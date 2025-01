Venezia - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 12.01.2025

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 06:00 Uhr Venezia - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kehren die Nerazzurri einfach zurück zur Tagesordnung?

Unser Venezia - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.01.2025 lautet: Das verlorene Endspiel im Super Cup gegen Stadtrivale Milan belastet den amtierenden italienischen Meister im Wett Tipp heute nicht im Geringsten.

Erst vor dieser Spielzeit hat Venezia den Sprung von der Serie B in die Serie A geschafft. Der Verbleib im italienischen Oberhaus ist längst nicht sicher. Nur Monza (10) sammelte bisher weniger Zähler als die geflügelten Löwen (14). Auf weitere Punkte müssen die Gastgeber in unserer Venezia Inter Mailand Prognose vorerst verzichten.

Den Nerazzurri (40) fehlen zur Zeit nur vier Zähler auf die Tabellenspitze (Neapel: 44). Dafür haben die Gäste noch zwei Begegnungen in der Hinterhand. Ebenso wie in den vergangenen Liga-Spielen erwarten wir einen souveränen Sieg von Inter. Das bringt uns im Venezia Inter Mailand Wett Tipp heute bei NEO.bet zu einer Quote von 1,74 für einen “Sieg Inter Mailand (HC -1)”.

Darum tippen wir bei Venezia vs Inter Mailand auf “Sieg Inter Mailand (HC -1)”:

Inter Mailand gewann die letzten 5 Liga-Spiele allesamt mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

Nur Hellas Verona (42) und Parma (34) haben mehr Gegentore kassiert als Venezia (32).

Inter hat auswärts 2,50 Punkte pro Spiel gesammelt und dabei durchschnittlich 3,00 Treffer erzielt.

Venezia vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Lange müssen wir uns über die klassischen Venezia Inter Mailand Quoten nicht unterhalten, dafür sind die Gäste zu eindeutig als Favorit gekennzeichnet. Die Nerazzurri erhalten auch bei den besten Wettanbietern verhältnismäßig niedrige Siegquoten bis 1,30.

Im zweistelligen Bereich liegen dagegen die Venezia Inter Mailand Wettquoten für einen Heimsieg des Aufsteigers. Die Gastgeber gewannen zuletzt jedoch nur eines von neun Liga-Spielen (3U, 5N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Venezia vs Inter Mailand Prognose: Professionalität auf allen Ebenen

Eine echte Spitzenmannschaft erledigt ihre Hausaufgaben gegen individuell schwächere Teams kontinuierlich mit Bravour und hebt sich dadurch von guten, aber eben nicht sehr guten Teams ab.

Inter Mailand war im vergangenen Jahr ein solches Team, das sich am Ende vollkommen zurecht mit der Meisterschale belohnt hat. Den Titel könnten die Nerazzurri in dieser Spielzeit durchaus verteidigen.

Von zwölf Duellen gegen Mannschaften ab dem neunten Tabellenplatz hat der amtierende Meister zehn Begegnungen gewonnen und sich keine einzige Niederlage geleistet. Sieben dieser zehn Erfolge schnappten sich die Nerazzurri ohne Gegentor. Alles andere als ein Sieg der Gäste war für unseren Venezia vs. Inter Mailand Tipp kein Thema.

Yann Sommer erlebt in dieser Saison nur selten wirklich intensive Arbeitstage. Seine Vorderleute ließen im Ligavergleich die zweitwenigsten erwartbaren Gegentore zu (15,2 xGA). Das verhalf dem 36-jährigen Schlussmann unter allen Torhütern zu den meisten Weißen Westen in dieser Spielzeit (9).

Venezia - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Venezia: 1:1 Empoli (H), 0:1 Neapel (A), 2:1 Cagliari (H), 2:2 Juventus (A), 2:2 Como (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:3 AC Milan (H), 2:0 Atalanta Bergamo (H), 3:0 Cagliari (A), 2:0 Como (H), 2:0 Udinese (H).

Letzte 5 Spiele Venezia vs. Inter Mailand: 0:1 (A), 1:2 (A), 0:2 (H), 1:1 (H), 1:2 (A).

Die drei vorangegangenen Liga-Spiele hat der Tabellendritte jeweils ohne Gegentor für sich entschieden und damit die Serie auf fünf Siege mit mindestens zwei Toren Vorsprung ausgeweitet.

Alternativ zu unserer Venezia vs. Inter Mailand Prognose bietet sich eine Wette auf “Inter Mailand gewinnt ohne Gegentor” an. Diese ist zu einer Quote von 2,04 auf dem Markt zu finden und lässt sich mit diesem NEO.bet Bonus kombinieren.

Zu Gast bei der drittschwächsten Defensive im italienischen Oberhaus (32 Gegentore) könnte sich der Angriff des Titelverteidigers in einen Rausch spielen. Ungewohnt wäre ein solches Bild in der Venezia vs. Inter Mailand Prognose nicht. Inter erzielte bisher die meisten Tore (45), rund 2,6 pro Spieltag.

Im Vergleich der erwartbaren Treffer rangiert das Team von Simone Inzaghi auf dem zweiten Rang (34,0 xG), ebenso wie bei den herausgespielten Großchancen (66). Essentiell für die überragenden Werte ist die beste Schussverwandlungs-Quote von 16,7 Prozent.

Von einer solchen Rate würden die Gastgeber immens profitieren. Eusebio Di Francesco kann einem teilweise leidtun, wenn er seinem Team beim Vergeben von Torchancen zusieht. Venezia wandelte nur 9,1 Prozent der Abschlüsse in einen Treffer um.

So seht ihr Venezia - Inter Mailand im TV oder Stream:

12. Januar 2025, 15 Uhr, Stadio Pierluigi Penzo, Venezia

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Am ehesten kann sich Di Francesco noch auf seinen Kapitän und zugleich besten Torschützen verlassen. Joel Pohjanpalo führt sein Team mit fünf Saisontoren an. Zuletzt beendete der 30-Jährige eine Durststrecke von acht Liga-Spielen ohne Treffer und ermöglichte dadurch einen Punktgewinn gegen Empoli (1:1).

Ob er dadurch wirklich seine Torflaute hinter sich gelassen hat, kann jedoch in Frage gestellt werden. Pohjanpalo profitierte beim letzten Saisontreffer davon, dem gegnerischen Torhüter bei dessen Klärungsversuch in den Weg zu springen. Der geblockte Ball flog direkt ins Netz.

Venezia vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Venezia: Stankovic - Sverko, Altare, Idzes, Zampano, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Busio, Carboni, Oristiano, Pohjanpalo

Ersatzbank Venezia: Joronen, Grandi, Schingtienne, Haps, Candela, Kofod Andersen, Chiesurin, El Haddad, Yeboah, Bjarkason, Gytkjaer, Raimondo

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco, Taremi, Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Calligaris, Josep Martinez, Alexiou, Palacios, Carlos Augusto, Aidoo, Darmian, Asllani, Berenbruch, Frattesi, Zielinski, Buchanan, Correa, Thuram, Arnautovic

Doch egal wie die geflügelten Löwen sich im Angriff präsentieren werden, ihre Defensive wird dem Druck der Nerazzurri nicht standhalten. Zurzeit haben nur drei Mannschaften mehr erwartbare Gegentore zugelassen (Hellas Verona, Cagliari, Parma) als die Hausherren.

Gegen diese drei genannten Teams gewann Inter Mailand jeweils mit mindestens zwei Toren Vorsprung und erzielte insgesamt elf Treffer. Eine gute Ausgangslage, die für eine erfolgreiche Venezia vs. Inter Mailand Prognose spricht.

Unser Venezia - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand (HC -1)

Der Aufsteiger hatte im ersten Duell dieser Saison noch Glück (0:1), hätte bei 2,41 xGA jedoch weitaus heftiger unter die Räder kommen dürfen. Im erneuten Aufeinandertreffen nimmt der Titelverteidiger weniger Rücksicht und wird sich mit Hilfe der großartigen Effizienz einen deutlichen Sieg herausspielen.