zuschauer klar für Michelsen schlagen werden. Der 20-Jährige leistete in der Vorbereitung auf die US Open großartige Arbeit und zog in Winston-Salem sogar ins Endspiel ein.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Über 29,5 Spiele“ mit einer Quote von 1,70 bei Tipwin !

Darum tippen wir bei Jannik Sinner vs Alex Michelsen auf „Über 29,5 Spiele“

Michelsen erreichte bei seinem letzten Turnier vor den US Open das Endspiel.

Sinner verlor bereits in der 1. Runde einen Satz gegen einen Lokalmatador.

Michelsen gewann in der 1. Runde glatt mit 3:0 gegen Eliot Spizzirri.

Jannik Sinner - Alex Michelsen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: M. McDonald (3:1), F. Tiafoe (2:0), A. Zverev (2:1), A. Rublev (2:1), J. Thompson (W.O.)

Letzte 5 Spiele Michelsen: E. Spizzirri (3:0), L. Sonego (0:2), P. Carreno Busta (2:0 RET.), C. Eubanks (2:1), Z. Bergs (2:0)

Letzte Spiele Sinner vs. Michelsen: 2:0

Jordan Thompson vs Hubert Hurkacz Prognose: Zu viele Tie-Breaks

Ohne Frage ist Hubert Hurkacz einer der beeindruckendsten Aufschläger der gesamten ATP-Tour. Der Pole weist für die vorangegangenen 52 Wochen das drittbeste Service-Rating aller Spieler auf (296,8). Etwas zu oft verlässt er sich jedoch auf diese Fähigkeiten und riskiert in seinen Matches eine Vielzahl an Tie-Breaks.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Bereits in der 1. Runde schlängelte sich der Weltranglisten-Siebte durch zwei Tie-Breaks gegen Timofey Skatov. Der Kasache rangiert aktuell auf Position 188 der ATP-Weltrangliste. Im Laufe des vergangenen Jahres absolvierte Hurkacz die meisten Tie-Breaks auf der Tour (60). Nicht immer entschied er diese für sich (34-26).

Sein Kontrahent in der 2. Runde ist Jordan Thompson, der im selben Zeitraum ein begnadeter Tie-Break-Spieler war und 16 von 22 Tie-Breaks gewonnen hat. Die Form des Australiers ist gut und mindestens einen Satz trauen wir ihm gegen Hurkacz zu.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Sieg Hurkacz & Beide gewinnen einen Satz“ mit einer Quote von 2,25 bei Bet365 !

Darum tippen wir bei Jordan Thompson vs Hubert Hurkacz auf „Sieg Hurkacz & Beide gewinnen einen Satz“

Thompson gewann in den letzten 52 Wochen 16 von 22 Tie-Breaks.

Bereits in der 1. Runde musste sich Hurkacz durch 2 Tie-Breaks quälen.

Thompson gab in seinem Erstrunden-Match gegen C. Lestienne insgesamt nur 6 Games ab.

Jordan Thompson - Hubert Hurkacz Statistik & Bilanz: