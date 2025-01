VfB Stuttgart - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten 18.1.2025

SPORT1 Betting 17.01.2025 • 08:00 Uhr VfB Stuttgart - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Auswärts-Misere der Breisgauer weiter?

Unser VfB Stuttgart - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Gegen die Top-Teams der Liga tut sich der SCF in dieser Saison schwer. So droht den Gästen auch im Wett Tipp heute im Baden-Württemberg-Derby eine Niederlage.

Der VfB war nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr etwas schwer in die neue Saison gekommen, kletterte aber zum Ende der Hinrunde doch noch auf den fünften Platz. Mit der besten Platzierung 2024/25 haben die Stuttgarter nur noch einen Punkt Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang.

Gerade rechtzeitig zum Baden-Württemberg-Derby liegen die Brustringträger zudem erstmals in dieser BL-Spielzeit zu Beginn eines Spieltags in der Tabelle vor dem SC Freiburg. Glaubt man der VfB Stuttgart Freiburg Prognose, setzt sich der Aufwärtstrend der Schwaben fort.

Auch wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten den VfB Stuttgart Freiburg Wett Tipp heute „Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Freiburg auf „Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore”:

Nur Leverkusen (21) holte an den letzten 7 BL-Spieltagen mehr Punkte als der VfB (16)

Freiburg ist seit 6 Liga-Gastspielen ohne Sieg

Der SCF hat 5 seiner 6 Saisonpleiten in der Fremde kassiert

VfB Stuttgart vs Freiburg Quoten Analyse:

Vor dem Derby im Ländle haben die Schwaben zwei Punkte und drei Plätze Vorsprung auf die Breisgauer. Zusammen mit dem Heimvorteil schlagen sich die VfB Stuttgart vs Freiburg Quoten somit recht klar auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten von über 1,60. Auf der anderen Seite haben die besten Buchmacher für einen Dreier der Gäste VfB Stuttgart gegen Freiburg Wettquoten zwischen 4,50 und 5,00 im Angebot.

VfB Stuttgart vs Freiburg Prognose: Setzt der VfB seinen Aufwärtstrend fort?

An den letzten sieben Bundesliga-Spieltagen sammelte der VfB 16 Punkte. In diesem Zeitraum kommt nur Meister Leverkusen auf mehr Zähler (21). So spielte Stuttgart am Ende mit 29 Punkten doch noch seine zweitbeste Bundesliga-Hinrunde seit der Meisterschaft 2006/07. Vor allem konnte der Vizemeister mit seiner Moral punkten. Neun Punkte nach Rückständen sind der Bestwert zusammen mit der Werkself. In der kompletten Vorsaison hatte die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß in dieser Hinsicht lediglich einen Zähler holen können.

Die Schwaben kommen auf den drittbesten xG-Wert (33,7) in der Bundesliga. 32 Treffer reichen aber gerade mal für die sechstbeste Bilanz ligaweit. Der VfB hat sich die zweitmeisten Großchancen herausgespielt (64), aber auch am zweitmeisten dieser großen Möglichkeiten vergeben (40). Zum Rückrundenauftakt tut sich die Mannschaft allerdings oft schwer. In den letzten fünf BL-Spielzeiten konnte Stuttgart kein einziges Mal gewinnen und holte dabei nur einen von 15 Punkten (1U 4N).

In der ersten Hinrunde unter Julian Schuster haben die Freiburger 27 Punkte gesammelt und spielen ums internationale Geschäft mit. Damit haben die Breisgauer zwei Zähler mehr gesammelt als in der Abschiedssaison von Christian Streich. In den zwölfeinhalb Jahren unter dem Vorgänger stand der Verein nach der ersten Saisonhälfte lediglich zweimal besser da, doch der SCF hat auch weiter mit Problemen zu kämpfen. So ist der Sport-Club seit sechs BL-Gastspielen ohne Sieg (2U, 4N) und kassierte fünf von sechs Saisonpleiten auf dem Gegnerplatz.

Zudem tun sich die Badener gegen Top-Teams schwer. Nur gegen den VfB gab es einen Sieg. In den Duellen gegen Bayern (0:2), Leipzig (1:3), Dortmund (0:4), Leverkusen (1:5) und Frankfurt (1:4) ging Freiburg leer aus. Am Dienstag bei der Eintracht waren die Gäste viel zu passiv und ließen zwölf Gelegenheiten für den Gegner zu. Bei einem xGA-Wert von 22,6 musste der SCF in dieser Spielzeit auch schon 30 Gegentore hinnehmen. So liefern die Breisgauer wenig Argumente, die unserem VfB Stuttgart Freiburg Tipp widersprechen.

VfB Stuttgart - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:1 RB Leipzig (H), 1:0 Augsburg (A), 2:2 Ajax Amsterdam (H), 0:1 St. Pauli (H), 3:1 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:4 Frankfurt (A), 3:2 Kiel (H), 1:5 Leverkusen (A), 3:2 Wolfsburg (H), 1:1 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Freiburg: 1:3 (A), 3:1 (A), 5:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (H)

Bei der VfB Stuttgart Freiburg Prognose interessieren uns vor allem die letzten Duelle der beiden Mannschaften. Seit der Bundesliga-Rückkehr 2020 verloren die Schwaben sieben ihrer neun Bundesliga-Spiele gegen die Breisgauer. In der vergangenen Spielzeit konnte der VfB aber beide Vergleiche gegen den SCF für sich entscheiden.

Das Hinspiel in der laufenden Saison ging allerdings am 1. Spieltag mit 3:1 an die Breisgauer. Insgesamt feierte Freiburg nur gegen Schalke (19) mehr Bundesliga-Siege als gegen Stuttgart (17).

Die Männer von Coach Sebastian Hoeneß schossen in dieser Liga-Saison 21 Tore nach dem Seitenwechsel. Der Sport-Club wiederum kassierte in der zweiten Spielhälfte 21 Gegentore.

Das führt uns zum VfB Stuttgart Freiburg Tipp „Mehr Tore in 2. Halbzeit“, für den wir in der Winamax App eine Quote von 2,00 bekommen.

So seht ihr VfB Stuttgart - Freiburg im TV oder Stream:

18. Januar 2025, 15:30 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am Samstag ist die Bundesliga in dieser Saison noch in fester Hand von Sky. Bei diesem Bezahlsender gibt es alle Spiele um 15:30 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Dazu gehört auch das Derby zwischen Stuttgart und Freiburg in der MHP Arena.

VfB Stuttgart vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel – Stergiou, Rouault, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Rieder, Millot, Bruun Larsen – Undav

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen (beide Tor), Al-Dakhil, Chase, Hendriks, Stenzel, Vagnoman, Führich, Keitel, Malanga, Nartey, Demirovic, Leweling, Woltemade

Startelf Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Rosenfelder, Günter – Eggestein, Osterhage – Doan, Dinkci, Röhl – Gregoritsch

Ersatzbank Freiburg: Huth, Müller (beide Tor), Lienhart, Makengo, Sildillia, Grifo, Höfler, Manzambi, Muslija, Adamu, Höler, Philipp

Die Hausherren müssen ohne Zagadou, Raimund, Diehl und Toure auskommen. Ob Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt wieder mitwirken kann, ist noch offen.

Bei den Gästen fallen Gulde, Ogbus und Kyereh aus. Unsere VfB Stuttgart Freiburg Prognose müssen wir deswegen aber nicht anpassen.

Unser VfB Stuttgart - Freiburg Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore

Die Freiburger hoffen im Derby auf ihre gute Bilanz gegen die Schwaben, doch in der Fremde tun sich die Breisgauer in dieser Saison schwer. In Dortmund (0:4), Leverkusen (1:5) und Frankfurt (1:4) setzte es zuletzt klare Niederlagen.

Zudem gibt es bisher gegen die Top-Teams der Liga kaum etwas zu holen. In den vergangenen Wochen hat sich der VfB wieder zu einem Spitzenteam gemausert, das auch wieder Ansprüche auf einen CL-Platz anmelden darf.