Vancouver Whitecaps – Inter Miami Tipp, Prognose & Quoten

Unser Vancouver Whitecaps - Inter Miami Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 26.05.2024 lautet: Das Team von der Südspitze Floridas spielte zuletzt starken Fußball und gilt in unserem Wett Tipp heute auch gegen Vancouver als heißer Kandidat auf den Sieg.

Mit nur drei Punkten aus den letzten fünf MLS-Spielen verdunkelt sich bei den Whitecaps langsam aber sicher der Himmel. Um gegen den Tabellenführer der Eastern Conference zu bestehen, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung. Inter Miami, angeführt von Kapitän Lionel Messi, holte zuletzt 19 von möglichen 21 Punkten. Die Elf von Trainer Gerardo Martino befindet sich in einer bestechend guten Verfassung.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” zu einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Vancouver Whitecaps vs Inter Miami auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Vancouver setzte sich nur in 2 der 6 Liga-Heimspiele durch (2U, 2N).

Inter Miami ist auswärts eine Bank, holte zuletzt in der Fremde 3 Siege und 1 Remis.

Mit 88,35 Millionen Euro zeichnen sich die Gäste aus Miami anhand des mehr als doppelten Kader-Marktwerts der Hausherren (36,95 Mio) aus.



Vancouver Whitecaps vs Inter Miami Quoten Analyse:

Der Markt “1x2″ bringt keinen Favoriten auf drei Punkte zum Vorschein. Die Wettanbieter gehen von einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Konkurrenten aus und setzen entsprechend die Quoten an. Siegwetten bewegen sich zwischen 2,40 und 2,55.

Obwohl beide Mannschaften kürzlich kein offensives Feuerwerk zündeten, ist in der Sunmaker App eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren zu finden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Vancouver Whitecaps vs. Inter Miami Prognose: Beenden die Whitecaps die Durststrecke?

Der letzte Spieltag brachte für die Vancouver Whitecaps ein glückliches Remis in Seattle mit sich. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang den Gästen vom Elfmeterpunkt der Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Somit wanderte immerhin nach zwei Niederlagen am Stück zumindest ein Punkt auf das Konto der Kicker des italienischen Coachs Vanni Sartini. Wirklich zufriedenstellend sind die Leistungen in der laufenden Saison aber nicht. Nur fünf der 13 Liga-Duelle waren von Erfolg gekrönt (4U, 4N). Seit nunmehr fünf Spieltagen wartet die Sartini-Elf auf ein Erfolgserlebnis.

Lediglich acht der insgesamt 19 erbeuteten Punkte resultierten vor heimischer Kulisse. Vier der sechs Heimspiele brachten drei oder mehr Treffer mit sich. 83 Prozent der Begegnungen im eigenen Stadion führten zu mindestens zwei Toren.

Im Vorjahr schied Vancouver bereits in der ersten Runde der Playoffs aus und hatte im Titelkampf kein Mitspracherecht.

Vancouver Whitecaps - Inter Miami Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Vancouver Whitecaps: 0:1 Cavalry (H), 1:1 Seattle Sounders (A), 0:1 Colorado Rapids (A), 0:3 Los Angeles (A), 2:1 Cavalry (A).

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 1:0 DC United (H), 0:0 Orlando City (A), 3:2 Montreal Impact (A), 6:2 New York RB (H), 4:1 New England (A).

Letzte 5 Spiele Vancouver Whitecaps vs. Inter Miami: -



Inter Miami erreichte im Vorjahr nur den vorletzten Platz in der Eastern Conference und galt somit als herbe Enttäuschung. Die Investorengruppe um den ehemaligen englischen Nationalspieler David Beckham legte den Fokus in der letzten Sommerpause auf die Verpflichtung neuer Spieler. Viele klangvolle Namen wie zum Beispiel Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets oder Luis Suárez wurden ablösefrei nach Florida geholt und sollten die komplette Liga aufmischen. Allen voran überzeugten Luis Suárez und Kapitän Lionel Messi mit elf bzw. zehn Toren. Mit 36 Treffern stellt Miami die beste Offensive in der MLS.

In der Ferne sind die “Herons” eine Wucht und kassierten nur bei New York RB eine Niederlage. Zuletzt wurden drei Siege und ein Remis errungen. Im Schnitt erzielte der Tabellen-Primus zwei Treffer pro Auswärtsspiel und zeichnete sich in den Stadien des Gegners durch eine extrem gefährliche Offensive aus. Die Abwehr stand hingegen nicht immer sicher und musste sich auswärts elf Gegentore in sieben Partien ankreiden lassen. Mehr als 85 Prozent der Auswärtsspiele endeten mit zwei oder mehr Toren.

Auf der Suche nach Freebets für den Vancouver Whitecaps Inter Miami Tipp? Viele Bookies halten eine Gratiswette für die Kontoverifizierung bereit. Eine Einzahlung ist für den Erhalt im Regelfall nicht erforderlich.

Unser Vancouver Whitecaps – Inter Miami Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

In unserem Wett Tipp heute schließen wir uns nicht nahtlos der Einschätzung der Bookies an und räumen den Gästen aus dem US-Bundesstaat Florida leichte Vorteile ein. Miami spielte eine bessere Saison und verfügt über mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Da der Spitzenreiter jedoch in der Ferne antritt, kann ein Remis nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Obwohl wir nicht zwingend mit einem Schützenfest rechnen, sollten zwei Tore im Rahmen des Möglichen liegen.